Патриарх Кирилл в 1970-е годы в качестве агента КГБ занимался шпионской деятельностью в Швейцарии - Tages-Anzeiger

Патриарх Кирилл работал на КГБ и осуществлял разведывательную деятельность в 1970-е годы в пользу Советского Союза. Об этом пишет швейцарская газета Tages-Anzeiger, ссылаясь на рассекреченные полицейские архивы. Речь идет о периоде, когда Владимир Гундяев, имевший оперативный псевдоним «Михайлов», был официальным представителем Московского патриархата при Всемирном совете церквей в Женеве.

Как пишет Tages-Anzeiger, журналисты ознакомились с документами в архивах швейцарской федеральной полиции за период с 1969 по 1989 год, которые, по их словам, подтверждают, что Гундяев был связан КГБ. После этого он вернулся в СССР и начал быстро продвигаться в церковной иерархии.

В 1971 году 24-летнему священнику Кириллу разрешили переехать в Женеву, чтобы представлять русских православных верующих на Всемирном совете церквей.

В автобиографии бывший консул при советском посольстве в Женеве Вадим Мельников называет Кирилла не просто дипломатом, а офицером КГБ. Из обнародованных позже советских документов историки и журналисты сделали вывод, что патриарх Кирилл работал на КГБ в Женеве — под псевдонимом «Михайлов». Он должен был собирать информацию о членах Всемирного совета церквей и влиять на их отношение к Советскому Союзу.



После пребывания в Швейцарии он вернулся в СССР и продолжил карьерный рост в советской церковной иерархии.

Русская православная церковь отказалась комментировать предполагаемую шпионскую деятельность Кирилла в Женеве, а ВСЦ говорит со своей стороны, что у него «нет никакой информации» по этому вопросу.



Напомним, осенью прошлого года Гундяев заявил, что российские захватчики, которые умирают на территории Украины, якобы "приносят себя в жертву, которая поможет им смыть все грехи".