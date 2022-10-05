Карта воздушных тревог в Украине - 5 октября 2022 год

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1. Воздушная тревога в Украине

Интерактивная онлайн-карта воздушных тревог в Украине на сегодня 5 октября 2022. Здесь собраны три украинских сервиса показывающие актуальную информацию, где сейчас звучат сирены, где есть опасность ракетного удара, а в каких регионах ситуация спокойная.

Карта обновляется каждые 15 секунд. В сервисе можно просмотреть время начала и продолжительность воздушной тревоги.

3. Повітряна тривога, онлайн-мапа України

Мапа повітряних тривог по Україні зі статистикою на сьогодні в даний час по областях України

3. Карта воздушных тревог на сейчас

Онлайн карта где сейчас звучат сирены. е - 5 октября 2022 год

</div> <hr><i class="fa-tags"></i> Тэги: <noindex><a href="/search/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%B0/" rel="nofollow" class="eTag">Воздушная тревога</a></noindex> <hr> <!-- uSocial --> <script async src="https://usocial.pro/usocial/usocial.js?v=6.1.4" data-script="usocial" charset="utf-8"></script> <div class="uSocial-Share" data-pid="53789382e3fb63cee9397c2b29bba037" data-type="share" data-options="rect,style3,default,absolute,horizontal,size32,eachCounter1,counter1,counter-after" data-social="fb,telegram,twi,print,bookmarks,email" data-mobile="vi,sms"></div> <!-- /uSocial --> <div class="comments-form"> <div class="comments-form-text"><i class="fa-comments"></i> Комментариев: 0</div> <script> function spages(p, link) { !!link && location.assign(atob(link)); } </script> <div id="comments"></div> <div id="newEntryT"></div> <div id="allEntries"> </div> <div id="newEntryB"></div> <script> (function() { 'use strict'; var commentID = ( /comEnt(\d+)/.exec(location.hash) || {} )[1]; if (!commentID) { return window.console && console.info && console.info('comments, goto page', 'no comment id'); } var selector = '#comEnt' + commentID; var target = $(selector); if (target.length) { $('html, body').animate({ scrollTop: ( target.eq(0).offset() || { top: 0 } ).top }, 'fast'); return window.console && console.info && console.info('comments, goto page', 'found element', selector); } $.get('/index/802', { id: commentID }).then(function(response) { if (!response.page) { return window.console && console.warn && console.warn('comments, goto page', 'no page within response', response); } spages(response.page); setTimeout(function() { target = $(selector); if (!target.length) { return window.console && console.warn && console.warn('comments, goto page', 'comment element not found', selector); } $('html, body').animate({ scrollTop: ( target.eq(0).offset() || { top: 0 } ).top }, 'fast'); return window.console && console.info && console.info('comments, goto page', 'scrolling to', selector); }, 500); }, function(response) { return window.console && console.error && console.error('comments, goto page', response.responseJSON); }); })(); </script> <center></center> <div class="info_box normal"> <div class="info_box_content"> <div class="fb-comments" data-href="https://zhzh.info/news/2022-10-05-49712" data-width="100%" data-numposts="15"></div> </div> </div> </div> <div class="entry-galery"> <div class="entry-galery-title"><i class="fa-camera"></i> Объявление на ЖЖ инфо:</div> <div align="center" class="entry-galery-content"> <script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- NEWS.zhzh.info 580 x 400 --> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:580px;height:400px" data-ad-client="ca-pub-7826251505094783" data-ad-slot="9528102768"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script> </div> </div> <hr> <H2>Новости по теме:</H2> <ul class="uRelatedEntries"><li class="uRelatedEntry"><a href="https://zhzh.info/news/2022-05-07-48999">Карта воздушных тревог. 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font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 1107</span> </div> </div></td></tr><tr><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-10-05-49709"><img width="90%" alt="Война в Украине: Россиянин Михаил Куликов с Орска сдался в плен в Украине и записал видео, как это сделать" title="Война в Украине: Россиянин Михаил Куликов с Орска сдался в плен в Украине и записал видео, как это сделать" src="//images.weserv.nl?url=http://zhzh.info/_nw/497/s32741852.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-10-05-49709">Россиянин Михаил Куликов с Орска сдался в плен в Украине и записал видео, как это сделать</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 1084</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-10-04-49703"><img width="90%" alt="Криминал: Украинские таможенники пропустили в Польшу 272 кг гашиша в грузовике с ягодами, направлявшегося в Жешув" title="Криминал: Украинские таможенники пропустили в Польшу 272 кг гашиша в грузовике с ягодами, направлявшегося в Жешув" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.info/_nw/493/79459137.