Николаю Тищенку дали «по шее»: что известно о новом скандале и в какие еще курьезы попадал нардеп

|Главная » Новости » Политика » 2023 » Октябрь » 30 » 19:03:36
Что произошло на самом деле, почему нардеп пошел в полицию и как украинцы реагируют на новые приключения Тищенко, рассказала в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.
Николай Тищенко пожаловался полиции на жителя Львовщины. Говорит, тот напал на него и избил. Правоохранители факт регистрации заявления подтвердили. Подробности опубликовал в своих соцсетях советник главы Львовской ОВА Олег Радик.
“В Брюховичах дали по шее нардепа Коли Тищенко. Неизвестный на имя Василий нанес ему телесные повреждения, а именно: ударил рукой в область шеи, а также нецензурно высказывался в его адрес и угрожал физической расправой народному депутату Украины. Зарегистрировано в ЕРДР”, — говорится в сообщении.
Впоследствии скандальный нардеп и сам сделал еще одно заявление и "рассекретил", кто же "набросился" на него с кулаками и почему. По его словам, он пострадал, "защищая бабушек и дедушек", которые обратились в его приемную с просьбой защитить их от рейдерского захвата и выселения на улицу. По словам Тищенко, речь идет о львовском бизнесмене Андрее Завадском, который якобы незаконно захватил 2 гектара коммунальной земли в Брюховичах.
Ко мне на приемную ВСК Нацресурс обратились работники и пациенты пансионата, бабушки и дедушки с тяжелыми болезнями, с просьбой защитить их от рейдерского захвата, угроз жизни и выселения на улицу. Пока военные защищают нашу землю, мы должны защищать их семьи! Неизвестные вооруженные люди под руководством Андрея Завадского незаконно захватили 2 гектара коммунальной земли в элитном поселке городского типа Брюховичи в пригороде Львова”, — написал Тищенко на своей странице в Facebook.
Нардеп добавил, что они "боролись с этой мафией до поздней ночи", за что его и ударил начальник охраны львовского бизнесмена по имени Василий Журбенко.
“На место преступления приехал Журбенко Василий, представился начальником охраны от захватчика “Укры” и…сотрудником Интерпола. Он вел себя очень агрессивно, унижал моих помощников, провоцировал полицию и всех собравшихся. Публично запугивал и угрожал женщинам, работницам пансионата», — написал Тищенко в своем Telegram.
О разборках Тищенко в деталях рассказывал в своих соцсетях, публично пообещал защитить пенсионеров, однако люди в комментариях под его постами в благие намерения нардепа в большинстве своем не верят и визита в Брюховичи обрадовались не очень.
“Так бывает, сначала Вам предлагают сотрудничество, а теперь Вы спрашиваете кому-то нужно кроме Вас. Грустно, потому что будто и дело действительно важно и судьбы пожилых людей не должны оставаться без внимания. Как считаете много людей поддержит сейчас Вас, не пожилых людей, а непосредственно Вас?”, – написал один из пользователей.
“Не верю ни одному слову. Эта гнида, жопу свою не поднимет без денег. Не то что во Львовскую область ехать людей спасать. И это не функции депутата этим заниматься. Пиши заявление в полицию, депутатские запросы и работай в рамках законодательства”, — говорится еще в одном комментарии.
Будучи во Львове, одиозный нардеп заговорил и о языковом вопросе.
Кіля Титан Котлєта Сонечко Тищенко готовий просити константу всіма мовами світу! Може за це йому прилетіло в рило у Львові вночі від якогось чолов'яги pic.twitter.com/Fs4OaZUuQd— Pandamonium ☕ (@RudijLis) October 29, 2023
А накануне боролся с незаконной вырубкой лесов в Ивано-Франковской области.
Потом уже в самом Ивано-Франковске боролся с российскими ботофермами и даже обнародовал адреса, по которым они работают.
Тищенко говорит: фамилии владельцев знает, но пока обнародовать не будет, потому что нужно больше доказательств незаконной деятельности.
