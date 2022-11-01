Инструкция. Как подключиться к Starlink в Украине бесплатно, где купить и сколько стоит?

Кто может пользоваться Starlink в Украине

Представительство Starlink в Украине пока не начало работать, но сервисом уже можно пользоваться – даже бесплатно. Starlink – это спутниковый интернет от компании SpaceX, который позволяет получать качественную связь даже в более отдаленных точках планеты. В Украине он стал жизненно необходим после 24 февраля, когда использовать существующие каналы связи стало невозможным. Рассказываем, как в Украине работает Starlink, как им пользоваться и кто может подключиться к нему бесплатно.

Starlink должен был прийти в Украину только в 2023 году. В ответ на российское вторжение и просьбу Минцифры уже в феврале 2022 года Илон Маск предоставил украинцам доступ к спутниковому интернету Starlink и доставил первые 500 терминалов.

20 апреля по инициативе Госспецсвязи в сотрудничестве с командой вице-премьер-министра Украины Михаила Федорова Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, разрешила использование терминалов Starlink всем желающим на период военного положения.

Официально в Украине уже более 12 000 терминалов Starlink, помогающих спасателям, пожарным, врачам и волонтерам получать качественный интернет даже в сложных условиях. Этот показатель самый высокий в Европе.

Для чего нужен Starlink Starlink позволяет оставаться на связи там, где нет альтернатив – стационарный и мобильный интернет не работает из-за повреждений, в том числе вследствие военных действий, или отключения энергоснабжения. Или в этом месте вообще нет покрытия.

Из чего состоит система

Система состоит из трех частей: спутники, сеть наземных станций и терминалы.

Спутники связи расположены на низкой околоземной орбите высотой 540—550 км с наклоном 53 градуса. Относительно низкая высота значительно уменьшает задержку сигнала к конечному потребителю и является своеобразным естественным защитным механизмом – если спутник сойдет с орбиты или получит повреждение, он сможет избежать столкновения с другими космическими аппаратами.

Каждый спутник работает как ретранслятор, передавая сигнал от наземной станции пользователю со спутниковым терминалом и наоборот.

Как предупреждают в SpaceX, на этом этапе спутниковый интернет лучше работает на открытой местности – без большого количества деревьев и высотных построек. Когда в небе появится больше спутников Starlink, это ограничение планируют снять. Сейчас SpaceX вывела на орбиту около 2300 спутников, в будущем Илон Маск планирует увеличить их количество до 42 000.

Как подключиться

Для доступа к спутниковому интернету необходимо иметь специальный комплект оборудования – терминал, блок питания и роутер. Терминал устанавливает связь со спутником и раздает WI-FI. К нему можно подключить несколько девайсов.

Специальный пользовательский терминал имеет вид спутниковой антенны. Терминалы поставляют в Украину с инструкциями по установке и настройке. Если коротко:

Необходимо подключить антенну к терминалу с помощью кабеля, имеющегося в комплекте.

Подключить терминал к электросети.

Установить на свой смартфон или планшет приложение Starlink из Google Play или AppStore.

Следуя инструкциям в приложении, присоединиться к спутниковому интернету.

ИНСТРУКЦИЯ

Шаг 1 – Найдите открытое пространство

Идеальное место – крыша дома. Антенна поставляется вместе с креплением которое можно использовать в качестве ножек, то есть установить его можно прямо на земле. Незакрепленная антенна будет хорошо работать, но только при хороших погодных условиях. Размер "тарелки" достаточно большой, поэтому наблюдается эффект парусности. Если поднимется ветер, он перевернет антенну. Поэтому рекомендуется закреплять ее при помощи болтов.

Шаг 2 – Откройте коробку и изучите инструкцию

Пока что в Starlink работает не так много сотрудников. Найти среди них переводчика или специалиста по составлению инструкций пользователя сложно. Сразу под инструкцией лежит антенна, терминал и толстый черный кабель длиной 30 метров.

Шаг 3 – Соберите комплект

Поставьте штатив на землю и вставьте в него стержень крепления. Подключите кабель к антенне. Сначала конструкцию можно собрать на земле, чтобы убедиться в работоспособности системы, а потом разместите на крыше или другом удобном месте.

Если вам не подходит крепеж, поставляемый в комплекте с терминалом, то на официальном сайте Starlink Volcano Mount для установки антенны на крыше.

Шаг 4 – Включите Starlink

Вставьте кабель питания в розетку электросети. На блоке питания появятся два белых огонька, а антенна должна быть направлена вверх.

Шаг 5 – Установите Starlink на мобильное устройство

Зайдите в Google Play или App Store и установите программу от Starlink. Запустите приложение и нажмите кнопку "начать настройки" (Start Setup). Затем откройте пункт "Настройки беспроводной сети" (Open Wifi Settings). Здесь вам нужно будет присвоить имя своей домашней сети и установить пароль.

Как правило, оборудованию Starlink необходимо всего несколько минут для того, чтобы установить стабильное и надежное соединение со спутниками.

Весь процесс подключения, от распаковки коробки до выхода в интернет, занимает не более 20 минут.

Какая скорость интернета

Скорость доступа зависит от того, какой именно пакет вы выберете. Для пользователей Starlink Basic – это может быть 50-250 Мбит/сек, для пользователей Starlink Premium – 150-500 Мбит/сек.

Однако, как предупреждают в Минцифре, качество интернета от Starlink на востоке Украины хуже, чем на западе. Это объясняется тем, что на территории Украины нет собственной наземной станции Starlink. Ближайшие станции – в Польше, Литве и Турции. Однако после победы Илон Маск пообещал построить в Украине собственную наземную станцию.

Сколько стоит

Стоимость стандартного комплекта оборудования на сайте Starlink для стран, где есть представительства компании, составляет $599. Также каждый месяц придется отдавать от $110 абонентской платы.

Для бизнес-пользователей компания предлагает комплект оборудования Starlink Premium Kit за $2500.

Starlink предоставляет услуги без контракта. Плата выставляется ежемесячно, и вы можете отменить ее в любое время. После отмены подписки ваша услуга будет оставаться активной до конца платежного периода.

Starlink обращает внимание: если отменить услугу, вы не сможете повторно активировать ее немедленно. Это зависит от существующих мощностей в вашем регионе.

В Украине Starlink пока работает бесплатно, без ежемесячной абонплаты.

Где в Украине купить терминал Starlink

Оборудование, которое дает доступ к спутниковому Интернету от Илона Маска, можно приобрести на сайте www.starlink.com в тех странах, где уже есть представительство компании. В Украине такая возможность пока недоступна. Компания Starlink Ukraine была зарегистрирована в июне 2022 года, но представительство компании пока не приступило к официальной работе.

В Украине Starlink также пытаются продавать неофициально. На OLX можно найти десятки предложений по цене от 40 000 грн до 100 000 грн. Кое-что в наличии уже сейчас, часть можно приобрести под заказ из-за границы. Срок ожидания – 2-3 недели.

Чтобы сэкономить, стоит обратить внимание на eBay. Там можно приобрести терминалы Starlink предыдущего поколения или уже бывшие в употреблении. Наиболее бюджетные варианты стоят – $70–80, но поскольку прямой доставки в Украину нет, отдельно придется заплатить за услуги посредника.

Как получить Starlink бесплатно

Starlink бесплатно могут получить украинские, военные, районы, где в результате нападения врага были повреждены традиционные сети.

Терминалы Starlink также получили представители IT-компаний, работающих в регионах с нестабильной сетью. В частности, участники Харьковского IT-Кластера используют его в качестве резервного канала связи, чтобы непрерывно выполнять свои обязательства перед клиентами.