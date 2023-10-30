Николаю Тищенку дали «по шее»: что известно о новом скандале и в какие еще курьезы попадал нардеп

Народный депутат Николай Тищенко снова загремел в скандал. Во Львовской области местный житель набросился на него с кулаками, Тищенко написал заявление в полицию и уверяет: он борется с преступниками во Львовской области.

Что произошло на самом деле, почему нардеп пошел в полицию и как украинцы реагируют на новые приключения Тищенко, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

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Николай Тищенко написал заявление в полицию

Николай Тищенко пожаловался полиции на жителя Львовщины. Говорит, тот напал на него и избил. Правоохранители факт регистрации заявления подтвердили. Подробности опубликовал в своих соцсетях советник главы Львовской ОВА Олег Радик.

“В Брюховичах дали по шее нардепа Коли Тищенко. Неизвестный на имя Василий нанес ему телесные повреждения, а именно: ударил рукой в область шеи, а также нецензурно высказывался в его адрес и угрожал физической расправой народному депутату Украины. Зарегистрировано в ЕРДР”, — говорится в сообщении.

Кто избил нардепа?

Впоследствии скандальный нардеп и сам сделал еще одно заявление и "рассекретил", кто же "набросился" на него с кулаками и почему. По его словам, он пострадал, "защищая бабушек и дедушек", которые обратились в его приемную с просьбой защитить их от рейдерского захвата и выселения на улицу. По словам Тищенко, речь идет о львовском бизнесмене Андрее Завадском, который якобы незаконно захватил 2 гектара коммунальной земли в Брюховичах.

Ко мне на приемную ВСК Нацресурс обратились работники и пациенты пансионата, бабушки и дедушки с тяжелыми болезнями, с просьбой защитить их от рейдерского захвата, угроз жизни и выселения на улицу. Пока военные защищают нашу землю, мы должны защищать их семьи! Неизвестные вооруженные люди под руководством Андрея Завадского незаконно захватили 2 гектара коммунальной земли в элитном поселке городского типа Брюховичи в пригороде Львова”, — написал Тищенко на своей странице в Facebook.

Имя нападающего

Нардеп добавил, что они "боролись с этой мафией до поздней ночи", за что его и ударил начальник охраны львовского бизнесмена по имени Василий Журбенко.

Фото: X (Twitter)



“На место преступления приехал Журбенко Василий, представился начальником охраны от захватчика “Укры” и…сотрудником Интерпола. Он вел себя очень агрессивно, унижал моих помощников, провоцировал полицию и всех собравшихся. Публично запугивал и угрожал женщинам, работницам пансионата», — написал Тищенко в своем Telegram.

Как отреагировали украинцы?

О разборках Тищенко в деталях рассказывал в своих соцсетях, публично пообещал защитить пенсионеров, однако люди в комментариях под его постами в благие намерения нардепа в большинстве своем не верят и визита в Брюховичи обрадовались не очень.

“Так бывает, сначала Вам предлагают сотрудничество, а теперь Вы спрашиваете кому-то нужно кроме Вас. Грустно, потому что будто и дело действительно важно и судьбы пожилых людей не должны оставаться без внимания. Как считаете много людей поддержит сейчас Вас, не пожилых людей, а непосредственно Вас?”, – написал один из пользователей.

Скриншот/Facebook

“Не верю ни одному слову. Эта гнида, жопу свою не поднимет без денег. Не то что во Львовскую область ехать людей спасать. И это не функции депутата этим заниматься. Пиши заявление в полицию, депутатские запросы и работай в рамках законодательства”, — говорится еще в одном комментарии.

Скриншот/Facebook

Будучи во Львове, одиозный нардеп заговорил и о языковом вопросе.



Кіля Титан Котлєта Сонечко Тищенко готовий просити константу всіма мовами світу! Може за це йому прилетіло в рило у Львові вночі від якогось чолов'яги pic.twitter.com/Fs4OaZUuQd — Pandamonium ☕ (@RudijLis) October 29, 2023

А накануне боролся с незаконной вырубкой лесов в Ивано-Франковской области.

Борьба с ботофермами

Потом уже в самом Ивано-Франковске боролся с российскими ботофермами и даже обнародовал адреса, по которым они работают.

