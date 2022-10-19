Где посмотреть графики отключения электроэнергии в Украине?

"К сожалению, по новым данным, около 40% общей инфраструктуры и генерирующих мощностей серьезно повреждены. Продолжается работа по восстановлению и ремонту, но чудеса возможны в известной степени. Поэтому нужно ожидать, что сегодня-завтра будут не только аварийные, но и плановые отключения, чтобы не перегружать сеть", - отметил Харченко.
"Где именно, в какое время - смотрите на сайтах операторов распределительных сетей (облэнерго). Отключения будут поочередны - продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более четырех часов", - говорится в сообщении.
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Списки поставщиков по областям Украины можно найти на сайтах Облэнерго
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АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ
АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
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ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»