Умер Юрий Шатунов. Появилось видео последних минут жизни певца

В сети появилось видео, на котором запечатлены последние минуты жизни экс-солиста популярной советской группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Кумир молодежи 90-х скончался ночью 23 июня 2022 года от обширного инфаркта по пути в больницу.

Черно-белую запись с камер наблюдения, на которой друзья артиста пытаются спасти ему жизнь, обнародовал Telegram-канал SHOT. Шатунов, как можно увидеть на видео, находился в полуобморочном состоянии и корчился от боли.

Буквально на руках друзья занесли звезду в больницу в селе Растуново. Там они пробыли около 10 минут. Затем музыканта перенесли в карету скорой помощи и отправили в домодедовскою больницу. Как сообщает источник, это примерно 20 минут езды. По дороге сердце исполнителя хитов "Седая ночь", "Детство" и "Белые розы" остановилось.



Позже, была названа предварительная причина смерти Юрия Шатунова.

Последние минуты жизни Юрия Шатунова.









Юрий Шатунов скончался на 49-м году жизни. За несколько дней до смерти он праздновал победу в суде над бывшим продюсером коллектива Андреем Разиным за права на песни "Ласкового мая". Последнее выступление Шатунова, как можно понять по афишам в его соцсетях, состоялось в городе Люберцы 19 июня этого года.

Как писали СМИ ранее, в 45 лет умер российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. По предварительной информации, причиной смерти стала почечная недостаточность, проблемы с поджелудочной железой и сердцем. Жизнь артиста оборвалась в реанимации.