Николая Тищенко после его поездки в Таиланд исключат из партии «Слуга народа» - Арахамия

Народного депутата Украины Николая Тищенко после его поездки в Таиланд исключат из фракции и партии «Слуга народа». Об этом заявил глава фракции Давид Арахамия.
«Вижу, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны.
Поэтому готовим ряд кадровых решений:
- 1. Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции «Слуга Народа».
- 2. Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции.
- 3. Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии «Слуга Народа», - написал Арахамия.
"Слуга народа" Николай Тищенко отправился в Тайланд
Это следует из анонса, опубликованного на сайте посольства Украины в Королевстве Тайланд.
Посольство призывает граждан Украины, проживающих в Тайланде, прийти на встречу с Тищенко 27 января, то есть, уже завтра.
Встреча начнется в 16.30, адрес - Hotel “Novotel”, 566 Ploenchit Road, Lumpini, Patumwan, 10330 Bangkok.
Какая необходимость депутату во время войны летать в Таиланд - не поясняется. Не исключено, что он туда поехал на отдых, но после указа президента о запрете поездок без служебной необходимости решил себе эту «служебную необходимость» придумать задним числом.