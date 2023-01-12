«Аватар 2». Актеры снимались под водой без аквалангов, Мэтт Дэймон потерял из-за фильма 250 млн, Кэмерон снимет еще 3 части

В кинотеатрах по всему миру идет «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона — сиквел самого кассового фильма в истории. Все это время продолжение блокбастера лидирует в прокате — судя по всему, оно станет самым кассовым «посткоронавирусным» фильмом и соберет минимум два миллиарда долларов. «Медуза» без спойлеров рассказывает, что происходит вокруг картины, которую зрители ждали 13 лет.

«Аватар» вошел в историю кино. Но о его художественной ценности продолжают спорить

Вышедший в 2009 году «Аватар» был революционным. Именно картина Кэмерона, как ни один другой проект, оправдала существование 3D-фильмов. Кроме того, специально для первого «Аватара» авторы разработали множество технологических решений, которые затем успешно применялись для съемок других фильмов, — например, они заново придумали систему захвата движений. Кэмерон также показал, каким может быть авторский блокбастер — и то, как «компьютерное» кино может сочетаться с игровым.

Последние 13 лет Кэмерон посвятил только сиквелам «Аватара» — за это время он не выпустил ни одного игрового фильма (но несколько продюсировал). Поклонники режиссера все это время ждали продолжения и делали мемы об «Аватаре», в том числе о том, что большинство людей уже не помнит, что это была за картина.

#AvengersEndgame has officially passed avatar folks! pic.twitter.com/4puf1xkbxg — Jon (@1629_J) July 21, 2019 «Танос: „Надеюсь, они будут тебя помнить“» — мем от фанатов Marvel, сделанный во время, когда «Мстители: Война бесконечности» ненадолго опередили «Аватар» по сборам

Перед выходом «Пути воды» в СМИ и соцсетях развернулась дискуссия вокруг «культурного влияния» первого фильма. По мнению некоторых критиков, «Аватар», хотя и стал самым кассовым в истории, аудитории в целом не запомнился (хотя с этим согласны далеко не все).

Упрекают «Аватар» и в том, что его почти не обсуждали в соцсетях. Однако достаточно вспомнить другой блокбастер, чтобы понять несостоятельность этого аргумента: фильм Даниэля Эспиносы «Морбиус» с Джаредом Лето, вышедший в 2022 году, обсуждали очень бурно, после того как картина провалилась в прокате. Тогда студия Sony решила опереться на этот «успех» — и вернула фильм в кинотеатры, но зрители на него вновь не пошли.

«Путь воды» идет на рекорд

«Аватар: Путь воды» всего за четыре недели собрал в кинотеатрах по всему миру более 1,7 миллиарда долларов; он обогнал «Мир юрского периода» Колина Треворроу (1,67 миллиарда) и уже стал седьмым среди самых кассовых фильмов в истории (на первом месте — первый «Аватар» с 2,9 миллиарда), а также самым кассовым фильмом 2022 года.

Avatar

Еще один рекорд, который может побить второй «Аватар», — самый успешный «постковидный» фильм. После пандемии коронавируса фильмы во всем мире уже не собирают прежнюю кассу, поэтому этот отрезок времени стоит рассматривать отдельно. По сборам в «постковидную» эпоху «Путь воды» пока уступает лишь супергеройскому фильму Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» (1,91 миллиарда) — тот, правда, вышел в 2021 году, уже возвращался в кинотеатры и больше не может пополнить кассу.

«Аватар», напротив, будет идти в кино еще несколько недель (в Китае — и вовсе целый месяц): он стабильно собирает множество зрителей и пока не имеет очевидных конкурентов в прокате.

Так о чем же «Путь воды»?

После освободительной войны представители народа наʼви снова сталкиваются с нашествием землян. В новой части те возвращаются с умирающей Земли на Пандору не только за природными ресурсами, но и ради мести — генерал Майлз Куоритч собирается преподать урок своему бывшему солдату Джейку Салли, предавшему его и принявшему образ аватара в прошлой части. Главные темы сиквела вполне себе вечные: почему важна семья, почему ужасна война и почему землянам стоит побеспокоиться о своей планете.

