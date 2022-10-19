Где посмотреть графики отключения электроэнергии в Украине?

"К сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены. Продолжается работа по восстановлению и ремонту, но чудеса возможны в известной степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть", - отметил Харченко.

"Где именно, в какое время - смотрите на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго). Отключения будут поочередны - продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более четырех часов", - говорится в сообщении.

Завтра 20 октября 2022 в различных регионах Украины возможны веерные отключения электричества, чтобы упростить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры. Об этом заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко в эфире национального телемарафона.Как сообщает Укрэнерго, 20 октября по всей Украине могут быть применены меры по ограничению потребленияУкраинцев призывают зарядить телефоны и запастись водой.