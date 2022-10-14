Свято Покрова Богородиці: привітання в прозі та у віршах

14 жовтня віряни святкують велике свято - Покрову Пресвятої Богородиці. Привітайте рідних та близьких з цим особливим днем. Ми підготували для вас привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та картинки українською мовою.
Разом з державним святом Днем захисників та захисниць України 14 жовтня українці святкують велике церковне свято - Покрови Пресвятої Богородиці. 2022 року дата припадає на п'ятницю. Цього дня прийнято ходити до церкви, а також вітати рідних та близьких.
Привітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці: своїми словами
Зі святом Покрови! Нехай у ваших родинах панує мир і спокій, нехай ваше життя буде довгим і щасливим, а совість – чистою, як перший сніг. Міцного здоров'я всім, радості і благополуччя. Нехай надія, віра і любов завжди супроводжують вас!
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Нехай матінка Божа береже тебе від бід, нехай захистить та омофором своїм лагідно накриє. З Покровою Пресвятою!
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У світлий день Покрови Пречистої Богородиці, яка українцями завжди вважалася заступницею і покровителькою відзначається національне свято – День козацтва. Я щиро вітаю всіх, в кому живе дух наших славних попередників – запорожців, бажаю здоров’я і нових перемог в ім’я нашої великої Батьківщини. Щастя всім, радощів та благополуччя!
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Нехай Покрова духмяним жовтневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!
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Покрова Пресвятої Богородиці, як і обіцяла Святим Апостолам Богородиця, завжди перебуває з нами і буде перебувати до кінця днів! Ми вважаємо Її не тільки покровителькою українського війська, але й всієї України. Тож великим українським святом!
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Сьогодні велике свято відзначає християнський світ. Нехай на всіх віруючих у Христа зійде благодать! Нехай святим своїм покривалом, зітканим з любові і турботи, Марія захистить вас від біди та нещастя!
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З нагоди козацького святи Покрови бажаю вам міцного здоров'я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України!
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Нехай Покров Богородиці принесе чистоту і надію у ваш дім та вбереже від негод та нещасть. Бажаю доброти в серцях і віри в душі, благополуччя в родині і мирного неба над головою!
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Вітаємо зі світлим святом Покрови Пресвятої Богородиці! Нехай Ваші молитви завжди будуть почуті, нехай Вас і Ваших близьких ніколи не підводить здоров'я і віра в світле майбутнє. Зі Святом!
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Щиро вітаю вас зі святом Покрови Пречистої Богородиці – одним з найдавніших християнських свят!
Оберегом кожної нації є її культура та духовні цінності, що передаються від покоління до покоління. Особливо це стосується цього свята, започаткованого ще нашими пращурами. Як відомо, воно знайшло своє продовження і в часи Запорізької Січі. Наші козаки вважали Пресвяту Богородицю своєю заступницею і покровителькою. Звертаючись до неї, вони казали: "Покрий нас чесним своїм покровом та ізбави нас від усякого зла". Тож всіх козаків - зі святом, і бажаю міцного здоров'я, незламної волі до перемоги та патріотичного духу, який допоможе долати будь-які перешкоди! Щиросердно зичу всім щастя, здоров’я, наснаги у відродженні кращих національних традицій, плідної праці на благо народу, задля слави нашого міста та всієї України. Щастя всім, радощів та благополуччя!
Покрова Пресвятої Богородиці: вірші на свято
Свята Заступнице! Пречиста Діво!
Ти оповий нас Покровом білим,
І під опіку візьми Вкраїну,
Не дай їй впасти знов на коліна.
Народ наш просить захисту в Тебе,
Бо Ти – Цариця Землі і Неба,
Прийми нас ще раз під свій Покров,
Вкотре благаєм Тебе ми знов.
Ти захисти нам Матір-Вкраїну,
Не дай зробити з неї руїну,
З колін підвестись нам поможи,
Вкраїну вільну нам збережи.
***
Богородице Маріє –
Найкраща з усіх людей!
Твоя ласка чуда діє
Від віків на Україні,
Ти ключ маєш золотий
Від сердець усіх людей.
В сіру осінь чи зимою
До осель наших прилинь!
Стань нам літом чи весною,
Обмий чистою росою,
Пригорни нас до грудей, –
І ніколи не покинь!
Благослови, Пречиста Діво,
Царице неба і землі,
Тисячолітню Україну,
Скріпи її духовну силу.
Щиро молитися Тобі –
Царице неба і землі.
***
Покрова – козацька Мати
Вона усе на світі може –
Поправить вчинки і слова,
У ризи вдягне образ Божий,
Догляне вольності права.
Ізцілить рани і образи,
Одягне в золото ліси,
Усе покриє, всіх розважить
І сповнить – що б не попросив.
