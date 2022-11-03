Скільки коштує оренда, первинне і вторинне житло: актуальні ціни в листопаді 2022 по областях України

Первинний ринок

Пропозиція

Готовність житла

Ціни на новобудови

Середня ціна за м² на кінець жовтня в 1-кімнатній квартирі у Києві становить 45 261 грн. Це на 37% більше ніж минулого року у той самий період та на 3% більше ніж у вересні.

Серед лідерів по зростанню ціни – Закарпатська область. Ціна за м² на кінець жовтня в 1-кімнатній квартирі – 37 331 грн, що на 76% більше ніж минулого року.

Найменша середня вартість за м² в 1-кімнатній квартирі, за даними DOM.RIA, зафіксовано у Сумській область – 16 318 грн, і це на 13% більше у порівнянні із минулим роком.

Вторинне житло

Пропозиція

Ціни на вторинному ринку

Ринок оренди

Пропозиція

Ціни на оренду

Підсумок

Український маркетплейс DOM RIA проаналізував актуальну ситуацію на ринку нерухомості та представив новий звіт власного аналітичного центру за період вересень – жовтень 2022 року. Згідно з дослідженням, вартість новобудов та оренди помітно зросли, а вторинний ринок подекуди показує спад у ціні.Станом на кінець жовтня, в Україні працює 72% відділів продажів новобудов. Найбільше у Черкаській, Тернопільській та Чернівецькій областях.Після ракетних обстрілів України росією 10 жовтня, масового закриття відділів продажів не зафіксовано. До прикладу, на початок жовтня у Київській області (із Києвом включно) працювало 744 відділи продажу, на кінець жовтня кількість збереглась та ж сама.Стосовно класу новобудов, то наразі 61,6% – комфорт, 17,7% – стандарт, 13,1% – елітне житло та 7,56% – економ.Від загального числа новобудов, що наразі працюють, 25% – повністю готове житло. У Києві ця кількість становить 27%, в Київській області – 20%. Від початку вересня та на кінець жовтня, в Україні здано в експлуатацію 91 новобудову, із них – 140 секцій, а у Києві – 11 новобудов та 22 секції. Також, станом на кінець жовтня, 155 новобудов України припинили будівництво.Також зафіксовано й несуттєве падіння ціни. Наприклад, в Київській області, середня вартість за м² в 1-кімнатній квартирі – 26 234 грн, що на 27% більше ніж минулого року, але на 2% менше ніж у вересні цього року.За період вересень – жовтень на DOM.RIA з’явилось майже 470 000 варіантів вторинного житла по всій Україні, що на 41% більше ніж у липні – серпні цього року.Найбільший відсоток доданих пропозицій за період вересень – жовтень у порівнянні до липня – серпня у Сумській області – 97,9%, у Києві – 67,3% та у Житомирській області – майже 64%.За типами квартир на вторинному ринку: 35,58% – однокімнатні, 32,23% – двокімнатні, 24,5% – трикімнатні, 7,68% – чотирикімнатні й більше. За іншими типами житла, без врахування квартирного житла: 89% – приватні будинки, 7,59% – таунхауси та 3,41% – дуплекси.Найвища середня ціна однокімнатної квартири зафіксована у Києві – 86 042 доларів США. Здебільшого середня ціна в долларах США у Києві має тенденцію до зменшення. У порівнянні із минулим роком у валюті впала на 26,5%, а із вереснем – майже на 3%.А от у Київській області в середньому однокімнатну квартиру можна придбати за 41 593 долари США, що тільки на 1,55% менше ніж минулого року та на 3,26% більше ніж у вересні.Зростання ціни на більш ніж 100% у порівнянні до минулого року зафіксовано у Кіровоградській області, а також на 54% збільшилась вартість у Закарпатській області.Протягом осені на DOM.RIA додано 426 712 пропозицій із оренди. Це на 31% більше ніж за період липень – серпень.Найактивніше з’являлись пропозиції у Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях.За типами квартир під оренду: 37,02% – однокімнатні, 27,55% – двокімнатні, 24,72% – трикімнатні, 10,71% – чотирикімнатні й більше. Що стосується інших типів житла: 95,84% – приватні будинки, 3,31% – таунхауси та 0,85% – дуплекси.Станом на жовтень, середня ціна оренди однокімнатної квартири у Києві – 23 740 грн. Ціна зросла на 18,69% у порівнянні із минулим роком та на 28,61% вища ніж у вересні.Цікаво, що у Київській області середня ціна оренди зменшилась. Наразі вона становить 14 350 грн за однокімнатну. Це на 24,65% менше ніж минулого року та на 21,09% менше ніж у вересні.У Львівській області вартість оренди однокімнатної складає 20 162 грн, що на 109,58% більше за 2021 рік. Також на 10,72% вище за вересень.Рекордне зростання ціни зафіксовано у Закарпатській області. Наразі середня ціна за однокімнатну – 19 368 грн, що на 198,78% більше за минулий рік та на 13,24% вище за вересень.Первинний ринок нерухомості відновлюється по всій Україні. Готове житло поступово здається в експлуатацію.Стосовно вторинного ринку – картина змінюється в залежності від регіону. Вартість житла у Києві суттєво впала у доларах США. Здебільшого весь східний та південний регіон показує спад у ціні. У той час на заході фіксується зростання вартості, навіть у валюті.Пропозицій оренди також наразі набагато більше аніж влітку. Ціни на заході та в центрі мають тенденцію до зростання. А от у Київській області навпаки, фіксується спад.