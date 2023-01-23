Как купить Starlink за 17 дней: подробная инструкция от айтишника

Тестировщик Сергей Горошко составил подробную инструкцию о том, как быстро заказать и доставить в Украину терминал Starlink. Публикуем его для наших читателей.

Сам Starlink, как ни странно, можно заказать на официальном сайте starlink.com, но, конечно, без нюансов не обойтись. Если создавать заказы по адресу в Украине, вы становитесь в «условную очередь», так называемый депозит, который обойдется вам в 60 USD и время ожидания ~2 месяца, учитывая срок адресной отправки от компании перевозчика (это DHL). Хотя на официальном сайте указано, что:

Starlink является доступным для приобретения в ограниченном порядке в регионе Украины. Для того, чтобы приобрести Starlink, вы можете находиться рядом. Після того, как Starlink Team подтвердит вашу электронную почту в районе, где работник может уничтожить, вы будете получать e-mail для того, чтобы выполнить вашу линию. Deliveries typically таке 2–3 weeks from order completion.



Какой адрес они хотят подтвердить, мне неизвестно, потому что их официальная карта отображает, где их устройство может работать. Отправка заказа производится при полной оплате 385 USD, а до этого вы все еще ожидаете, оплатив 60 USD.

Chapter 1: Mail Forward

Это далеко не новинка, но самый простой и быстрый способ заказа выбрать mail forward, который есть и работает в Украине. Для себя вы можете выбрать любой, который вам удобен, а я все же попробую описывать тот способ, который работал для меня на момент написания этого сообщения. Mail forward, которые знаю:

Наиболее удобным для меня является ukraine-express.com по отношению цена-качество. Вы, конечно, можете выбрать свой, но принцип работы будет схожим.

Используя его, вам нужно:

Создание собственного аккаунта, которому будет присвоен важный для вас номер, это PO Box* Добавить документы, удостоверяющие личность (паспорт, биометрия) Добавить адресную доставку и отделение новой почты для «внеочередной отправки»* Ожидать проверки документов от mail forward (1 сутки)

Chapter 2: Order

После того, как вы уверены в том, что документы имеют «зеленый свет», можем делать заказ в адрес компании в Польше, что нам для этого нужно:

Заходим в личный кабинет компании mail forward и находим «Адрес приема в Польше» Открываем Starlink.com и находим адрес, указанный в первом пункте Заполняем все обязательные поля формы и НЕ ЗАБЫВАЕМ указать в поле адреса PO Box (это может быть второстепенное поле адреса) Обратите внимание на указанный email — рекомендую использовать «резервный», далее объясню почему Оплачиваем заказ полностью и получаем инвойс на почту



Done! 25% работы выполнено. Обработка заказа вместе с передачей starlink DHL занимает около двух рабочих дней (по моему опыту).

Доставка заказа по адресу Mail Forward занимает около 5 рабочих дней (речь идет о передаче starlink от DHL к ukraine-express)

Почему мы выбрали Польшу для заказа? Из-за того, что оплата в злотых 2 200 ZL и цена за один starlink наиболее приближена к стоимости в Украине 385 USD. Принимая ту же Германию или Францию, это уже будет 479 EU.

Chapter 3: Preconditions

Пока заказ в дороге, советую позаботиться о его установке и питании. Одна из проблем — это расположение, другая — обеспечить работу starlink в период blackout.

Питание

Потребление идет в следующей последовательности:

19 Ватт-час включен только роутер, режим «Stow»

30–35 Ватт-часов запуск и работа без режима Snow melt*

77 Ватт-часов по работе с функцией «snow melt»



Отталкиваясь от этого, можно сосчитать, сколько будет хватать вашего источника питания, отталкиваясь от емкости.

Для примера, емкости в 600 Ватт-часов при потреблении 77 Ватт-часов будет равна ~7.5 часам работы.

