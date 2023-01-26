Николая Тищенко после его поездки в Таиланд исключат из партии «Слуга народа» - Арахамия

«Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны.

Поэтому готовим ряд кадровых решений:

1. Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции «Слуга Народа».

2. Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции.

3. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии «Слуга Народа», - написал Арахамия.

"Слуга народа" Николай Тищенко отправился в Тайланд Это следует из анонса, опубликованного на сайте посольства Украины в Королевстве Тайланд. Посольство призывает граждан Украины, проживающих в Тайланде, прийти на встречу с Тищенко 27 января, то есть, уже завтра. Встреча начнется в 16.30, адрес - Hotel “Novotel”, 566 Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, 10330 Bangkok. Какая необходимость депутату во время войны летать в Таиланд - не поясняется. Не исключено, что он туда поехал на отдых, но после указа президента о запрете поездок без служебной необходимости решил себе эту «служебную необходимость» придумать задним числом. Это следует из анонса, опубликованного на сайте посольства Украины в Королевстве Тайланд.

Народного депутата Украины Николая Тищенко после его поездки в Таиланд исключат из фракции и партии «Слуга народа». Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.