Наʼви теперь говорят по-английски. Но есть хитрость

Во многих сценах в первом «Аватаре» актеры разговаривали на языке наʼви — его по просьбе Кэмерона изобрел американский профессор и лингвист Пол Р. Фроммер. Когда в первой части франшизы персонажи произносили фразы на языке жителей Пандоры, зрителю неизбежно приходилось читать субтитры.

«Путь воды» длится дольше первой части — более трех часов. Видимо, создатели франшизы поняли, что следить за субтитрами все это время зрителям будет не так уж просто (их в США, на родине «Аватара», в целом недолюбливают). Киностудия решила вопрос оригинальным образом.

В начале «Пути воды», когда главный герой, «ставший» жителем Пандоры человек Джейк Салли, рассказывает о семье, зрители слышат язык наʼви. Но вскоре главный герой «Аватара» отмечает, что за время жизни на Пандоре он настолько привык говорить по-новому, что наʼви него стал как родной. В этот момент субтитры исчезают, а язык наʼви становится английским (или другим языком в зависимости от страны и дубляжа). Благодаря этому высидеть три часа в кинотеатре несколько проще.

Кэмерон и актеры, сыгравшие в «Аватаре», говорят на языке наʼви

IMDb

А еще специально к выходу сиквела, американский актер С. Дж. Джонс, в детстве потерявший слух, перевел язык наʼви на жестовый язык. Жители Пандоры используют его, чтобы общаться под водой.

Приветствие от С. Дж. Джонса на жестовом языке

Avatar

Кэмерон снимал нового «Аватара» под водой. Так еще не делал никто

Джеймс Кэмерон уже много раз признавался в любви к океану и дайвингу — и не раз экспериментировал с подводными съемками.

Но в «Пути воды» у океана особенная роль: главные герои бегут в новую для себя часть Пандоры и вынуждены адаптироваться, пока местные считают их скорее проблемой, чем полезными членами общества.

Изначально продюсеры предложили Кэмерону снимать водную часть второго «Аватара» на суше — актеры должны были изображать плавание, будучи подвешенными на тросах. Так снимали, к примеру, «Аквамена» и «Ваканду навсегда». Но Кэмерон убедил студию, что это будет совсем нереалистично.

В итоге для съемок «Пути воды» собрали бассейн более чем на 940 тысяч литров. Постановщики «Аватара» научились имитировать течение и волны необходимой силы — в зависимости от того, плавали ли персонажи возле берега или погружались на глубину. Но тут возникла другая проблема — под водой не работала прежняя система захвата движений: отражение в воде всего, что находится на поверхности, не давало камерам фиксировать необходимые маркеры на актерах и создавало ложные. Специалисты по спецэффектам в итоге создали новую систему.

Актерам же пришлось освоить плавание под водой без аквалангов — конечно, на экране их быть не могло. Вместе с этим нужно было научиться надолго задерживать дыхание: у Сигурни Уивер получалось обходиться без воздуха до шести минут, у Кейт Уинслет — до семи.



Джеймс Кэмерон и съемочная команда «Аватара» на съемках подводных сцен «Пути воды»

LILO / SIPA / Scanpix / LETA

Сигурни Уивер удивительным образом объединяет оба «Аватара»

Многие зрители удивляются, когда узнают, какие актеры поучаствовали в создании второго «Аватара» — все-таки их не так просто опознать в обличье жителей Пандоры.

What acting is all about See Sigourney Weaver’s incredible performance as Kiri in #AvatarTheWayOfWater, now playing only in theaters.



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К примеру, в фильме можно увидеть и услышать Сигурни Уивер, несмотря на печальную судьбу ее героини в первой части. Кэмерон придумал, как оставить актрису во франшизе: теперь она озвучивает другого персонажа — Кири, приемную дочь Джейка Салли и Нейтири. Что именно связывает Кири и предыдущего персонажа Уивер (доктора Грейс Огустин), можно узнать из «Пути воды».