Свята Покровонько, як мати,
Ти нам дитинство зігрівай,
І українську нашу хату,
І наш веселий рідний край!
***
Пора осіння. Шурхіт падолисту.
Покрови час... Ще у старі віки
Твою Покрову, Матінко Пречиста,
За щит собі обрали козаки.
Коли ставало військо їх до бою,
Над козаками був не тільки стяг:
Твій о́браз був у кожного з собою,
Що силу надавав їм для звитяг.
Віки минули, та не згасла віра,
Покрови храм – для Тебе, наче рай.
Та знову йде орда чужинця-звіра
На благодатний український край.
Своїм святим могутнім Омофором
Подай козацьким дітям захист знов.
Хай начувається поганий ворог,
Хай йде додому, звідкіля прийшов...
***
Пречиста Свята Покрово –
Козаків покровителько!
І наших звичаїв хранителько!
Молюся тобі, Богородице мила,
Щоб славою ти Україну покрила,
Як землю багрянцем дібров,
Щоб ворог її не зборов.
Даруй доброту і любов.
Візьми нас під свій Материнський Покров!
***
Світ у сяйві, не впізнати
саду і городу.
То Покрова - світле свято
Нашого народу.
То Покрова землю вкрила
щедрими плодами,
розпростерла ніжні крила,
стала понад нами.
То Покрова – захисниця
людей православних.
То – Богиня -помічниця
запорожців славних.
Грає осінь кольорова,
Пахнуть груші, сливи,
Усміхається Покрова
до дітей щасливих.
***
Як проходить пресвітла Пречиста,
Шелестить позолочене листя.
І пряде, і пряде без упину
Срібний шовк — дорогу павутину.
Усміхається сонце осіннє,
Мерехтить поміж листом проміння.
І летить понад стерні, над полем
Павутиння ласкаве поволі.
Як проходить пресвітла Пречиста,
Горобина їй сипле намисто.
Україною йде в кожну осінь
З веретеном Предобра і досі.
***
Угорi росте пiдкова,
По зiрках iде Покрова.
Вкриє землю обегiром –
Або листям, або снiгом.
Йди, Покровонько, до нас,
Хай настане добрий час –
Козакам i воякам,
Й всiм на свiтi дiточкам!
***
У день Покрови бажаю вам мирного неба!
Щоб віра у Бога та в ЗСУ не вщухала,
Щоб вдавалось у житті все, що треба,
А наша країна лише процвітала!
***
Як вороги колись палили
Константинополя жита –
Покрови хусткою накрила
Всіх Богородиця свята.
Коли навколо царство змови
Марнує прожиті літа,
Накриє хусткою Покрови
Нас Богородиця свята.
Молитва з Богом є розмова,
І часто подумки без слів,
А Бога Матері Покрова
Хай вбереже від ворогів.
Від сил кривавих і ворожих,
Що нашу землю гнітять знов,
Хай буде завжди на сторожі
Від Богородиці Покров.
СМС вітання зі святом Покрови Пресвятої Богородиці
Бажаємо миру і світлої долі,
Запалу, енергії, сили доволі.
Творчого вогнику, віри й наснаги,
Щедрості серця, людської поваги.
З Днем Покрови!
***
З Покровою святою вас щиро вітаємо:
Доброботу й миру щиро бажаємо.
Щастя й удачі всім нам,
Усім українським донькам й синам!
***
Бажаємо на Покрову вам
Щастя і добра,
Благословіння Діви,
Й сердечного тепла!
***
В день такий бажаю миру,
Сила віри хай росте.
І в родині щастя буде,
І достаток хай прийде.
***
У Покрову Богородиці Святої
Хай щастя буде з тобою!
Радість, мир, здоров’я
І благодать з любов’ю!
***
Бажаю, щоб Богоматір
Тебе все життя оберігала,
Щоб не давала сумувати
І від проблем укривала.
***
В свято Покрови хочу побажати,
Щоб від лиха вберігала свята Божа Мати!
Хай радість будинок ваш не покидає,
А віра хай серце лише зігріває.
***
Вас я з Покровою вітаю.
Щастя, здоров'я й любові бажаю.
Нехай Богородиця всіх вас рятує,
Успіх й добро повсякчас дарує!
***
Богородиці Покров –
Найбільше свято,
Принесе він Вам любов,
Багато благ прекрасних.
Нехай свята благодать
З неба розіллється,
Причин не буде сумувать
І легко живеться!
***
Величезним благодатним щастям
Від Богородиці самої
Прийде сьогодні водночас
День славний – Покрова!
Нехай чудодійний Покров
Вас осяє і заспокоїть,
Подарує щастя і любов,
І рани всі загоїть!