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Цены на аренду квартир в Киеве подскочили до 10 000 за однокомнатную. Октябрь 2022 года

Сегодня, 14:09:38 151 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Цены на аренду квартир в Киеве подскочили до 10 000 за однокомнатную. Октябрь 2022 года

Медиана цена аренды однокомнатной квартиры в столице продолжает расти. В настоящее время она достигла 10 000 гривен. При этом спрос вернулся к показателям начала октября. Об этом свидетельствуют данные команды iOS-приложения для аренды квартир в Киеве bird, пишет 24 канал.

Бюджетное жилье в Киеве можно найти в:

  • Деснянском районе
  • Святошинском районе
  • Днепровском районе
  • Оболонском районе
  • Подольском районе
  • Дарницком районе


В частности, средняя цена аренды однокомнатных квартир стартует от 9 000 – 10 000 грн в месяц. Двухкомнатную квартиру в этих частях города можно арендовать за 12 000 — 14 000 грн в месяц. Трехкомнатные дома стоят в среднем 14 000 грн в месяц в Деснянском районе столицы, около 12 000 грн в Святошинском и 14 000 — 15 000 грн в Дарницком, Днепровском, Оболонском и Подольском районах.

Какая ситуация со спросом и ценами на столичном рынке недвижимости – читайте дальше.

Количество арендаторов не изменилось

По состоянию на 13 октября количество соискателей квартир в аренду возобновилось почти на 100%, если сравнивать с данными до масштабных обстрелов 10 октября и полномасштабным вторжением 24 февраля.
 

Количество потенциальных арендаторов в КиевеКоличество потенциальных арендаторов в Киеве / Инфографика bird


Статистика показывает, что 10 октября количество запросов на аренду квартир в Киеве просело на 25%. Однако затишье длилось всего один день и 11 октября на рынок вернулись клиенты.

Цены на 1, 2 и 3-комн. квартиры в Киеве

В начале октября медиана цены на аренду однокомнатной квартиры закрепилась на отметке 10 000 гривен. К концу февраля она составляла 13 000 гривен в месяц.
 

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в КиевеСредняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве / Инфографика bird


Медиана цены на аренду двухкомнатных квартир выросла на 12,5% – до 16 000 гривен, а еще месяц назад цена составила 14 500 гривен.
 

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в КиевеСредняя стоимость двухкомнатной квартиры в Киеве / Инфографика bird


С трехкомнатными квартирами похожая ситуация – прирост медианы цены составляет 19%. Сейчас такую квартиру можно снять за 25 000 гривен до 24 февраля, подобное жилье стоило 46 100 гривен.
 

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в КиевеСредняя стоимость трехкомнатной квартиры в Киеве / Инфографика bird

Автор: Юлия Бабыч, 24tv.ua

 
Тэги: аренда, Киев, квартиры, Недвижимость
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