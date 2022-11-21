Что известно о «видео с расстрелом российских пленных» в Макеевке

Газета подтверждает подлинность видео, на которых "по меньшей мере 11 россиян, большинство из которых лежат на земле, похоже, были застрелены с близкого расстояния после того, как один из их товарищей внезапно открыл огонь по стоявшим рядом украинским военным".

В то же время за кадром остается, кто стрелял и в чем была окончательная причина.

По данным журналистов, убийства произошли, когда украинская армия отбила село Макеевка в Луганской области в середине ноября.

Газета публикует снимки с беспилотника того места, где произошел расстрел. Восстанавливая цепь событий по этим роликам, NYT пишет, что десять российских солдат вышли из флигеля и легли на землю, а 11-й открыл огонь по служащим ВСУ.

Арестович рассказал правду про расстрел военнопленных Факта самого расстрела россиян на роликах нет, но, анализируя последующие видео, издание приходит к выводу, что "большинство из них (российских военных, лежащих на земле - Ред.) были убиты выстрелами в голову".

Медицинский советник организации "Врачи за права человека" Ронин Хаар отметил, что российские солдаты лежали, по-видимому, без оружия, с вытянутыми руками или за головой. "Они считаются выведенными из строя или некомбатантами - фактически военнопленными", - сказал Хаар.

"Есть лужи крови. Это указывает на то, что их просто оставили там мертвыми. Похоже, не было никаких усилий, чтобы подобрать их или помочь им", - добавляет он.

По мнению эксперта, это противоречит Римскому статуту, где указано, что запрещается "убийство или ранение комбатанта, который, сложив оружие или не имея более средств защиты, сдался по своему усмотрению".

Но приводятся в статье и другие мнения. Ива Вукусич, эксперт по уголовному преследованию военных преступлений в Утрехтском университете, говорит, что если россиян расстреляли "в запале" сразу после того, как военный РФ открыл огонь по украинцам, то военным преступлением это не является.

Впрочем, из видео этот момент как раз непонятен - сразу, во время боя были ли убиты россияне, или спустя некоторое время, как акт мести.

Но, напомним, позиция украинских властей совпадает с оценкой Вукусича.

По мнению Вукусич, прокурор Международного уголовного суда, скорее всего, уже изучает этот эпизод. И для расследования ему потребуется выезд на место, чтобы установить все обстоятельства и собрать гильзы, провести экспертизы мертвых тел. А также изучить действия украинского подразделения после стрельбы.

При этом свое расследование должна, по словам эксперта, провести прежде всего Украина.



Речь идёт о двух видео Первое из них появилось ранее в украинских телеграмм-каналах. На нем видны тела 12 солдат, которые лежат во дворе дома. Оно сопровождалось подписью «Результат работы 120-мм миномета». В российских тг-каналах появилось второе видео, на котором, как утверждают россияне, показана предыстория - во дворе дома (похож на тот двор, что был в первом видео) сдаются в плен российские солдаты. В конце ролика раздаются выстрелы (судя по всему, один из российских солдат решил не сдаваться в плен и открыл огонь по украинским бойцам). На этом запись обрывается. Россияне утверждают, что на этом видео сдаются в плен именно те солдаты, которые на другом видео лежат уже мёртвыми. Из чего делают вывод, что их убили украинские военные (при этом видео самого убийства нет).

По заявлению россиян видео сделаны в Макеевке Луганской области. Украинская сторона эти обвинения пока никак не комментировала. "Они должны воспользоваться этой возможностью и послать сигнал: "Мы не хотим грязной войны. Мы хотим сражаться с честью и на законных основаниях", - заявила Вукусич.

Газета New York Times выпустила большой текст о видео, которое, как утверждают в России, свидетельствует об убийстве российских пленных военнослужащими ВСУ. Видеоролики недавно попали в Сеть и начали широко обсуждаться (в том числе, призвали к расследованию и в ООН).