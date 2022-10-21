​Илон Маск потроллил Медведева, который злорадствовал над отставкой Трасс

Вчера, 20 октября, глава британского правительства Лиз Трасс объявила о своей отставке. На посту она пробыла меньше всех за всю историю Британии. Медведев не мог не прокомментировать такое событие.
На своей странице в Twitter экс-президент РФ опубликовал пост: "Пока, пока, поздравляю, латук", - информирует "Украина 365".
На самом деле это известная шутка в Британии, когда некоторые граждане Королевства делали ставку, когда же Трасс покинет свой новый пост. Известно, что салат латук гниет через 35 дней.
На комментарий Медведева отреагировал и Илон Маск. Вначале он признался, что троллинг очень хорош со стороны замглавы Совбеза РФ. Однако после сам американец решил потроллить пьяного Медведева
, спросив: "Как дела под Бахмутом?"
Накануне Трасс завила королю Чарльзу, что уходит с поста премьер-министра и главы Консервативной партии. С ее слов, она не может справляться со своими обязательствами, а страну приняла в период "экономической нестабильности".
На этот пост ее избрали 6 сентября, но уже на следующей неделе будет переизбрание главы партии, а соответственно и главы всего британского правительства. До этого времени Трасс остается на своем посту.
Согласно соцопросу, неплохие шансы снова возглавить правительство у Бориса Джонсона, который ушел с поста в сентябре.
Ранее мы сообщали, как в начале октября Трасс заявила, что Украина обязательно победит в войне против РФ без территориальных потерь.
Напомним, со слов Трасс, глава РФ не ожидал, что украинцы будут сопротивляться российскому вторжению в их страну.