Скриншот/Facebook

Тищенко говорит: фамилии владельцев знает, но пока обнародовать не будет, потому что нужно больше доказательств незаконной деятельности.





Скандалы вокруг ботоферм

"Обличает" Тищенко работу ботоферм не впервые. В июле 2023 года нардеп заявил, что в Киеве разоблачен колцентр, работавший в пользу россиян, собирая информацию о работе украинских военных и ПВО. И добавил, что за "крышёвкой" этого колцентра может стоять "слуга" Олег Семинский, приемная которого расположена в этом же помещении.



Тищенко прийшов наводити порядки в колл-центри, а там інший депутат Семінський Олег від партії "Слуга народу" кришує і утримує цей же колл-центр.



Тобто діючий депутат Верховної Ради в себе в приймальній народного депутата організував кол-центр по заробітку грошей. pic.twitter.com/aoR8H5OgwS — Не певний (@Silmarillio1488) August 1, 2023

Тищенко сотрудничает с колцентрами?

А уже в конце августа 23-го года в скандал с ботофермами попал сам Тищенко. Разгорелся скандал после обнародованной аудиозаписи анонимными Telegram-каналами, где человек голосом, похожим на голос нардепа Тищенко, обсуждает создание схемы заработка на колцентрах, обещает решать дела на всех уровнях, договариваться с правоохранительными органами и судами.

“Надо по-тонкому... Мне нужно понимать, кто старше. Если войдет, то построим для этого целый батальон... Людей 300-400 есть. Надо финансироваться. Ну ты понял?, — говорилось в видео.

Но сам Тищенко отрицал правдивость этих записей.

“Анонсирую очень много записей с голосом, очень похожим на мой. Все они фейк, сделанный с использованием нейросети. Таких переговоров никогда не было... Когда я говорил, что в этих офисах огромные ботофермы не все верили. А сейчас мы наглядно видим. Как такие колцентры регулируют множество телеграмм-каналов”, – отметил он.

Титул скандалиста

Фамилия Тищенко, когда-то судьи "Мастер-шефа" и "Ревизора", уже давно ассоциируется со скандалами. Став нардепом, Тищенко не может прожить без передряг и курьезов и несколько месяцев. Теперь Николай больше известен не как ведущий, а как человек с зашкварными историями и приключениями.

Ранее Тищенко даже исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" за скандальную "рабочую" поездку в Таиланд во время войны.



А перед этим он поздравлял украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии.

Курьезы от Тищенко

А еще любил путать Пасху и Рождество, а с Днем Соборности поздравлял только часть Украины. Прославился Тищенко во время проверки качества нового подвижного состава Укрзализныци.

Оконфузился бывший слуга после заявления, что он не видит роста цен в Украине, потому что сам он покупает гречку по 12 гривен за кило, а сало на Бессарабке — по 50.

Все зависит от того куска, который остается. Первый кусок стоит примерно от 50 до 100 кг. Гречку я покупал за 12 гривен за кг, за 28 гривен покупал. Лично я больше употребляю овощи, мясо. Говядину я покупал в последний раз от 50 до 70 грн. Но когда я прошелся по ценам, можно было купить и за 20 грн”, — рассказывал Тищенко.

Нарушение правил и драки

Попадал нардеп-ресторатор не раз и в другие скандалы. Он хорошо известен нарушитель. Во время локдауна его кафе "Велюр" работало наполно, а в зале заседаний Верховной Рады он не раз устраивал драки с коллегами. 2 года назад он подрался с Гео Леросом.





Драка с Гончаренко

А в начале октября 2023 года прямо во время заседания Верховной Рады Николай Тищенко, бывший представитель "Слуги народа", и Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности" устроили скандал и принялись вспоминать друг другу "грехи".



У Верховній Раді виникла сутичка між нардепами. Микола Тищенко назвав Олексія Гончаренка «півнем з Одещини», той почав знімати все на камеру. Тоді вгомонити обох нардепів вирішили їхні колеги.#Тищенко #Гончаренко #Верховнарада pic.twitter.com/u1Jj5zpkn0 — Новини.LIVE (@novynylive) October 6, 2023

А впоследствии и почудились. Гончаренко пришлось переодевать штаны, потому что его одежду порвали.