«Аватар 2». Актеры снимались под водой без аквалангов, Мэтт Дэймон потерял из-за фильма 250 млн, Кэмерон снимет еще 3 части

В кинотеатрах по всему миру идет «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона — сиквел самого кассового фильма в истории. Все это время продолжение блокбастера лидирует в прокате — судя по всему, оно станет самым кассовым «посткоронавирусным» фильмом и соберет минимум два миллиарда долларов. «Медуза» без спойлеров рассказывает, что происходит вокруг картины, которую зрители ждали 13 лет.
Вышедший в 2009 году «Аватар» был революционным. Именно картина Кэмерона, как ни один другой проект, оправдала существование 3D-фильмов. Кроме того, специально для первого «Аватара» авторы разработали множество технологических решений, которые затем успешно применялись для съемок других фильмов, — например, они заново придумали систему захвата движений. Кэмерон также показал, каким может быть авторский блокбастер — и то, как «компьютерное» кино может сочетаться с игровым.
Последние 13 лет Кэмерон посвятил только сиквелам «Аватара» — за это время он не выпустил ни одного игрового фильма (но несколько продюсировал). Поклонники режиссера все это время ждали продолжения и делали мемы об «Аватаре», в том числе о том, что большинство людей уже не помнит, что это была за картина.
Перед выходом «Пути воды» в СМИ и соцсетях развернулась дискуссия вокруг «культурного влияния» первого фильма. По мнению некоторых критиков, «Аватар», хотя и стал самым кассовым в истории, аудитории в целом не запомнился (хотя с этим согласны далеко не все).
Упрекают «Аватар» и в том, что его почти не обсуждали в соцсетях. Однако достаточно вспомнить другой блокбастер, чтобы понять несостоятельность этого аргумента: фильм Даниэля Эспиносы «Морбиус» с Джаредом Лето, вышедший в 2022 году, обсуждали очень бурно, после того как картина провалилась в прокате. Тогда студия Sony решила опереться на этот «успех» — и вернула фильм в кинотеатры, но зрители на него вновь не пошли.
«Аватар: Путь воды» всего за четыре недели собрал в кинотеатрах по всему миру более 1,7 миллиарда долларов; он обогнал «Мир юрского периода» Колина Треворроу (1,67 миллиарда) и уже стал седьмым среди самых кассовых фильмов в истории (на первом месте — первый «Аватар» с 2,9 миллиарда), а также самым кассовым фильмом 2022 года.
Еще один рекорд, который может побить второй «Аватар», — самый успешный «постковидный» фильм. После пандемии коронавируса фильмы во всем мире уже не собирают прежнюю кассу, поэтому этот отрезок времени стоит рассматривать отдельно. По сборам в «постковидную» эпоху «Путь воды» пока уступает лишь супергеройскому фильму Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» (1,91 миллиарда) — тот, правда, вышел в 2021 году, уже возвращался в кинотеатры и больше не может пополнить кассу.
«Аватар», напротив, будет идти в кино еще несколько недель (в Китае — и вовсе целый месяц): он стабильно собирает множество зрителей и пока не имеет очевидных конкурентов в прокате.
После освободительной войны представители народа наʼви снова сталкиваются с нашествием землян. В новой части те возвращаются с умирающей Земли на Пандору не только за природными ресурсами, но и ради мести — генерал Майлз Куоритч собирается преподать урок своему бывшему солдату Джейку Салли, предавшему его и принявшему образ аватара в прошлой части. Главные темы сиквела вполне себе вечные: почему важна семья, почему ужасна война и почему землянам стоит побеспокоиться о своей планете.
Во многих сценах в первом «Аватаре» актеры разговаривали на языке наʼви — его по просьбе Кэмерона изобрел американский профессор и лингвист Пол Р. Фроммер. Когда в первой части франшизы персонажи произносили фразы на языке жителей Пандоры, зрителю неизбежно приходилось читать субтитры.
«Путь воды» длится дольше первой части — более трех часов. Видимо, создатели франшизы поняли, что следить за субтитрами все это время зрителям будет не так уж просто (их в США, на родине «Аватара», в целом недолюбливают). Киностудия решила вопрос оригинальным образом.
В начале «Пути воды», когда главный герой, «ставший» жителем Пандоры человек Джейк Салли, рассказывает о семье, зрители слышат язык наʼви. Но вскоре главный герой «Аватара» отмечает, что за время жизни на Пандоре он настолько привык говорить по-новому, что наʼви него стал как родной. В этот момент субтитры исчезают, а язык наʼви становится английским (или другим языком в зависимости от страны и дубляжа). Благодаря этому высидеть три часа в кинотеатре несколько проще.
А еще специально к выходу сиквела, американский актер С. Дж. Джонс, в детстве потерявший слух, перевел язык наʼви на жестовый язык. Жители Пандоры используют его, чтобы общаться под водой.
Джеймс Кэмерон уже много раз признавался в любви к океану и дайвингу — и не раз экспериментировал с подводными съемками.
Но в «Пути воды» у океана особенная роль: главные герои бегут в новую для себя часть Пандоры и вынуждены адаптироваться, пока местные считают их скорее проблемой, чем полезными членами общества.
