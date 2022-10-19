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Главная » Новости » Экономика » 2022 » Октябрь » 19 » 22:13:37

Где посмотреть графики отключения электроэнергии в Украине?

Вчера, 22:13:29 223 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Где посмотреть графики отключения электроэнергии в Украине?

Завтра 20 октября 2022 в различных регионах Украины возможны веерные отключения электричества, чтобы упростить процесс восстановления разрушенной инфраструктуры. Об этом заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко в эфире национального телемарафона.

"К сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены. Продолжается работа по восстановлению и ремонту, но чудеса возможны в известной степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть", - отметил Харченко.


Как сообщает Укрэнерго, 20 октября по всей Украине могут быть применены меры по ограничению потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера.

"Где именно, в какое время - смотрите на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго). Отключения будут поочередны - продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более четырех часов", - говорится в сообщении.


Украинцев призывают зарядить телефоны и запастись водой.

 

Списки поставщиков по областям Украины можно найти на сайтах Облэнерго
   

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

ПАТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»

ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»

ПРАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»

ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

ПРАТ «ПЕЕМ «ЦЕК»

ТОВ «ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ»
   
Тэги: свет, электричество, облэнерго
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