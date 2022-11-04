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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Ноябрь » 4 » 15:17:07

Российские окупанты повесили перед зданием суда в Скадовске украинку Татьяну Мудриенко - Financial Times

Сегодня, 15:17:40 268 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Российские окупанты повесили перед зданием суда в Скадовске украинку Татьяну Мудриенко - Financial Times

В Скадовске Херсонской области назначенные Россией полицейские похитили и публично казнили украинку Татьяну Мудриенко, повесив ее напротив здания суда. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на сестру женщины Наталью Черную, а также на свидетельство о смерти Мудриенко и текстовые сообщения местных жителей и очевидцев.
 
По словам Черной, Мудриенко последний раз выходила на связь 7 октября. Незадолго до этого она вступила в конфликт с местной полицией, сотрудничавшей с российскими войсками, и выкрикнула им: «Скадовск — это Украина!».
 
Вскоре очевидцы сообщили, что полицейские задержали Мудриенко и ее гражданского мужа, 60-летнего Анатолия Орехова. 15 октября Черная узнала, что ее сестру вытащили на улицу, «что-то влили» ей в рот, а затем повесили перед зданием суда. Орехова выпустили из плена со сломанной рукой и другими следами побоев и разрешили похоронить тело партнерши. Позже мужчина вновь исчез, тело пока не найдено.

Соседи рассказали, что дом Мудриенко обыскали оккупанты, а затем угнали их автомобиль и велосипеды.
 
Позже сотрудник морга прислал Черной свидетельство о смерти Мудриенко. В нем сказано, что причиной стала «механическая асфиксия», то есть кислородное голодание из-за физического воздействия, препятствующего дыханию.

В Financial Times видели свидетельство о смерти Татьяны, а также слышали показания местных, подтверждающих рассказ Натальи Черной. Однако СМИ не удалось подтвердить независимо некоторые детали смерти медсестры, поскольку эти события происходили в зонах, недоступных для независимых журналистов.
Тэги: повесили, убийство, окупанты, Скадовск
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