"Обличает" Тищенко работу ботоферм не впервые. В июле 2023 года нардеп заявил, что в Киеве разоблачен колцентр, работавший в пользу россиян, собирая информацию о работе украинских военных и ПВО. И добавил, что за "крышёвкой" этого колцентра может стоять "слуга" Олег Семинский, приемная которого расположена в этом же помещении.
Тищенко прийшов наводити порядки в колл-центри, а там інший депутат Семінський Олег від партії "Слуга народу" кришує і утримує цей же колл-центр.— Не певний (@Silmarillio1488) August 1, 2023
Тобто діючий депутат Верховної Ради в себе в приймальній народного депутата організував кол-центр по заробітку грошей. pic.twitter.com/aoR8H5OgwS
А уже в конце августа 23-го года в скандал с ботофермами попал сам Тищенко. Разгорелся скандал после обнародованной аудиозаписи анонимными Telegram-каналами, где человек голосом, похожим на голос нардепа Тищенко, обсуждает создание схемы заработка на колцентрах, обещает решать дела на всех уровнях, договариваться с правоохранительными органами и судами.
“Надо по-тонкому... Мне нужно понимать, кто старше. Если войдет, то построим для этого целый батальон... Людей 300-400 есть. Надо финансироваться. Ну ты понял?, — говорилось в видео.
Но сам Тищенко отрицал правдивость этих записей.
“Анонсирую очень много записей с голосом, очень похожим на мой. Все они фейк, сделанный с использованием нейросети. Таких переговоров никогда не было... Когда я говорил, что в этих офисах огромные ботофермы не все верили. А сейчас мы наглядно видим. Как такие колцентры регулируют множество телеграмм-каналов”, – отметил он.
Фамилия Тищенко, когда-то судьи "Мастер-шефа" и "Ревизора", уже давно ассоциируется со скандалами. Став нардепом, Тищенко не может прожить без передряг и курьезов и несколько месяцев. Теперь Николай больше известен не как ведущий, а как человек с зашкварными историями и приключениями.
Ранее Тищенко даже исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа" за скандальную "рабочую" поездку в Таиланд во время войны.
#тищенко #стефанчук #слуганарода #вру #таїланд pic.twitter.com/eXeHVbHRtz— так (@taktreba_) January 26, 2023
А перед этим он поздравлял украинцев с годовщиной Чернобыльской трагедии.
А еще любил путать Пасху и Рождество, а с Днем Соборности поздравлял только часть Украины. Прославился Тищенко во время проверки качества нового подвижного состава Укрзализныци.
Оконфузился бывший слуга после заявления, что он не видит роста цен в Украине, потому что сам он покупает гречку по 12 гривен за кило, а сало на Бессарабке — по 50.
Все зависит от того куска, который остается. Первый кусок стоит примерно от 50 до 100 кг. Гречку я покупал за 12 гривен за кг, за 28 гривен покупал. Лично я больше употребляю овощи, мясо. Говядину я покупал в последний раз от 50 до 70 грн. Но когда я прошелся по ценам, можно было купить и за 20 грн”, — рассказывал Тищенко.
Попадал нардеп-ресторатор не раз и в другие скандалы. Он хорошо известен нарушитель. Во время локдауна его кафе "Велюр" работало наполно, а в зале заседаний Верховной Рады он не раз устраивал драки с коллегами. 2 года назад он подрался с Гео Леросом.
А в начале октября 2023 года прямо во время заседания Верховной Рады Николай Тищенко, бывший представитель "Слуги народа", и Алексей Гончаренко от "Европейской солидарности" устроили скандал и принялись вспоминать друг другу "грехи".
У Верховній Раді виникла сутичка між нардепами. Микола Тищенко назвав Олексія Гончаренка «півнем з Одещини», той почав знімати все на камеру. Тоді вгомонити обох нардепів вирішили їхні колеги.#Тищенко #Гончаренко #Верховнарада pic.twitter.com/u1Jj5zpkn0— Новини.LIVE (@novynylive) October 6, 2023
А впоследствии и почудились. Гончаренко пришлось переодевать штаны, потому что его одежду порвали.