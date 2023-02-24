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15:21:19
«Киев за три дня». Хроника лжи российских пропагандистов 24.02.2022
Сегодня, 15:21:37
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Рассказываем про неудавшийся блицкриг российских оккупантов под названием "Киев за три дня" в постах телеграм Z-каналов. Хроника лжи российских пропагандистов от 24.02.2022 год.
Тэги:
война в Украине
,
хроника
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