Как купить Starlink за 17 дней: подробная инструкция от айтишника

Тестировщик Сергей Горошко составил подробную инструкцию о том, как быстро заказать и доставить в Украину терминал Starlink. Публикуем его для наших читателей.

Сам Starlink, как ни странно, можно заказать на официальном сайте starlink.com, но, конечно, без нюансов не обойтись. Если создавать заказы по адресу в Украине, вы становитесь в «условную очередь», так называемый депозит, который обойдется вам в 60 USD и время ожидания ~2 месяца, учитывая срок адресной отправки от компании перевозчика (это DHL). Хотя на официальном сайте указано, что:



Какой адрес они хотят подтвердить, мне неизвестно, потому что их официальная карта отображает, где их устройство может работать. Отправка заказа производится при полной оплате 385 USD, а до этого вы все еще ожидаете, оплатив 60 USD.

Это далеко не новинка, но самый простой и быстрый способ заказа выбрать mail forward, который есть и работает в Украине. Для себя вы можете выбрать любой, который вам удобен, а я все же попробую описывать тот способ, который работал для меня на момент написания этого сообщения. Mail forward, которые знаю:

Наиболее удобным для меня является ukraine-express.com по отношению цена-качество. Вы, конечно, можете выбрать свой, но принцип работы будет схожим.

Используя его, вам нужно:

После того, как вы уверены в том, что документы имеют «зеленый свет», можем делать заказ в адрес компании в Польше, что нам для этого нужно:



Done! 25% работы выполнено. Обработка заказа вместе с передачей starlink DHL занимает около двух рабочих дней (по моему опыту).

Доставка заказа по адресу Mail Forward занимает около 5 рабочих дней (речь идет о передаче starlink от DHL к ukraine-express)

Почему мы выбрали Польшу для заказа? Из-за того, что оплата в злотых 2 200 ZL и цена за один starlink наиболее приближена к стоимости в Украине 385 USD. Принимая ту же Германию или Францию, это уже будет 479 EU.

Пока заказ в дороге, советую позаботиться о его установке и питании. Одна из проблем — это расположение, другая — обеспечить работу starlink в период blackout.

Питание

Потребление идет в следующей последовательности:



Отталкиваясь от этого, можно сосчитать, сколько будет хватать вашего источника питания, отталкиваясь от емкости.

Для примера, емкости в 600 Ватт-часов при потреблении 77 Ватт-часов будет равна ~7.5 часам работы.

Здесь нужно отталкиваться, что у вас есть и есть ли возможность установки на крыше. Конечно, если это 1–6 этаж многоэтажки, то комплектного кабеля может не хватить (22.9 м). Для оптимальной, почти стабильной работы Вам нужно чистое ничем «не засоренное» небо, в противном случае будет не стабильный сигнал или вообще его отсутствие. Крепление можно приобрести/доказать используя аккаунт starlink который был зарегистрирован в Польше (обычно если то, что предлагает вам магазин, подходит именно вам), или, как в моем случае, использовать «подпольные методы» и обратиться к специалистам работы с металлом для изготовления самого крепежа под вас, учитывая диаметр трубы 41/35мм (Gen2). Также сам кабель от антенны придется заводить в дом, учитывая подключение роутера в розетку (1.8 м кабель). Следует учитывать диаметр коннектора (17 мм), а не кабеля (7 мм), потому что он не переменен.

Если ваш Mail Forward получил Starlink на отправку в Украину, то следует перейти к следующим шагам, чтобы не терять время после получения.

В chapter 2 я отмечал в пункте 4, что стоит заказывать starlink на резервный mail, это нужно для того, чтобы потом его изменить, на котором вы в дальнейшем будете использовать Starlink непосредственно в Украине. В соответствии с вашим заказом starlink считает ваш адрес доставки — это место использования starlink (residential address)

Prioritized Service: Starlink Priority Access is enabled for users based on the Fair Use Policy , when Starlink is been used at registered Service Address.



И этот адрес теперь нам нужно изменить, это быстро сделать, сделав запрос в Starlink Support из уже зарегистрированной учетной записи. Выбрав тип проблемы Account, Billing & Orders -> Change Account Information

Мой запрос имел следующее описание:



Долго ждать не пришлось (2 дня). Мне сообщили, чтобы я предоставил новый email, на который будут отправлены дальнейшие инструкции по его переносу.

ВАЖНО: при заполнении формы, которая будет отправлена на новый почтовый адрес, следует знать ID учетной записи, на которую был заказан сам Starlink (ID можно найти на главной странице www.starlink.com/account/home) в формате ACC-XXXXXXX–XXXXX–XX

После чего вам придет сообщение на новый email, который вы указали при заполнении формы с регистрацией, где уже будет привязан ваш Starlink.

Стоимость месячного жалованья в Украине составляет 60 USD, режим RV (potable), есть бесплатный и дополнительная плата не взимается. Не забудьте снова привязать карту.

What is Starlink’s Portability Feature and Policy?

Service is provided on best effort basis when user not at their registered service address. Необходимые скорости и нераспространённые услуги не являются гарантированными. Starlink prioritizes network resources for users at their registered service address, as determined by our Fair Use Policy.