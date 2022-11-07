Чемпионат мира по футболу-2022: кто будет транслировать, где смотреть, расписание матчей

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Украинские болельщики также смогут увидеть все поединки ЧМ-2022. ТСН Проспорт рассказывает, где можно будет смотреть трансляции матчей важнейшего мирового форума, находясь на территории Украины.

Чемпионат мира-2022: где смотреть матчи в Украине

Чемпионат мира-2022 по футболу в Украине будут транслировать Суспильне и MEGOGO.

Суспильне покажет все матчи турнира – 46 в прямом эфире и 18 в записи. Медиасервис MEGOGO предоставит доступ ко всем прямым трансляциям.

Смотреть матчи на Суспильном можно будет:

на сайте Суспильне Спорт,

а также на местных телеканалах Суспильного (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д.).

Также будут доступны радиотрансляции в эфире Радио Проминь.

Кроме показа поединков, на платформах Суспильного и MEGOGO будет выходить дополнительный контент: обзоры матчей, эксклюзивные материалы из Катара, ежедневные дайджесты, информационно-аналитические студии.

Напомним, Чемпионат мира-2022 продлится до 18 декабря. В турнире примут участие 32 национальных команды. Сборная Украины, к сожалению, не смогла пробиться на Мундиаль. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

Групповой этап ЧМ 2022 в Катаре

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, Дания, Тунис, Австралия

Грппа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Добавим, что действующим чемпионом мира является сборная Франции.

Расписание всех матчей Чемпионата мира-2022

20 ноября, начнется Чемпионат мира по футболу 2022 года. Впервые в истории Мундиаль состоится на Ближнем Востоке – принимать матчи планетарного первенства доверили Катару.

Матчи первых двух туров группового этапа мирового первенства будут проходить в четыре часовых слота - 12:00, 15:00, 18:00 и 21:00 (по киевскому времени). Игры заключительного третьего тура и поединки плей-офф будут начинаться в 17:00 и 21:00.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

1-й тур

Воскресенье, 20 ноября

Группа А: Катар - Эквадор (18:00)

Понедельник, 21 ноября

Группа В: Англия - Иран (15:00)

Группа А: Сенегал - Нидерланды (18:00)

Группа В: США - Уэльс (21:00)

Вторник, 22 ноября

Группа C: Аргентина - Саудовская Аравия (12:00)

Группа D: Дания - Тунис (15:00)

Группа C: Мексика - Польша (18:00)

Группа D: Франция - Австралия (21:00)

Среда, 23 ноября

Группа F: Марокко - Хорватия (12:00)

Группа E: Германия - Япония (15:00)

Группа E: Испания - Коста-Рика (18:00)

Группа F: Бельгия - Канада (21:00)

Четверг, 24 ноября

Группа G: Швейцария - Камерун (12:00)

Группа H: Уругвай - Южная Корея (15:00)

Группа H: Португалия - Гана (18:00)

Группа G: Бразилия - Сербия (21:00)

2-й тур

Пятница, 25 ноября

Группа В: Уэльс - Иран (12:00)

Группа А: Катар - Сенегал (15:00)

Группа А: Нидерланды - Эквадор (18:00)

Группа В: Англия - США (21:00)

Суббота, 26 ноября

Группа D: Тунис - Австралия (12:00)

Группа C: Польша - Саудовская Аравия (15:00)

Группа D: Франция - Дания (18:00)

Группа C: Аргентина - Мексика (21:00)

Воскресенье, 27 ноября

Группа E: Япония - Коста-Рика (12:00)

Группа F: Бельгия - Марокко (15:00)

Группа F: Хорватия - Канада (18:00)

Группа E: Испания - Германия (21:00)

Понедельник, 28 ноября

Группа G: Камерун - Сербия (12:00)

Группа H: Южная Корея - Гана (15:00)

Группа G: Бразилия - Швейцария (18:00)

Группа H: Португалия - Уругвай (21:00)

3-й тур

Вторник, 29 ноября

Группа А: Эквадор - Сенегал (17:00)

Группа А: Нидерланды - Катар (17:00)

Группа В: Иран - США (21:00)

Группа В: Уэльс - Англия (21:00)

Среда, 30 ноября

Группа D: Тунис - Франция (17:00)

Группа D: Австралия - Дания (17:00)

Группа C: Польша - Аргентина (21:00)

Группа C: Саудовская Аравия - Мексика (21:00)

Четверг, 1 декабря

Группа F: Хорватия - Бельгия (17:00)

Группа F: Канада - Марокко (17:00)

Группа E: Япония - Испания (21:00)

Группа E: Коста-Рика - Германия (21:00)

Пятница, 2 декабря

Группа H: Южная Корея - Португалия (17:00)

Группа H: Гана - Уругвай (17:00)

Группа G: Сербия - Швейцария (21:00)

Группа G: Камерун - Бразилия (21:00)

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 финала

Суббота, 3 декабря

1: 1А - 2B (17:00)

2: 1C - 2D (21:00)

Воскресенье, 4 декабря

3: 1D - 2C (17:00)

4: 1B - 2A (21:00)

Понедельник, 5 декабря

5: 1E - 2F (17:00)

6: 1G - 2H (21:00)

Вторник, 6 декабря

7: 1F - 2E (17:00)

8: 1H - 2G (21:00)

1/4 финала

Пятница, 9 декабря

Четвертьфинал 1: 1E/2F - 1G/2H (17:00)

Четвертьфинал 2: 1A/2B - 1C/2D (21:00)

Суббота, 10 декабря

Четвертьфинал 3: 1F/2E - 1H/2G (17:00)

Четвертьфинал 4: 1B/2A - 1D/2C (21:00)

1/2 финала

Вторник, 13 декабря

Полуфинал 1: победитель четвертьфинала 2 - победитель четвертьфинала 1 (21:00)

Среда, 14 декабря

Полуфинал 2: победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (21:00)

Матч за третье место

Суббота, 17 декабря

Неудачник полуфинала 1 - неудачник полуфинала 2 (17:00)

Финал

Воскресенье, 18 декабря

Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (17:00)