Скільки коштує оренда, первинне і вторинне житло: актуальні ціни в листопаді 2022 по областях України

Український маркетплейс DOM RIA проаналізував актуальну ситуацію на ринку нерухомості та представив новий звіт власного аналітичного центру за період вересень – жовтень 2022 року. Згідно з дослідженням, вартість новобудов та оренди помітно зросли, а вторинний ринок подекуди показує спад у ціні.
Первинний ринок
Пропозиція
Станом на кінець жовтня, в Україні працює 72% відділів продажів новобудов. Найбільше у Черкаській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
Після ракетних обстрілів України росією 10 жовтня, масового закриття відділів продажів не зафіксовано. До прикладу, на початок жовтня у Київській області (із Києвом включно) працювало 744 відділи продажу, на кінець жовтня кількість збереглась та ж сама.
Стосовно класу новобудов, то наразі 61,6% – комфорт, 17,7% – стандарт, 13,1% – елітне житло та 7,56% – економ.
Готовність житла
Від загального числа новобудов, що наразі працюють, 25% – повністю готове житло. У Києві ця кількість становить 27%, в Київській області – 20%. Від початку вересня та на кінець жовтня, в Україні здано в експлуатацію 91 новобудову, із них – 140 секцій, а у Києві – 11 новобудов та 22 секції. Також, станом на кінець жовтня, 155 новобудов України припинили будівництво.
Ціни на новобудови
- Середня ціна за м² на кінець жовтня в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 45 261 грн. Це на 37% більше ніж минулого року у той самий період та на 3% більше ніж у вересні.
- Серед лідерів по зростанню ціни – Закарпатська область. Ціна за м² на кінець жовтня в 1-кімнатній квартирі – 37 331 грн, що на 76% більше ніж минулого року.
- Найменша середня вартість за м² в 1-кімнатній квартирі, за даними DOM.RIA, зафіксовано у Сумській область – 16 318 грн, і це на 13% більше у порівнянні із минулим роком.
Також зафіксовано й несуттєве падіння ціни. Наприклад, в Київській області, середня вартість за м² в 1-кімнатній квартирі – 26 234 грн, що на 27% більше ніж минулого року, але на 2% менше ніж у вересні цього року.
Вторинне житло
Пропозиція
За період вересень – жовтень на DOM.RIA з’явилось майже 470 000 варіантів вторинного житла по всій Україні, що на 41% більше ніж у липні – серпні цього року.
Найбільший відсоток доданих пропозицій за період вересень – жовтень у порівнянні до липня – серпня у Сумській області – 97,9%, у Києві – 67,3% та у Житомирській області – майже 64%.
За типами квартир на вторинному ринку: 35,58% – однокімнатні, 32,23% – двокімнатні, 24,5% – трикімнатні, 7,68% – чотирикімнатні й більше. За іншими типами житла, без врахування квартирного житла: 89% – приватні будинки, 7,59% – таунхауси та 3,41% – дуплекси.
Ціни на вторинному ринку
Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві – 86 042 доларів США. Здебільшого середня ціна в долларах США у Києві має тенденцію до зменшення. У порівнянні із минулим роком у валюті впала на 26,5%, а із вереснем – майже на 3%.
А от у Київській області в середньому однокімнатну квартиру можна придбати за 41 593 долари США, що тільки на 1,55% менше ніж минулого року та на 3,26% більше ніж у вересні.
Зростання ціни на більш ніж 100% у порівнянні до минулого року зафіксовано у Кіровоградській області, а також на 54% збільшилась вартість у Закарпатській області.
Ринок оренди
Пропозиція
Протягом осені на DOM.RIA додано 426 712 пропозицій із оренди. Це на 31% більше ніж за період липень – серпень.
Найактивніше з’являлись пропозиції у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.
За типами квартир під оренду: 37,02% – однокімнатні, 27,55% – двокімнатні, 24,72% – трикімнатні, 10,71% – чотирикімнатні й більше. Що стосується інших типів житла: 95,84% – приватні будинки, 3,31% – таунхауси та 0,85% – дуплекси.
Ціни на оренду
Станом на жовтень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві – 23 740 грн. Ціна зросла на 18,69% у порівнянні із минулим роком та на 28,61% вища ніж у вересні.
Цікаво, що у Київській області середня ціна оренди зменшилась. Наразі вона становить 14 350 грн за однокімнатну. Це на 24,65% менше ніж минулого року та на 21,09% менше ніж у вересні.
У Львівській області вартість оренди однокімнатної складає 20 162 грн, що на 109,58% більше за 2021 рік. Також на 10,72% вище за вересень.
Рекордне зростання ціни зафіксовано у Закарпатській області. Наразі середня ціна за однокімнатну – 19 368 грн, що на 198,78% більше за минулий рік та на 13,24% вище за вересень.
Підсумок
Первинний ринок нерухомості відновлюється по всій Україні. Готове житло поступово здається в експлуатацію.
Стосовно вторинного ринку – картина змінюється в залежності від регіону. Вартість житла у Києві суттєво впала у доларах США. Здебільшого весь східний та південний регіон показує спад у ціні. У той час на заході фіксується зростання вартості, навіть у валюті.
Пропозицій оренди також наразі набагато більше аніж влітку. Ціни на заході та в центрі мають тенденцію до зростання. А от у Київській області навпаки, фіксується спад.