9 замков, в которых снимали известные фильмы: «Гарри Поттер», «Робин Гуд», «Игра Престолов»

«Есть в графском парке черный пруд. Там лилии цветут, цветут…», — пел француз Атос возле Свиржского замка подо Львовом. Да, большинство дворцов и замков, показанных в любимом советском фильме «Три мушкетера», находились именно в Западной Украине. Такая практика — использовать ближайшие исторические здания, вместо описанных в книгах, существует и сегодня. Итак, где же влюблялся Шекспир, плели интриги Тюдоры, и проходили уроки чародейства и волшебства школы Хогвартс на самом деле?

ХЭТФИЛД-ХАУС





Если вы любите отличное кино, то вам однозначно стоит посетить Хэтфилд-хаус, ведь здесь снимали более десятка известных картин. «Орландо», «Лара Крофт», «Влюбленный Шекспир», «Сонная лощина», «Король говорит», «Мистер Франкенштейн» и даже «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса — во всех этих лентах можно без труда узнать знаменитую усадьбу графов и маркизов Солсбери. Первый дворец здесь появился еще в 1497 году, однако свой нынешний облик Хэтфилд-хаус принял в начале XVII века. Тут воспитывалась Елизавета I, многие вещи которой сохранились в усадьбе. А еще это место примечательно своим парком — старейшим во всей Великобритании.

«Фаворитка»

ЗАМОК АЛНИК





Живописный замок, как будто построенный еще при легендарном короле Артуре, расположен на севере Англии, в графстве Нортумберленд. Его история началась в конце X века, когда здесь была возведена небольшая крепость. С тех пор Алник пережил множество периодов упадка и расцвета — за него шла нескончаемая борьба между англичанами и шотландцами, так что власть в этих краях менялась не раз. Однако с конца XVIII века, когда замок перешел во владение Хью Смитсона, первого герцога Нортумберлендского, Алник только хорошел. Само собой, столь живописное место не раз использовалось для съемок фильмов — здесь шла работа над «Гарри Поттером», «Айвенго» и, конечно, «Аббатством Даунтон».

«Аббатство Даунтон»

Старый город Дубровник





В то время как вымышленный мир семи королевств сериала-легенды "Игра престолов" может казаться далеким от реальности, их настоящие локации находятся на удивление близко. Начиная с бесконечных холмов Северной Ирландии, и заканчивая пустошами Испании. Со второго сезона самая любимая и известная локация «Игры Престолов» Дубровник выполняет роль Королевской Гавани, столицы Вестероса. Старый город – настоящий лабиринт каменных соборов и домов с терракотовыми крышами, где знакомые местности из сериала прячутся за каждым углом.





Замок Альмодовар-дель-Рио, Кордобе





Неожиданная осада Хайгардена Джейме Ланнистером в седьмом сезоне впервые знакомит нас с волшебным замком, в котором восседает дом Тиреллов. Изначально замок Castillo de Almodóvar del Río был римским фортом, завоеванным и отстроенным маврами в 760 году. Прогуливаясь вдоль бастионов можно рассмотреть военные башни, с которых открывается невероятный вид на реку Гвадалквивир.







ЗАМОК ДАННОТТАР





Замок Данноттар вошел в историю кинематографа благодаря тому, что именно в нем Франко Дзеффирелли снял своего образцово-показательного «Гамлета», ставшего классикой. Также в 2015 году здесь снимали фильм «Виктор Франкенштейн». Впрочем, даже если бы режиссеры не обратили внимание на шотландский замок, он все равно заслуживал бы внимания благодаря своему исключительно удачному расположению — он возведен на скале, высоко возвышающейся над водой. Удивительно, но о крепости на территории нынешнего Данноттара упоминается еще в VII веке — вот уж и правда, настоящая древность.

«Виктор Франкенштейн»

ЧАТСУОРТ-ХАУС





В Британии стиль барокко никогда не был так популярен, как в континентальной Европе. Тем ценнее, с архитектурной точки зрения, Чатсуорт-хаус, который служит образцом английского барокко. Дворец был возведен в XVII веке и долгое время служил главной резиденцией герцогов Девонширских. В течение столетий богатый род собирал произведения искусства под сводами Чатсуорт-хауса, однако в XX веке неожиданно выяснилось, что семейство на грани банкротства. С тех пор дворец открыт для туристов, а также для съемочных групп. Он часто мелькает в фильмах — например, здесь снимали две ленты с Кирой Найтли в главной роли: «Гордость и предубеждение» и «Герцогиню».

«Герцогиня»

ЗАМОК ДРИМНА





«Тюдоры», один из самых успешных британских сериалов последних десятилетий, снимался в замке Дримна, расположенном в Ирландии. На данный момент он остается последним замком на острове, вокруг которого сохранился ров, наполненный водой. Упоминания о крепости можно найти в хрониках XIII века: он неоднократно подвергался осаде — то английскими, то ирландскими войсками. Сегодня замок используется исключительно в мирных целях — для проведения культурных мероприятий и съемок фильмов.

«Тюдоры»

КОРОЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ В ВЕРСАЛЕ





Символ правления «короля-солнца», Людовика XIV, по праву считается самым роскошным королевским дворцом Европы. Именно с его красотой старались «тягаться» правители других стран, однако все попытки были обречены на провал. Надо сказать, что Версальский дворец нечасто распахивает свои двери для съемочных групп — тому виной его популярность среди туристов, а также историческая ценность здешних интерьеров. Однако бывают и исключения: так, во дворце проходили съемки «Марии-Антуанетты» Софии Копполы и скандального фильма «Перо маркиза де Сада».

«Мария-Антуанетта»

ЗАМОК БАМБОРО





﻿﻿﻿Еще один замок в графстве Нортумберленд, который приглянулся кинематографистам. Здесь проходили съемки «Короля Артура» режиссера Антуана Фукуа, а еще «Робина Гуда» Ридли Скотта. Такой интерес со стороны представителей киноиндустрии вполне оправдан: стены Бамборо буквально пропитаны историей — первые поселения на местной территории появились еще в VI веке. Замок не раз переходил из рук в руки во время знаменитой Войны Алой и Белой розы, из-за чего он был значительно поврежден. Лишь в конце XIX века, когда его владельцем стал английский промышленник Уильям Армстронг, началось полномасштабное восстановление замка, после которого он стал доступным для туристов.