Больничный в Польше: как оплачивается, в течение какого периода и другие важные нюансы

Важно! С 1 декабря 2018 г. все больничные в Польше (zwolnienie lekarskie L4) выставляются только в электронном виде. Следовательно, работнику не нужно приносить никаких больничных листов работодателю: тот все получает автоматически. Информация о выставленном больничном поступает в управление социального страхования (ZUS) еще до того, как пациент покинет клинику.