Мэтт Дэймон отказался от съемок в «Аватаре» — и потерял ОЧЕНЬ много денег. Теперь он готов согласиться

Кэмерон в свое время приглашал актера Мэтта Дэймона на главную роль в первом «Аватаре». Обладателю «Оскара» предлагали 10% от сборов ленты — учитывая мировые сборы в размере 2,9 миллиарда долларов, гонорар актера составил бы примерно 250 миллионов. Но тот не предвидел успех фильма и отказался ради съемок во франшизе «Джейсон Борн». Теперь он признает: «Я войду в историю. Вы больше не встретите актера, который отказался бы от такого количества денег».

Во время выхода второго «Аватара» журналисты припомнили Кэмерону эту историю — режиссер в ответ посмеялся и предложил Дэймону «смириться» с произошедшим, тот все равно стал одной из самых больших кинозвезд и явно не бедствует.

Но мы все еще, вероятно, сможем увидеть Дэймона в одном из следующих «Аватаров». На вопрос о возможной эпизодической роли для актера Кэмерон сказал, что его нужно снять для «поддержания мирового баланса». Правда, космических денег актеру уже не видать: «Он не получит 10% со сборов, к черту это», — отметил Кэмерон.

BBC Radio 1

Кейт Уинслет поддержала начинающую журналистку на интервью. И это

Кейт Уинслет играет в «Пути воды» духовного лидера морского народа по имени Ронал. Перед премьерой актеры общались с прессой, интервью для немецкого телеканала ZDF брала начинающая журналистка, которая еще учится в школе.

Девушка рассказала актрисе, что это ее первое интервью. В ответ кинозвезда и обладательница «Оскара» ее поддержала:

Это твое первое интервью? Знаешь что? Это будет самое замечательное интервью, которое когда-либо брали. И знаешь почему? Потому что мы с тобой сейчас решили, что так будет.

Kate Winslet boosting the confidence of a young journalist is the adorable content you need to see today pic.twitter.com/sWYhZ0YRkt — Metro (@MetroUK) January 9, 2023 Кейт Уинслет поддерживает журналистку, которая в первый раз берет интервью

Но фильм все же раскритиковали — за культурную апроприацию

Вскоре после премьеры второго «Аватара» некоторые представители коренных народов США — именно на их истории Кэмерон основывался при работе над фильмом — призвали к бойкоту блокбастера. Их главные претензии — культурная апроприация и расизм в картине.

Авторов, в частности, обвиняют в том, что главная роль «спасителя» отдается персонажу Салли (в исполнении Сэма Уортингтона) — белого мужчины с Земли, ставшего членом племени наʼви. Кроме того, создателям франшизы вменяют пересказ истории колониального периода в США через привычную призму «белых людей».

Впереди еще три «Аватара». Но ждать долго не придется

Сразу после успеха первой части в производство запустили не только второго «Аватара», но и еще три фильма-продолжения.

Раньше журналисты со ссылкой на Кэмерона писали, что второму «Аватару» нужно заработать в прокате не менее двух миллиардов долларов, чтобы окупить производственные затраты на весь цикл. Но теперь режиссер уточняет, что его не совсем правильно поняли — и необходимая сумма меньше: она, по данным The Hollywood Reporter, составляет 1,2 миллиарда долларов. Пока «Путь воды» вплотную приближается к двум миллиардам, режиссера все чаще спрашивают о судьбе сиквелов — и тот подтверждает, что они выйдут:

Похоже, что мне не отвертеться — придется выпускать остальные части.

По словам Кэмерона, третья часть уже отснята, а к четвертому и пятому фильму написаны сценарии. Выход «Аватара-3» запланирован на 20 декабря 2024 года, «Аватара-4» — на 18 декабря 2026-го, «Аватара-5» — на 22 декабря 2028 года.

Деталей сюжета мы пока не знаем, но известно, что в будущих фильмах будут те же герои, а также новые «миры» Пандоры. Мы увидим «народ пепла» — этот наʼви-клан, судя по всему, будет злодейским. А еще, вполне вероятно, наʼви отправятся на Землю.