Когда Хэллоуин в Украине: точная дата в 2022 году и традиции празднования

Какого числа Хэллоуин? Традиции на праздник и Хэллоуин в Украине.

Хэллоуин — это праздник, который любят все дети. Он наиболее популярный в США, Канаде, Великобритании и Ирландии. Хотя он и не государственный, по популярности в этих странах праздник уступает только Рождеству. Именно в этот день переодеваются в нечистую силу и забавные костюмы, ходят к соседям и просят конфеты. Само название праздника происходит совсем не от "hell" ("ад"). Halloween — это сокращение фразы на английском "All hallows ween" — в переводе "канун всех святых". Когда он отмечается и какие существуют традиции на этот праздник?

Когда будет Хэллоуин? Хэллоуин всегда празднуется в ночь на 1 ноября 2022.

В Украине день празднования аналогичен.

Хэллоуин: традиции праздника

Кроме костюмов нечистой силы существует традиция "trick-or-treat" ("кошелек или жизнь"), когда дети ходят по домам и выпрашивают конфеты.



Еще существуют разнообразные гадания. Например, молодые девушки должны были в темном доме или здании подняться по лестнице спиной вперед и провести свечой перед зеркалом. После этого в зеркале должно показаться лицо будущего мужа, однако девушка могла и увидеть череп — это означало, что она умрет, так и не выйдя замуж. Этот обряд напрямую связан со всем известной Кровавой Мэри. А в Шотландии девушки срезали шкурку с яблок, пытаясь это сделать так, чтобы полоса была как можно длиннее, а затем бросали ее через плечо. Говорили, что упавшая кожура приобретала вид первой буквы фамилии суженого.

Хэллоуин в Украине

В XIX веке появилась версия о языческом происхождении праздника, в частности о происхождении Хэловина от кельтского Саваня. Считали, что именно в этот день, когда все убирали урожай, мертвые возвращаются на землю, чтобы посетить живых. Однако не только кельты верили в возвращение мертвых на землю. Славяне тоже иногда совершали обряды "Деды", "Бабы" и "Дети" для поминовения умерших родственников. Однако пока последние исследования праздника говорят о католическом происхождении Хэллоуина.

Сейчас в Украине этот праздник не пользуется большой популярностью, народ не охотно его празднует. У людей мнение поделилось: кто-то считает, что можно с уважением относиться к иностранным праздникам и перенимать их в свою культуру, а кто-то считает, что празднование Хэллоуина недопустимо.

История праздника

Само название праздника происходит от английского Hallowe'en - сокращение выражения All Hallow's Eve, что в переводе означает "Вечер всех святых".

Хэллоуин - праздник довольно древний, ведь впервые его отмечали в далеком 8 веке нашей эры. Есть версия, что день всех святых происходит от языческого праздника кельтов Савань. Однако современная интерпретация Хэллоуина далека от Саваня.

Однако не только кельты верили в приход мертвых на землю в один из дней года. Славяне тоже иногда совершали обряды "Деды", "Бабы" и "Дети" для поминовения умерших родственников.

Сейчас в Украине Хэллоуин становится все более популярным, и каждый год все больше людей примеряют на себя причудливые образы. Больше всего этот праздник любят дети и молодежь.

А вот старшее поколение убеждено, что этот день связан с нечистыми силами, поэтому не слишком дружелюбны к Хэллоуину.



Что можно делать в этот день

В ночь Хэллоуина принято наряжаться в разные страшные костюмы и играть в "trick or treat", что означает "кошелек или жизнь". Да, на улице могут остановить прохожего и поставить его перед этим выбором. В ответ он должен дать остановившим его "химерам" деньги или сладости.

Кроме того, Хэллоуин связывают с играми и гаданиями. Например, шотландские девушки срезали кожуру с яблок, пытаясь сделать ее подольше, и бросали через плечо. Считалось, что упавшая кожура приобретала вид первой буквы фамилии суженого.

Другое гадание заключалось в том, что молодые девушки должны были в темном доме подняться по лестнице спиной вперед и провести свечой перед зеркалом. После этого в зеркале якобы должно показаться лицо будущего мужа. А если девушка увидела череп, это означало, что она умрет незамужней.

Главным символом праздника является так называемый Фонарь Джека. Это обычная тыква, на которой вырезано зловеще улыбающееся лицо. Считалось, что подобное украшение в доме будет отгонять от него злых духов.

Рисунки на Хэллоуин

