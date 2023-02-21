Танк «Леопард-2» танкует как «Мерседес», говорит украинский солдат, проходящий обучение в Германии

"Очень важно, чтобы мы использовали это современное оружие с умом, оно принесет прорыв, и в итоге мы победим", - сказал 57-летний солдат.

"У нас есть опыт использования подобных систем вооружения... Логика та же, иногда нам даже не нужны переводчики, чтобы понять инструкторов", - сказал 33-летний мужчина, который, как и его коллега, носит шарф, натянутый на лицо, и баллистические очки с оранжевой тонировкой, чтобы скрыть свою личность.

"Говорить о войне - это совсем другое, чем смотреть в лица людей, которые ... приехали сюда прямо с передовой, и которые вернутся туда с танками, когда пройдут обучение", - сказал он журналистам.

"Они очень мотивированы и стремятся к знаниям... Они знают, что через пять недель вернутся на передовую", - сказал немецкий подполковник, отвечающий за подготовку "Леопардов" и назвавший свое имя Петер.

"Страх? Да, все боятся. Но очень важно, как вы справляетесь со своим страхом - и как сражаться, несмотря на него", - сказал он.

Украинский солдат сравнил немецкие танки "Леопард-2" с "Мерседесом", проходя с ними тренировки перед их прибытием на поле боя, и сказал, что надеется, что они принесут перелом в войне.Он был среди десятков украинских военнослужащих, которых Германия обучает на тренажерах Leopard 2, а затем и на самих танках на своем крупнейшем военном полигоне в Мюнстере, прежде чем отправить их в Украину.В прошлом месяце Германия согласилась поставить танки, считающиеся одними из лучших в арсенале Запада, преодолев опасения по поводу отправки тяжелого вооружения, которое Киев считает крайне важным для победы над российским вторжением, но Москва рассматривает как опасную провокацию.Отвечая на вопрос о разнице между западными и советскими системами, он сказал: "Это можно представить как разницу между "Мерседесом" и "Жигулями"", - имея в виду советский автомобиль, продававшийся на Западе под маркой "Лада".Версия танков, которую отправит Германия, производства компании Krauss-Maffei Wegmann, весит более 60 тонн, имеет 120-мм гладкоствольную пушку и может поражать цели на расстоянии до 4 км (2,5 мили).В прошлом месяце министр иностранных дел Украины заявил, что ожидает получить от 120 до 140 западных танков в "первой волне" поставок от коалиции из 12 стран, включая немецкий Leopard 2, с учетом времени, необходимого для обучения.В целом, Германия обучает несколько сотен военнослужащих различным аспектам военного дела в рамках европейских усилий по обучению около 15 000 украинских солдат.Другой солдат, который проходил обучение на боевой машине пехоты "Мардер", сказал, что западные системы не так уж далеки от тех советских машин, которыми пользовались украинцы.Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что украинские войска произвели на него большое впечатление.Солдаты работают по 12 часов в день, шесть дней в неделю.Оба солдата должны вернуться в Украину в конце марта.На вопрос о том, как они справляются со своим страхом, 57-летний подполковник ответил, что солдатам приходится приспосабливаться к нему.Репортаж Сабины Зибольд; редактирование Элисон Уильямс