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Главная » Новости » Криминал » 2023 » Январь » 5 » 11:23:43

Россия дождалась дембелей. С зеков ЧВК «Вагнер», воевавших в Украине полгода, сняли все судимости

Вчера, 11:23:17 385 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Россия дождалась дембелей. С зеков ЧВК «Вагнер», воевавших в Украине полгода, сняли все судимости

С первой группы заключенных, отпущенных из российских тюрем в рамках набора в ряды ЧВК "Вагнер" для войны в Украине, сняты судимости ввиду выполнения ими полугодового контракта на службе, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.
  
"Отработали свой контракт с честью и достоинством первыми. Отработали так, как мало кто работает", - говорит Пригожин на видео, опубликованном агентством РИА-Новости.
  
Лица бывших заключенных на видео заретушированы.
 
Отвечая на вопрос корреспондента об их дальнейших планах, они сказали, что "назад вернутся, доделать, что начали".
  
"Это уже не работа, это жизнь", - отчетливо слышен голос одного из вагнеровцев.
  
Слово "фронт" на видео не звучит, но, судя по контексту, имеется в виду, что все они намерены продолжить воевать в Украине.
 
Досрочное снятие судимостей за заслуги на фронте было одним из обещаний, данных заключенным Пригожиным в ходе их вербовки.

Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй

Прощаясь с «бойцами», пригожин дал им отеческое напутствие: «Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй». 
 
При этом, полиция и все вокруг должны относиться с уважением к вчерашним жестоким убийцам и насильникам, которые смогли продержаться в рядах чвк полгода.
 
Судя по видео, выжить в самом пекле войны удалось немногим. Теперь осталось посмотреть, как долго они протянут, оказавшись вновь на свободе, пройдя перед этим зону и бойню, агрессивные и психически травмированные. 
 
А для самого главаря вагнеровцев и российских властей первый выпуск ZК-дембелей – это тест на жизнеспособность модели «военной амнистии».
  
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о мобилизации, отменяющие запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за большую часть тяжких преступлений.
 
Хотя набор заключенных на фронт в Украину начался гораздо раньше подписания поправок - почти сразу после объявления о частичной мобилизации в сентябре.

Полная версия скандального обращения

 
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