Крепление и расположение

Здесь нужно отталкиваться, что у вас есть и есть ли возможность установки на крыше. Конечно, если это 1–6 этаж многоэтажки, то комплектного кабеля может не хватить (22.9 м). Для оптимальной, почти стабильной работы Вам нужно чистое ничем «не засоренное» небо, в противном случае будет не стабильный сигнал или вообще его отсутствие. Крепление можно приобрести/доказать используя аккаунт starlink который был зарегистрирован в Польше (обычно если то, что предлагает вам магазин, подходит именно вам), или, как в моем случае, использовать «подпольные методы» и обратиться к специалистам работы с металлом для изготовления самого крепежа под вас, учитывая диаметр трубы 41/35мм (Gen2). Также сам кабель от антенны придется заводить в дом, учитывая подключение роутера в розетку (1.8 м кабель). Следует учитывать диаметр коннектора (17 мм), а не кабеля (7 мм), потому что он не переменен.

Глава 4: Избранное государство Starlink (Ukraine)

Если ваш Mail Forward получил Starlink на отправку в Украину, то следует перейти к следующим шагам, чтобы не терять время после получения.

В chapter 2 я отмечал в пункте 4, что стоит заказывать starlink на резервный mail, это нужно для того, чтобы потом его изменить, на котором вы в дальнейшем будете использовать Starlink непосредственно в Украине. В соответствии с вашим заказом starlink считает ваш адрес доставки — это место использования starlink (residential address)

Residential Starlink Prioritized Service: Starlink Priority Access is enabled for users based on the Fair Use Policy, when Starlink is been used at registered Service Address.



И этот адрес теперь нам нужно изменить, это быстро сделать, сделав запрос в Starlink Support из уже зарегистрированной учетной записи. Выбрав тип проблемы Account, Billing & Orders -> Change Account Information

Мой запрос имел следующее описание:

Title: I WANT TO PERMANENTLY TRANSFER STARLINK АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТЕХНОЛОГИЙ Новый сервисный центр находится в Польше, я должен permanentne transfer a starlink вести до различной страны: Украина, без изменения владельца или Service Type. Новый адрес: «{enter your address}, Украина» Thanks!



Долго ждать не пришлось (2 дня). Мне сообщили, чтобы я предоставил новый email, на который будут отправлены дальнейшие инструкции по его переносу.

ВАЖНО: при заполнении формы, которая будет отправлена на новый почтовый адрес, следует знать ID учетной записи, на которую был заказан сам Starlink (ID можно найти на главной странице www.starlink.com/account/home) в формате ACC-XXXXXXX–XXXXX–XX

После чего вам придет сообщение на новый email, который вы указали при заполнении формы с регистрацией, где уже будет привязан ваш Starlink.

Стоимость месячного жалованья в Украине составляет 60 USD, режим RV (potable), есть бесплатный и дополнительная плата не взимается. Не забудьте снова привязать карту.

What is Starlink’s Portability Feature and Policy? Service is provided on best effort basis when user not at their registered service address. Необходимые скорости и нераспространённые услуги не являются гарантированными. Starlink prioritizes network resources for users at their registered service address, as determined by our Fair Use Policy.

Chapter 5: Final

Перед самой отправкой будет выставлен счет: стоимость доставки в зависимости от веса, в моем случае это 76.50 zl. Оплата через PayPal.

После всего пройденного ваш девайс рано или поздно поступит на Украинско-Польскую границу, где будет взыскана пошлина от стоимости, в моем случае это 3861 грн.

Последний шаг — это в личном кабинете нажать на «Внеочередное отправление» — это дающее возможность не ожидать доставки от mail forward, а перенаправить его на «Новую почту» (2 дня), стоимость 80 грн.

Подводя итоги, Starlink является более эффективным при отсутствии света (скорость от 60 до 256 Мбит/с), но следует учитывать расположение. При использовании есть незначительные 2–3 секундные переподключения (в промежутке 30 мин их у меня бывает два, или не бывает вообще), время задержки 40–50 ms.