Чемпионат мира по футболу-2022: кто будет транслировать, где смотреть, расписание матчей

Матчи первых двух туров группового этапа мирового первенства будут проходить в четыре часовых слота - 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 (по киевскому времени). Игры заключительного третьего тура и поединки плей-офф будут начинаться в 17:00 и 21:00.
ГРУППОВОЙ ЭТАП
1-й тур
Воскресенье, 20 ноября
Группа А: Катар - Эквадор (18:00)
Понедельник, 21 ноября
Группа В: Англия - Иран (15:00)
Группа А: Сенегал - Нидерланды (18:00)
Группа В: США - Уэльс (21:00)
Вторник, 22 ноября
Группа C: Аргентина - Саудовская Аравия (12:00)
Группа D: Дания - Тунис (15:00)
Группа C: Мексика - Польша (18:00)
Группа D: Франция - Австралия (21:00)
Среда, 23 ноября
Группа F: Марокко - Хорватия (12:00)
Группа E: Германия - Япония (15:00)
Группа E: Испания - Коста-Рика (18:00)
Группа F: Бельгия - Канада (21:00)
Четверг, 24 ноября
Группа G: Швейцария - Камерун (12:00)
Группа H: Уругвай - Южная Корея (15:00)
Группа H: Португалия - Гана (18:00)
Группа G: Бразилия - Сербия (21:00)
2-й тур
Пятница, 25 ноября
Группа В: Уэльс - Иран (12:00)
Группа А: Катар - Сенегал (15:00)
Группа А: Нидерланды - Эквадор (18:00)
Группа В: Англия - США (21:00)
Суббота, 26 ноября
Группа D: Тунис - Австралия (12:00)
Группа C: Польша - Саудовская Аравия (15:00)
Группа D: Франция - Дания (18:00)
Группа C: Аргентина - Мексика (21:00)
Воскресенье, 27 ноября
Группа E: Япония - Коста-Рика (12:00)
Группа F: Бельгия - Марокко (15:00)
Группа F: Хорватия - Канада (18:00)
Группа E: Испания - Германия (21:00)
Понедельник, 28 ноября
Группа G: Камерун - Сербия (12:00)
Группа H: Южная Корея - Гана (15:00)
Группа G: Бразилия - Швейцария (18:00)
Группа H: Португалия - Уругвай (21:00)
3-й тур
Вторник, 29 ноября
Группа А: Эквадор - Сенегал (17:00)
Группа А: Нидерланды - Катар (17:00)
Группа В: Иран - США (21:00)
Группа В: Уэльс - Англия (21:00)
Среда, 30 ноября
Группа D: Тунис - Франция (17:00)
Группа D: Австралия - Дания (17:00)
Группа C: Польша - Аргентина (21:00)
Группа C: Саудовская Аравия - Мексика (21:00)
Четверг, 1 декабря
Группа F: Хорватия - Бельгия (17:00)
Группа F: Канада - Марокко (17:00)
Группа E: Япония - Испания (21:00)
Группа E: Коста-Рика - Германия (21:00)
Пятница, 2 декабря
Группа H: Южная Корея - Португалия (17:00)
Группа H: Гана - Уругвай (17:00)
Группа G: Сербия - Швейцария (21:00)
Группа G: Камерун - Бразилия (21:00)
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
Суббота, 3 декабря
1: 1А - 2B (17:00)
2: 1C - 2D (21:00)
Воскресенье, 4 декабря
3: 1D - 2C (17:00)
4: 1B - 2A (21:00)
Понедельник, 5 декабря
5: 1E - 2F (17:00)
6: 1G - 2H (21:00)
Вторник, 6 декабря
7: 1F - 2E (17:00)
8: 1H - 2G (21:00)
1/4 финала
Пятница, 9 декабря
Четвертьфинал 1: 1E/2F - 1G/2H (17:00)
Четвертьфинал 2: 1A/2B - 1C/2D (21:00)
Суббота, 10 декабря
Четвертьфинал 3: 1F/2E - 1H/2G (17:00)
Четвертьфинал 4: 1B/2A - 1D/2C (21:00)
1/2 финала
Вторник, 13 декабря
Полуфинал 1: победитель четвертьфинала 2 - победитель четвертьфинала 1 (21:00)
Среда, 14 декабря
Полуфинал 2: победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (21:00)
Матч за третье место
Суббота, 17 декабря
Неудачник полуфинала 1 - неудачник полуфинала 2 (17:00)
Финал
Воскресенье, 18 декабря
Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (17:00)