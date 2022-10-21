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Главная » Новости » Политика » 2022 » Октябрь » 21 » 11:30:46

​Илон Маск потроллил Медведева, который злорадствовал над отставкой Трасс

Сегодня, 11:30:46 349 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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​Илон Маск потроллил Медведева, который злорадствовал над отставкой Трасс

Вчера, 20 октября, глава британского правительства Лиз Трасс объявила о своей отставке. На посту она пробыла меньше всех за всю историю Британии. Медведев не мог не прокомментировать такое событие.

На своей странице в Twitter экс-президент РФ опубликовал пост: "Пока, пока, поздравляю, латук", - информирует "Украина 365".

На самом деле это известная шутка в Британии, когда некоторые граждане Королевства делали ставку, когда же Трасс покинет свой новый пост. Известно, что салат латук гниет через 35 дней.

На комментарий Медведева отреагировал и Илон Маск. Вначале он признался, что троллинг очень хорош со стороны замглавы Совбеза РФ. Однако после сам американец решил потроллить пьяного Медведева, спросив: "Как дела под Бахмутом?"

Накануне Трасс завила королю Чарльзу, что уходит с поста премьер-министра и главы Консервативной партии. С ее слов, она не может справляться со своими обязательствами, а страну приняла в период "экономической нестабильности".

На этот пост ее избрали 6 сентября, но уже на следующей неделе будет переизбрание главы партии, а соответственно и главы всего британского правительства. До этого времени Трасс остается на своем посту.

Согласно соцопросу, неплохие шансы снова возглавить правительство у Бориса Джонсона, который ушел с поста в сентябре.

Ранее мы сообщали, как в начале октября Трасс заявила, что Украина обязательно победит в войне против РФ без территориальных потерь.

Напомним, со слов Трасс, глава РФ не ожидал, что украинцы будут сопротивляться российскому вторжению в их страну.
Тэги: Илон Маск, интерент, Медведев, соцсети
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