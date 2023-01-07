Баста, Петросян, Киркоров и Симонян. Новые санкции в отношении 119 россиян и украинцев

Санкции предусматривают блокирование активов, запрет на выведение капиталов за пределы Украины, запрет на участие в приватизации, лишение государственных наград Украины и многое другое.

Самые известные среди "счастливчиков": телеведущая Жанна Бадоева, певица Полина Гагарина, футболист Анатолий Тимощук, рэпер Баста (Василий Вакуленко), артисты Ирина Аллегрова, Дмитрий Билан, Михаил Галустян, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев.

Список деятелей, против которых Украина вводит санкции, будет ещё больше. Всех, чей голос звучит в унисон с российской артиллерией будет изолировано от цивилизованного мира, — Зеленский в вечернем обращении Также президент напомнил, как цинично Россия нарушает "режим тишины", который сама же и инициировала. Вспомнил также о Лавре, где сегодня состоялось первое в истории богослужение ПЦУ, как об важном историческом событии. Список "счастливчиков": Актеры и ведущие

актер и комик Михаил Галустян;

юморист Евгений Петросян;

телеведущая Жанна Бадоева (экс-жена режиссера Алана Бадоева и соведущая передачи "Орел и Решка");

телеведущая Дана Борисова;

телеведущий Леонид Якубович.

Певцы и музыканты

рэпер Баста (Василий Вакуленко);

репер и продюссер Влад Топалов;

джазмен Игорь Бутман;

певец Владимир Пресняков;

певица Ирина Аллегрова;

певец Дмитрий Билан;

певица Лариса Долина;

певец Филипп Киркоров;

певец Сергей Лазарев;

певец Александр Буйнов;

певец Валерий Дидюля;

певец Валерий Кипелов, экс-вокалист группы "Ария";

певица Полина Гагарина;

певец Родион Газманов;

певец Григорий Лепс;

певица Лолита Милявская (записывала абстрактные видео о мире, называла войну "спецоперацией" и не осуждала вторжение в Украину);

певица Анна Нетребко (после вторжения делала противоречивые заявления за и против Украины, из-за чего потеряла контракты на Западе и в РФ);

певец Виктор Рыбин, вокалист группы "Дюна";

певица Юлия Савичева;

певица Анна Семенович;

певица Пелагея;

певец Александр Скляр;

певица Любовь Успенская;

певец Михаил Шуфутинский;

продюсер Иосиф Пригожин.

Пропагандисты

пропагандист Дмитрий Киселев;

пропагандист и идеолог Александр Дугин;

пропагандист Фёдор Лукьянов;

пропагандистка Кристина Потупчик;

пропагандист Александр Проханов;

пропагандист Евгений Сатановский;

руководитель RT Маргарита Симоньян.

Актеры и другие знаменитости

актер Виктор Добронравов;

актер Дмитрий Дюжев;

актер Дмитрий Харатьян;

актер Виктор Сухоруков;

актер Сергей Жигунов;

режиссер Никита Михалков (в российском шоу-бизнесе говорят, что он напрямую общался с Путиным. Сейчас режиссер в реанимации);

хореограф Алла Духова;

дизайнер и блогер Артемий Лебедев;

экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук (экс-капитан ФК "Шахтер", после 24 февраля остался в питерском "Зените").

Санкции против России

Российская Федерация 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину. В связи с этим против агрессора ввели множество санкций.

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 119 человек. Среди них Баста, Киркоров и другие российские и украинские культурные деятели.