Где в Украине можно заработать 20 тысяч в месяц и больше без опыта работы?

Рассказываем о 5 вакансиях в июне, где работодатели предлагают людям без опыта зарплату в размере 20 тысяч гривен. Количество вакансий в Украине очень мало по сравнению с ситуацией до начала полномасштабной войны с РФ. Но все же есть предложения для людей без опыта с зарплатой выше среднего.

Если просмотреть актуальные предложения на портале по поиску работы Work.ua можно сделать вывод о 5 вакансиях, где предлагают зарплату 20 тыс. грн и больше.

Опыт не нужен

Одна из таких возможностей – работа риелтором. В обязанности входит подбор объектов недвижимости в базе данных, проведение переговоров с клиентами и организация просмотров. Компания может взять человека, ранее не работавшего в этой сфере, и обещает зарплату от 20 тыс. грн до 75 тыс. грн.

Также вариантом является работа водителем такси. Работать можно неделю через неделю. Заправка производится за счет водителя, однако обслуживание авто полностью берет на себя компания. Обязательно нужно иметь водительское удостоверение категории "В". В общем, зарплата в месяц составляет от 27 тыс. грн до 40 тыс. грн.

От 25 тыс. грн в среднем могут получать и менеджеры по работе с клиентами. Одна из компаний за такую зарплату предлагает работать в колл-центре, где нужно консультировать иностранных клиентов и вести электронные отчеты по результатам своей работы. Однако именно в этом случае обязательно знание польского языка.

Есть вакансия руководителя транспортного отдела с заманчивой зарплатой. Человек должен регистрировать и сертифицировать автомобили, управлять автопарком предприятия, закупать запчасти и т.д. Для такой должности нужно знать английский и иметь водительское удостоверение категории "В". А зарплату предлагают на уровне 30 тыс. грн.

Чуть меньше, а именно 22 тыс. грн в месяц, можно заработать, работая преподавателем актерского мастерства. Нужно записывать видео на YouTube канал для подростков от 16 до 20 лет. Как отмечают в компании, опыт не важен, главное – эмоциональность и умение передать настроение другому актеру.

Отпуска для украинцев закончились

Как раньше рассказали аналитики кадрового портала grc.ua, в 2022 году планирует отпуск рекордно низкое количество работников. Эксперты провели опрос в соцсетях, и он показал следующие результаты:

47% опрошенных считают, что во время войны отдых и радости вообще неуместны;

23% респондентов отметили, что потеряли работу из-за войны, а потому ни возможности, ни желания отдыхать нет;

6% работников находятся в вынужденном неоплачиваемом отпуске;

9% опрошенных ищут убежища от войны за границей, им тоже сейчас не до отдыха.



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