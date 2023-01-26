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Главная » Новости » Политика » 2023 » Январь » 26 » 16:27:28

Николая Тищенко после его поездки в Таиланд исключат из партии «Слуга народа» - Арахамия

Сегодня, 16:27:26 186 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Николая Тищенко после его поездки в Таиланд исключат из партии «Слуга народа» - Арахамия

Народного депутата Украины Николая Тищенко после его поездки в Таиланд исключат из фракции и партии «Слуга народа». Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.
 
«Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны.
 
Поэтому готовим ряд кадровых решений:
  • 1. Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции «Слуга Народа».
  • 2. Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции.
  • 3. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии «Слуга Народа», - написал Арахамия.
 

"Слуга народа" Николай Тищенко отправился в Тайланд

Это следует из анонса, опубликованного на сайте посольства Украины в Королевстве Тайланд.
 
Посольство призывает граждан Украины, проживающих в Тайланде, прийти на встречу с Тищенко 27 января, то есть, уже завтра.
 
Встреча начнется в 16.30, адрес - Hotel “Novotel”, 566 Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, 10330 Bangkok.
 
Какая необходимость депутату во время войны летать в Таиланд - не поясняется. Не исключено, что он туда поехал на отдых, но после указа президента о запрете поездок без служебной необходимости решил себе эту «служебную необходимость» придумать задним числом.
Тэги: Таиланд, Слуга народа, Тищенко
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