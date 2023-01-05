Россия дождалась дембелей. С зеков ЧВК «Вагнер», воевавших в Украине полгода, сняли все судимости

"Отработали свой контракт с честью и достоинством первыми. Отработали так, как мало кто работает", - говорит Пригожин на видео, опубликованном агентством РИА-Новости.

Лица бывших заключенных на видео заретушированы.

Отвечая на вопрос корреспондента об их дальнейших планах, они сказали, что "назад вернутся, доделать, что начали".

"Это уже не работа, это жизнь", - отчетливо слышен голос одного из вагнеровцев.

Слово "фронт" на видео не звучит, но, судя по контексту, имеется в виду, что все они намерены продолжить воевать в Украине.

Досрочное снятие судимостей за заслуги на фронте было одним из обещаний, данных заключенным Пригожиным в ходе их вербовки.

Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй

Прощаясь с «бойцами», пригожин дал им отеческое напутствие: «Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй».

При этом, полиция и все вокруг должны относиться с уважением к вчерашним жестоким убийцам и насильникам, которые смогли продержаться в рядах чвк полгода.

Судя по видео, выжить в самом пекле войны удалось немногим. Теперь осталось посмотреть, как долго они протянут, оказавшись вновь на свободе, пройдя перед этим зону и бойню, агрессивные и психически травмированные.

А для самого главаря вагнеровцев и российских властей первый выпуск ZК-дембелей – это тест на жизнеспособность модели «военной амнистии».

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о мобилизации, отменяющие запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за большую часть тяжких преступлений.

Хотя набор заключенных на фронт в Украину начался гораздо раньше подписания поправок - почти сразу после объявления о частичной мобилизации в сентябре.

Полная версия скандального обращения

С первой группы заключенных, отпущенных из российских тюрем в рамках набора в ряды ЧВК "Вагнер" для войны в Украине, сняты судимости ввиду выполнения ими полугодового контракта на службе, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.