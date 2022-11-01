Купить генератор и повербанк. Спрос на технику в Украине вырос в 10 раз

Национальный маркетплейс в Украине проанализировал продажи товаров партнеров маркетплейса за сентябрь-октябрь 2022 года. В топе товаров, которые покупали украинцы, – генераторы, зарядные станции и пауэрбанки. Спрос и объем продаж на них резко вырос, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Купить Генераторы

Объем продаж генераторов увеличился в 10 раз в сентябре 2022 по сравнению с сентябрем 2021 года. В октябре скачок немного уменьшился: увеличение объема продаж в этом месяце составляет пять раз. Средний чек в целом вырос на 82% и составил более 30 тысяч гривен. Наиболее популярные модели, которые выбирают украинцы, – это компактные генераторы 2,5-2,8 кВт. Владельцы частных домов предпочитают двухтопливные генераторы, дизельные и бензиновые, 5,5 кВт и более.

Пока наблюдается дефицит товара на рынке, ведь украинцы стремительно начали покупать генераторы и готовиться к отключению электроэнергии, однако партнеры маркетплейса пытаются обеспечить наличие товара на складах и статус "Есть в наличии" на карточке товара.



Купить Зарядные станции

Спрос на зарядные станции возник именно во время войны, ведь до войны потребители пользовались пауэрбанками. Средний чек зарядных станций за 3 квартал составляет 28 тысяч гривен.

Купить Пауэрбанки

Объем продаж пауэрбанков вырос в 10 раз по сравнению с 2021 годом. Если в довоенное время популярностью пользовались менее емкие модели, то в настоящее время повышенным спросом пользуются более емкие от 20000 mAh, которые подходят для смартфонов, смарт часов и планшетов. Средний чек за 3 квартал 2022 года составляет 2 тысячи гривен.

В настоящее время товары категории пауэрбанки есть в наличии в АЛЛО и на рынке в целом, но из-за повышенного спроса возможен дефицит в ноябре и декабре.



«Спрос на товары маркетплейс АЛЛО во время войны сильно изменился. Сейчас украинцы покупают генераторы, обогреватели, фонари, зарядные станции. Также продолжают покупать необходимую электронику, товары для удаленной работы, учебы и быта – эти категории товаров не теряют популярности, хотя общий спрос снизился. Продажи одежды, обуви, школьной формы, детских товаров и игрушек упали на 90%. До декабря на генераторы, солнечные панели, пауэрбанки будет наблюдаться дефицит», – отмечает Наталья Панкратова, операционная директорка ГК “АЛЛО” и руководительница маркетплейса allo.ua.



Партнерами национального маркетплейса АЛЛО являются тысячи предпринимателей со всей Украины. Они продают товары более чем в 3 тысячах категориях. В начале военного вторжения россии спрос упал на все товары без исключения на 80-90%. Большинство партнеров маркетплейса АЛЛО не работали до апреля, но сейчас возобновили работу более 75% торговцев.