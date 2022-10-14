Решение о проведении скрытой мобилизации в Беларуси принято, она пройдёт под видом проверки боеготовности

Издание НашаНіва со ссылкой на свои источники сообщает, что Лукашенко принял решение о проведении скрытой мобилизации, которую собираются провести под видом проверки боеготовности.

Издание сообщает, что об этом им сообщили несколько несвязанных между собой источников. По их данным, Лукашенко решил об этом не заявлять публично, с учётом последствий такого решения в РФ. Также сказано, что в первую очередь такая «скрытая мобилизация» затрагивает жителей небольших беларусских районов.

Один из источников издания сообщает, что «на сборы» уже вызывают водителей. Другой — «поваров, водителей, технический и вспомогательный персонал».

«Тревогу нужно будет бить, когда количество мобилизованных превысит пять тысяч. Это будет означать создание ударной группы на каком-то направлении. Если превысит 10 000 — несколько групп», — говорит источник издания.

Отметим лишь то, что после объявления мобилизации в РФ, режим в Беларуси уже несколько раз заявлял, что в нашей стране её не будет. Это говорили: Лукашенко, Вольфович, Генштаб, Минобороны и глава ведомства Виктор Хренин.