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«Киев за три дня». Хроника лжи российских пропагандистов 24.02.2022

Сегодня, 15:21:37 205 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Киев за три дня». Хроника лжи российских пропагандистов 24.02.2022

Рассказываем про неудавшийся блицкриг российских оккупантов под названием "Киев за три дня" в постах телеграм Z-каналов. Хроника лжи российских пропагандистов от 24.02.2022 год.
Тэги: война в Украине, хроника
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