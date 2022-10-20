Цены на аренду квартир в Киеве подскочили до 10 000 за однокомнатную. Октябрь 2022 года

Медиана цена аренды однокомнатной квартиры в столице продолжает расти. В настоящее время она достигла 10 000 гривен. При этом спрос вернулся к показателям начала октября. Об этом свидетельствуют данные команды iOS-приложения для аренды квартир в Киеве bird , пишет 24 канал.

Бюджетное жилье в Киеве можно найти в:

Деснянском районе

Святошинском районе

Днепровском районе

Оболонском районе

Подольском районе

Дарницком районе



В частности, средняя цена аренды однокомнатных квартир стартует от 9 000 – 10 000 грн в месяц. Двухкомнатную квартиру в этих частях города можно арендовать за 12 000 — 14 000 грн в месяц. Трехкомнатные дома стоят в среднем 14 000 грн в месяц в Деснянском районе столицы, около 12 000 грн в Святошинском и 14 000 — 15 000 грн в Дарницком, Днепровском, Оболонском и Подольском районах.

Количество арендаторов не изменилось

Какая ситуация со спросом и ценами на столичном рынке недвижимости – читайте дальше.

По состоянию на 13 октября количество соискателей квартир в аренду возобновилось почти на 100%, если сравнивать с данными до масштабных обстрелов 10 октября и полномасштабным вторжением 24 февраля.



Количество потенциальных арендаторов в Киеве / Инфографика bird



Статистика показывает, что 10 октября количество запросов на аренду квартир в Киеве просело на 25%. Однако затишье длилось всего один день и 11 октября на рынок вернулись клиенты.

Цены на 1, 2 и 3-комн. квартиры в Киеве

В начале октября медиана цены на аренду однокомнатной квартиры закрепилась на отметке 10 000 гривен. К концу февраля она составляла 13 000 гривен в месяц.



Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве / Инфографика bird



Медиана цены на аренду двухкомнатных квартир выросла на 12,5% – до 16 000 гривен, а еще месяц назад цена составила 14 500 гривен.



Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Киеве / Инфографика bird



С трехкомнатными квартирами похожая ситуация – прирост медианы цены составляет 19%. Сейчас такую квартиру можно снять за 25 000 гривен до 24 февраля, подобное жилье стоило 46 100 гривен.



Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Киеве / Инфографика bird

Автор: Юлия Бабыч, 24tv.ua