Изначально продюсеры предложили Кэмерону снимать водную часть второго «Аватара» на суше — актеры должны были изображать плавание, будучи подвешенными на тросах. Так снимали, к примеру, «Аквамена» и «Ваканду навсегда». Но Кэмерон убедил студию, что это будет совсем нереалистично.
В итоге для съемок «Пути воды» собрали бассейн более чем на 940 тысяч литров. Постановщики «Аватара» научились имитировать течение и волны необходимой силы — в зависимости от того, плавали ли персонажи возле берега или погружались на глубину. Но тут возникла другая проблема — под водой не работала прежняя система захвата движений: отражение в воде всего, что находится на поверхности, не давало камерам фиксировать необходимые маркеры на актерах и создавало ложные. Специалисты по спецэффектам в итоге создали новую систему.
Актерам же пришлось освоить плавание под водой без аквалангов — конечно, на экране их быть не могло. Вместе с этим нужно было научиться надолго задерживать дыхание: у Сигурни Уивер получалось обходиться без воздуха до шести минут, у Кейт Уинслет — до семи.
Многие зрители удивляются, когда узнают, какие актеры поучаствовали в создании второго «Аватара» — все-таки их не так просто опознать в обличье жителей Пандоры.
К примеру, в фильме можно увидеть и услышать Сигурни Уивер, несмотря на печальную судьбу ее героини в первой части. Кэмерон придумал, как оставить актрису во франшизе: теперь она озвучивает другого персонажа — Кири, приемную дочь Джейка Салли и Нейтири. Что именно связывает Кири и предыдущего персонажа Уивер (доктора Грейс Огустин), можно узнать из «Пути воды».
Кэмерон в свое время приглашал актера Мэтта Дэймона на главную роль в первом «Аватаре». Обладателю «Оскара» предлагали 10% от сборов ленты — учитывая мировые сборы в размере 2,9 миллиарда долларов, гонорар актера составил бы примерно 250 миллионов. Но тот не предвидел успех фильма и отказался ради съемок во франшизе «Джейсон Борн». Теперь он признает: «Я войду в историю. Вы больше не встретите актера, который отказался бы от такого количества денег».
Во время выхода второго «Аватара» журналисты припомнили Кэмерону эту историю — режиссер в ответ посмеялся и предложил Дэймону «смириться» с произошедшим, тот все равно стал одной из самых больших кинозвезд и явно не бедствует.
Но мы все еще, вероятно, сможем увидеть Дэймона в одном из следующих «Аватаров». На вопрос о возможной эпизодической роли для актера Кэмерон сказал, что его нужно снять для «поддержания мирового баланса». Правда, космических денег актеру уже не видать: «Он не получит 10% со сборов, к черту это», — отметил Кэмерон.
Кейт Уинслет играет в «Пути воды» духовного лидера морского народа по имени Ронал. Перед премьерой актеры общались с прессой, интервью для немецкого телеканала ZDF брала начинающая журналистка, которая еще учится в школе.
Девушка рассказала актрисе, что это ее первое интервью. В ответ кинозвезда и обладательница «Оскара» ее поддержала:
Это твое первое интервью? Знаешь что? Это будет самое замечательное интервью, которое когда-либо брали. И знаешь почему? Потому что мы с тобой сейчас решили, что так будет.
Вскоре после премьеры второго «Аватара» некоторые представители коренных народов США — именно на их истории Кэмерон основывался при работе над фильмом — призвали к бойкоту блокбастера. Их главные претензии — культурная апроприация и расизм в картине.
Авторов, в частности, обвиняют в том, что главная роль «спасителя» отдается персонажу Салли (в исполнении Сэма Уортингтона) — белого мужчины с Земли, ставшего членом племени наʼви. Кроме того, создателям франшизы вменяют пересказ истории колониального периода в США через привычную призму «белых людей».
Сразу после успеха первой части в производство запустили не только второго «Аватара», но и еще три фильма-продолжения.
Раньше журналисты со ссылкой на Кэмерона писали, что второму «Аватару» нужно заработать в прокате не менее двух миллиардов долларов, чтобы окупить производственные затраты на весь цикл. Но теперь режиссер уточняет, что его не совсем правильно поняли — и необходимая сумма меньше: она, по данным The Hollywood Reporter, составляет 1,2 миллиарда долларов. Пока «Путь воды» вплотную приближается к двум миллиардам, режиссера все чаще спрашивают о судьбе сиквелов — и тот подтверждает, что они выйдут:
Похоже, что мне не отвертеться — придется выпускать остальные части.
По словам Кэмерона, третья часть уже отснята, а к четвертому и пятому фильму написаны сценарии. Выход «Аватара-3» запланирован на 20 декабря 2024 года, «Аватара-4» — на 18 декабря 2026-го, «Аватара-5» — на 22 декабря 2028 года.
Деталей сюжета мы пока не знаем, но известно, что в будущих фильмах будут те же герои, а также новые «миры» Пандоры. Мы увидим «народ пепла» — этот наʼви-клан, судя по всему, будет злодейским. А еще, вполне вероятно, наʼви отправятся на Землю.