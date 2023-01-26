Больничный в Польше: как оплачивается, в течение какого периода и другие важные нюансы

Работая в Польше и платя взносы в систему страхования, вы можете рассчитывать на выплаты от ZUS (управления социального страхования) больничных, если заболели или временно потеряли трудоспособность по другой причине. Давайте выясним, каков размер выплат больничных в Польше, как долго можно их получать и другие важные нюансы. А также прочитайте про готовый медицинский бизнес в Польше
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Сколько дается оплачиваемых больничных в течение года
До 2022 года работающее лицо могло находиться на оплачиваемом больничном (zwolnienie lekarskie L4) 182 дня. После использования этого лимита достаточно было выйти на работу на один день или взять отпуск по требованию, чтобы снова иметь возможность пойти на больничный. Тогда открывался еще один 182-дневный период выплаты пособия по болезни. Так злоупотребляли многие работники, которые могли годами жить на больничных или таким образом избегать увольнения с работы.
С января 2022 года предел оплачиваемых больничных в 182 дня действует уже не на одно заболевание, а на все. После его использования нужно, чтобы прошло 60 дней, чтобы снова можно было воспользоваться оплачиваемым больничным. Если перерыв будет меньше 60 дней, то ZUS отнесет новый больничный в лимит и не будет оплачивать его. В этом случае останется возможность получать реабилитационную помощь. Единственное исключение – нетрудоспособность во время беременности.
После окончания 182-дневного лимита на больничные можно подать заявку на реабилитационную помощь или на пенсию по инвалидности из-за несчастного случая на производстве (в зависимости от прогноза для здоровья).
Кто выплачивает больничные
Больницы в Польше выплачивают работодатели и ZUS. Работодатель может выплачивать работнику больничные (wynagrodzenie chorobowe) в течение максимум 33 календарных дней в год (14 дней, если речь идет о работнике старше 50 лет). Период нетрудоспособности (33 или 14 дней), за который сохраняется право на выплату больничных, определяется путем добавления отдельных периодов нетрудоспособности в течение календарного года, даже если между ними были перерывы, а также если вы работали более чем у одного работодателя в течение определенного календарного года.
Если нетрудоспособность длится более 33 дней (или 14), тогда больничный человек (zasiłek chorobowy) уже будет оплачивать ZUS. Также ZUS оплачивает больничные частным предпринимателям в Польше.
Размер больничных в Польше
Размер выплат во время пребывания на больничном зависит от величины заработной платы и составляет:
- 80% от зарплаты, в том числе за период пребывания в больнице,
- 100% от зарплаты, также за период пребывания в больнице, если человек потерял трудоспособность в результате несчастного случае по дороге на работу или с работы, через беременность или работник как кандидат в доноры тканей и органов проходил все необходимые медицинские обследования.
Важно! С 1 декабря 2018 г. все больничные в Польше (zwolnienie lekarskie L4) выставляются только в электронном виде. Следовательно, работнику не нужно приносить никаких больничных листов работодателю: тот все получает автоматически. Информация о выставленном больничном поступает в управление социального страхования (ZUS) еще до того, как пациент покинет клинику.
Бесплатная медицинская помощь беженцам из Украины
Граждане Украины, бежавшие и бегущие от войны на родине в Польшу, имеют право на бесплатную медицинскую опеку в рамках услуг, предоставляемых Национальным фондом здоровья Польши (NFZ). Кроме того, NFZ открыл отдельные инфолинии и платформы, где беженцы из Украины могут найти бесплатного врача, получить рецепт или медицинские консультации, а также информацию о трудоустройстве в польские больницы.
Инфолиния для пациентов и медиков из Украины
Национальный фонд здоровья (NFZ) Польши с 21 марта открыл "горячую линию" для медицинского персонала и пациентов из Украины. По номеру 800-190-590 можно узнать:
- условия трудоустройства украинцев с медицинским образованием в лечебных учреждениях Польши. Например, сейчас подыскивают работу согласно квалификации врачам-стоматологам и медсестрам/акушеркам из Украины;
- как онкологические и гематологические больные украинцы могут продолжить лечение в медучреждениях Польши. С таким запросом на инфолинию обратилось уже более 300 человек из Украины;
- о принципах функционирования системы здравоохранения Польши.
Консультанты "горячей линии" NFZ предоставляют услуги на украинском и польском языках. Звонки бесплатные. Также можно обратиться на линию с помощью электронной почты tip@nfz.gov.pl
или с помощью чата или видеовызова с сурдопереводчиком.
Сайт с врачами
Кроме того, Национальный фонд здравоохранения Польши создал единый сайт с контактами специалистов-медиков, которые готовы помочь украинцам. Инициировали создание такого портала сами польские врачи. На сайте uamed.pl есть сборник контактных данных учреждений, а также врачей и специалистов, предлагающих свою помощь беженцам. Там можно найти данные о возможности получения помощи по следующим направлениям:
- 1) гинекология и акушерство,
- 2) хирургия,
- 3) кардиология,
- 4) детская хирургия,
- 5) офтальмология,
- 6) пульмонология,
- 7) дерматология,
- 8) онкология,
- 9) заболевания сердечно-сосудистой системы
- 10) педиатрия,
- 11) отоларингология,
- 12) проктология,
- 13) неонатология,
- 14) семейная медицина,
- 15) физиотерапия, анестезиология.
Сайт наполняется украинским языком. Для доступа к бесплатным медицинским услугам необходимо иметь только справку, выданную Пограничной службой Польши, или отпечаток штампа в проездном документе, подтверждающий законность пребывания в Польше.
Помощь в ночное время и в выходные дни на украинском
Также о том, что в рамках сотрудничества Минздрава Польши с PZU уже работает Телеплатформа первого контакта, которая обеспечивает быстрый доступ к медицинской помощи в нерабочее время учреждений здравоохранения (в ночное время, выходные и праздничные дни). Горячая линия поддерживается на польском, украинском и английском языках. Медицинские консультации, рецепты и направления предоставляются по бесплатному номеру 800 137 200 .
Телеплатформа первого контакта работает в будни с 18 часов до 8 утра следующего дня и в выходные и праздничные дни круглосуточно. Граждане Украины могут получить:
- 1) медицинскую консультацию;
- 2) электронный рецепт;
- 3) электронное направление к врачу;
- 4) направление на тест на коронавирус;
- 5) электронный больничный.
Связаться с ТПК можно также, заполняя соответствующую электронную форму обратной связи
на украинском языке.