Поворознюк назвал Гордона агентом ФСБ, а журналист в ответ назвал его «жирной свиньей». ВИДЕО

Затем появилась реакция Гордона:

"Мне вчера прислали видео с Поворознюком. Это очень смешная фигура. Такая жирная, отбитая свинья. Хотя это, наверное, я плохо сказал, потому что я оскорбляю свиней. Скажем, жаба", - сказал Гордон.

ВИДЕО: Поворознюк про Гордона и Смешко

Гордон обратился к Поворознюку

Президентом футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк назвал журналиста Дмитрия Гордона и Игоря Смешко (экс-глава СБУ) агентами ФСБ. А Гордон в ответ назвал Поворознюка "жирной свиньей"."Я считаю, что Гордон и Смешко - агенты ФСБ. Все четко просчитывается - перед войной посмотрите как вел себя в декабре Гордон. Он рассказывал что Зеленский хочет его посадить за патриотическую позицию. Январь - выходит на телевидение и говорит "а зачем Путину встречаться с Зеленским? Путин - сильная личность, а Зеленский - слабый". А теперь посмотрели в феврале и поняли, что получилось то, чего не ожидали. Все считали, что Зеленский сбежит. А он не сбежал. А Гордон - мне просто интересно, у него есть квартиры в Москве оформленные на тещу, у него есть совесть?".Гордон напомнил, что в РФ против него открыли уголовное дело по нескольким статьям, объявили в розыск, внесли в список экстремистов э.Информация о квартире в Москве, по словам Гордона, изначально была озвучена российским ведущим Андреем Карауловым."Караулов пять сюжетов посвятил этому. Он тряс какой-то бумажкой, говорил: "Вот, смотрите, бумажка-выписка. Видите, вот у Гордона квартира на тещу..." Я несколько раз говорил: "Ребята, у меня нет не то что в Москве, в России вообще ни недвижимости, ни бизнеса», - говорит Гордон.В связи с этим Гордон потребовал от Поворознюка либо предъявить доказательства, либо извиниться."Я призываю тебя обосновать то, что ты сказал, а если не сможешь обосновать, извиниться. А если не будет сил извиниться, я тебе посвящу время. Испорчу тебе репутацию и испорчу жизнь. Потому что так просто твоим тупым ртом произносить такие вещи я тебе не позволю", - заявил Гордон.Отметим, что о связях Смешко и, предположительно, Гордона с россиянами писалось и ранее. Но Гордон эти слухи опровергал.