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-10-04-49703">Украинские таможенники пропустили в Польшу 272 кг гашиша в грузовике с ягодами, направлявшегося в Жешув</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 1069</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-10-03-49697"><img width="90%" alt="Война в Украине: Сколько у России осталось ракет - в ГУР поделились секретной информацией" title="Война в Украине: Сколько у России осталось ракет - в ГУР поделились секретной информацией" src="//images.weserv.nl?url=https://en.defence-ua.com/media/contentimages/21262756a57cee80.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-10-03-49697">Сколько у России осталось ракет - в ГУР поделились секретной информацией</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 1045</span> </div> </div></td></tr><tr><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-10-04-49702"><img width="90%" alt="Происшествия: Взрывы в Днепре 29 сентября: российская ракета убила двоих взрослых и двоих детей. Фото с места трагедии" title="Происшествия: Взрывы в Днепре 29 сентября: российская ракета убила двоих взрослых и двоих детей. Фото с места трагедии" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.info/_bl/242/47519645.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-10-04-49702">Взрывы в Днепре 29 сентября: российская ракета убила двоих взрослых и двоих детей. Фото с места трагедии</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 1011</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-10-04-49699"><img width="90%" alt="Технологии: Торпеда Посейдон - что известно о российском оружии судного дня, которое боится НАТО" title="Технологии: Торпеда Посейдон - что известно о российском оружии судного дня, которое боится НАТО" src="//images.weserv.nl?url=http://zhzh.info/_nw/496/s33418505.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-10-04-49699">Торпеда Посейдон - что известно о российском оружии судного дня, которое боится НАТО</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 964</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-10-04-49706"><img width="90%" alt="Общество: Как подготовить дом, авто и тревожный чемодан к чрезвычайной ситуации" title="Общество: Как подготовить дом, авто и тревожный чемодан к чрезвычайной ситуации" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.info/_nw/487/86633808.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-10-04-49706">Как подготовить дом, авто и тревожный чемодан к чрезвычайной ситуации</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 954</span> </div> </div></td></tr><tr><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-10-04-49704"><img width="90%" alt="Война в Украине: Путин может провести ядерные испытания в Черном море - The Times" title="Война в Украине: Путин может провести ядерные испытания в Черном море - The Times" src="//images.weserv.nl?url=https://i.imgur.com/2UuvrZR.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-10-04-49704">Путин может провести ядерные испытания в Черном море - The Times</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 937</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-10-04-49700"><img width="90%" alt="Война в Украине: Ленд-лиз для Украины: что он изменит на фронте и какого оружия можно ожидать" title="Война в Украине: Ленд-лиз для Украины: что он изменит на фронте и какого оружия можно ожидать" src="//images.weserv.nl?url=https://zhzh.info/_nw/489/38029394.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-10-04-49700">Ленд-лиз для Украины: что он изменит на фронте и какого оружия можно ожидать</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 933</span> </div> </div></td><td class="infTd" width="33%"><div class="comment"> <div class="comment-wrap"> <a href="https://zhzh.info/news/2022-10-05-49711"><img width="90%" alt="Война в Украине: ВСУ разнесли гостиницу «Нинель» в Херсоне, где жили сотрудники ФСБ и российские солдаты. ФОТО" title="Война в Украине: ВСУ разнесли гостиницу «Нинель» в Херсоне, где жили сотрудники ФСБ и российские солдаты. ФОТО" src="//images.weserv.nl?url=http://zhzh.info/_nw/497/s05257573.jpg&w=300" /></a> <br> <a class="z2" href="https://zhzh.info/news/2022-10-05-49711">ВСУ разнесли гостиницу «Нинель» в Херсоне, где жили сотрудники ФСБ и российские солдаты. ФОТО</a> <span style="color:grey; font-size: 8pt"><i class="fa-eye"></i> 922</span> </div> </div></td></tr></table></div> </div> <div class="clr"> <nav class="bottom-menu"><div id="uNMenuDiv2" class="uMenuV"><ul class="uMenuRoot"> <li><a href="/index/0-3" ><span>Контакты</span></a></li> <li><a href="/publ/6-1-0-297" ><span>Реклама</span></a></li> <li><a href="/search/" ><span>Поиск</span></a></li> <li><a href="/forum/0-0-0-36" ><span>Правила</span></a></li></ul></div></nav> <div class="copiright"><!-- "' --><span class="pbfBhrTo">Хостинг от <a href="https://www.uweb.ru/" title="Создать сайт">uWeb</a></span><!-- Yandex.Metrika counter --><script type="text/javascript"> (function (d, w, c) { (w[c] = w[c] || []).push(function() { try { w.yaCounter102443 = new Ya.Metrika({id:102443,webvisor:true}); } catch(e) { } }); var n = d.getElementsByTagName("script")[0], s = d.createElement("script"), f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; s.type = "text/javascript"; s.async = true; s.src = (d.location.protocol == "https:" ? 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