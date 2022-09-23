Аренда жилья в Киеве: сколько стоят 1, 2 и 3-комнатные квартиры в сентябре 2022 года

Какие цены на аренду в Киеве сейчас

Более сильно упали цены на аренду трехкомнатных квартир.

Стоит ли ждать украинцам повышения цен на аренду?

Осенью 2022 в Киеве снова начал расти спрос и цены на аренду жилья. Показатели поиска жилья в столице вернулись на довоенные показатели и даже превысили их. Сколько сейчас стоит аренда квартир в Киеве – читайте ниже в материале ЖЖ инфо.Как сообщают аналитики, согласно показателям сервиса bird, показатели спроса на аренду жилья в Киеве сейчас 120% по сравнению с периодом до 24 февраля. Это связано с тем, что люди активно возвращаются в столицу и переезжают в Киев из других регионов. При этом цены сильно не выросли и повысилась аренда всего на 2 и 3-комнатные квартиры. Цены на аренду 1-комнатных квартир пока держатся на одном уровне.Цена аренды 1-комнатной квартиры в Киеве до войны была около 13 тысяч гривен, в сентябре такую ​​квартиру можно арендовать за 9 тысяч гривен.Цена аренды 2-х комнатной квартиры по сравнению с зимой значительно упала. В феврале арендодатели хотели около 21 тысячи гривен, сейчас за аренду такой квартиры просят 14 тысяч гривен.До войны цена составляла около 46 тысяч гривен, в сентябре арендовать в столице такую ​​квартиру можно за 20 тысяч гривен.

В Украине на рынке аренды жилья основной спрос сейчас на квартиры в мегаполисах, хотя ранее, весной, преимущественно граждане искали для съема квадратные метры подешевле и часто выбирали на лето недвижимость за городом. Кроме того, цены на аренду жилья теперь поползли вверх. Детально об изменениях на рынке аренды квартир, и какой прогноз по стоимости съемного жилья осенью, рассказано в анализе OLX Недвижимость.

Если в последние месяцы арендодатели активнее стали идти на уступки своим жильцам, и чаще всего делали скидки на квартиры, то уже в конце лета цены на съемное жилье стали расти, а предложения начало стремительно уменьшаться. Объяснить это можно началом второй волны внутренней миграции в Украине, отмечают аналитики.

Как изменились предложения на рынке долгосрочной аренды квартир?

В настоящее время украинцы больше подыскивают жилье для съема именно в крупных городах. К примеру, в четырех городах-миллионниках за первую неделю сентября количество предложений уменьшилось от 10% во Львове, 16% в Днепре, 18% в Одессе и до 23% в Киеве.

В западных областях ситуация отличается: из 7 городов лишь в 3 ощутимо уменьшилось количество предлагаемых квартир от арендодателей: на 24% меньше объявлений в Ивано-Франковске, на 31% в Ровно и 35% в Луцке.

Ожидается ли рост цен на съемное жилье?

Обратим внимание, что однокомнатные квартиры составляют более половины всех предложений на рынке аренды жилья. Самые бюджетные варианты в сентябре среди городов-миллионников, по данным OLX Недвижимость, можно найти:

в Одессе за 5 500 грн/мес;

в Луцке и Ровно в среднем за 7 500 грн/мес.

Самой дорогой будет аренда единички в Ужгороде - за 16,5 тысячи гривен. Так, последние 2 месяца лета и начало осени именно этот город отличается наибольшим ценником, "подвинув" даже Львов, отмечается в анализе.

Специалисты прогнозируют скачок цен на съемное жилье по причине возвращения украинцев домой, внутренней миграции и активного переезда в большие города осенью.

В частности, что касается мегаполисов, то в Одессе и Днепре уже увеличилась аренда однокомнатной квартиры в течение первой недели сентября на 600 гривен по сравнению с первой неделей августа. В Киеве подорожание составило 1 тысячу гривен, а во Львове цены повысились на 1 600 гривен.

Данные по рынку аренды жилья в Украине осенью (аналитика OLX Недвижимость)