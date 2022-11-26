Сотрудники больницы в Херсоне рассказали, как российские солдаты просили выдумать им диагноз, чтобы вернуться домой

В августе 2022, по словам медиков, российские солдаты начали массово приходить в больницу. Они просили «выдумать» им диагноз, чтобы быстрее вернуться домой. «Один парень сказал, что у него проблемы с коленям», — рассказал Андрей Кокшаров, заведующий травматологическим отделением в «Тропинке». По его словам, сканирование показало, что у солдата не было никаких проблем, но тот попросил «преувеличить диагноз». Доктор Кокшаров написал, что у него артрит и ему нужно покинуть фронт. «Чем их меньше, тем лучше. Я был готов выписать диагноз всей армии», — говорит врач.

Руководство и ведущие сотрудники «Тропинки» изначально заняли проукраинскую позицию. Когда российские военные впервые пришли в больницу в марте, они приказали главному врачу Леониду Ремиге снять украинский флаг над главным входом. Он отказался, сказав, что лучше будет застрелен. Через несколько дней после этого в больницу снова приехали российские военные, и заявили о планах превратить больницу в военный госпиталь. Главврач сказал им, что в больнице карантин из-за вспышки коронавируса, после чего солдаты ушли.

Ремига вспоминает, что российские силовики пытались расположить к себе. В том числе, предположительно сотрудники ФСБ, приходили к нему и спрашивали, не нужно ли больнице что-нибудь. Один раз он попросил инсулин и получил его на следующий день.

В июне, как пишет WP, Ремигу вызвали на встречу, как оказалось, с Вадимом Ильмиевым, которого пророссийские власти назначили министром здравоохранения области. Главврач рассказывает, что Ильмиев кричал на него и обвинял в том, что он распространяет антироссийские настроения в больнице. После этого Ремигу уволили, а на его место назначили старшую медсестру Ларису Малету. Ремига рассказал, что ему угрожали тюрьмой, а после разговора у него случился инсульт.

Ремига пролежал в больнице около двух месяцев, в это время он помогал Малете управлять персоналом. Как рассказали Малета и Ремига, они пытались делать вид, подчиняются российским военным. Однако 1 августа Малета уехала на подконтрольные Украине территории, после чего военные начали искать Ремигу. В конце сентября его задержали, а через неделю освободили при условии, что он будет держаться подальше от больницы. Медик рассказал, что российские силовики заставляли задержанных говорить «слава России» и «слава Путину» и учить российский гимн, а тех, кто отказывался, избивали.

Перед отступлением России из Херсона в больницу заходили чиновники и, по словам собеседников WSJ, искали оборудование, которое можно забрать. Сотрудники тогда забрали компьютеры из больницы домой, чтобы их не могли украсть. Один врач спрятал пульт от компьютерного томографа и сказал, что он не сработает, если они его возьмут. В итоге из больницы забрали только микроскоп и центрифугу.

За последние несколько недель с момента освобождения Херсона журналисты иностранных изданий опубликовали несколько историй участников партизанского движения. Его участники передавали украинским военным координаты расположения оккупационных войск и их техники, делали тайники с оружием, а некоторые рассказывали о том, как убивали российских военных.

Журналисты The Wall Street Journal рассказали, как сотрудники больницы «Тропинка» в Херсоне с начала весны сопротивлялись российской оккупации. Врачи помогали вернуться домой российским солдатам, которые не хотели воевать, фальсифицировали вспышку коронавируса, прятали оборудование и шпионили в пользу украинских силовиков.