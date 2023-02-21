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Корабль разломился пополам. В Черном море затонул российский сухогруз Seamark. ВИДЕО

Сегодня, 16:05:43 234 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Корабль разломился пополам. В Черном море затонул российский сухогруз Seamark. ВИДЕО

Сегодня утром 21 февраля, в Черном море возле села Кабардинка Краснодарского края РФ утонул российский торговый корабль, — сообщают СМИ. Судно практически сложилось пополам, после чего пошло на дно. 

Один человек погиб, еще 10 удалось спасти. Причины крушения на данный момент неизвестны.

По данным Росморречфлота, сухогруз Seamark следовал под флагом Коморских островов. Судно якобы перевозило 3,5 тысячи тонн мраморной крошки. На борту находились 11 членов экипажа - все россияне.

Из-за сильного шторма корабль разломился. По некоторым данным, высота волн в районе крушения корабля составляла до трех метров.

Тем временем в МЧС утверждают, что всех членов экипажа удалось спасти.




"В Цемесской бухте Новороссийска затонул 40-летний сухогруз, переломившись пополам. На море, кстати, сейчас шторм и ветер." - пишут российские телеграм каналы.
 
Тэги: россия, утонул, корабль
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