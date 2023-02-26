В Беларуси партизаны взорвали самолёт А-50 ВКС РФ на военном аэродроме «Мачулищи». ПОДРОБНОСТИ

Сегодня утром 26 февраля в Республике Беларусь на военном аэродроме «Мачулищи» произошло 2 взрыва, в результате которых был повреждён российский военно-транспортный самолёт и снегоуборочная техника. В районе указанного аэродрома местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили.

По предварительным данным, целью утренней/ночной атаки был самолёт ДРЛО А-50 ВКС РФ, который мог получить серьезные повреждения. Среди прочего, речь может идти о повреждении борта путем сброса с высоты неустановленного предмета.

Также известно, что сегодня в 17:33 (киевское время) на аэродром «Мачулищи» из РФ прилетел военно-транспортный самолёт Ил-76 ВКС РФ с рег. номером RF-86843. Данный борт ранее уже был замечен в Беларуси в феврале 2022 года, когда прилетал на аэродромы в Барановичи и Мачулищи. Продолжаем уточнять информацию.

По информации разных источников выходит, что люди слышали два хлопка/взрыва в районе 9:30 утра (по другим данным в районе 8 утра). Также есть единичные сообщения, что взрыв был слышен и ночью. Точное место и что именно взорвалось — пока неизвестно. Тем не менее такое же число звуков взрыва подтверждают и читатели канала @zamkadomby.

17:00. В чате Мачулищей удалили все сообщения жителей о взрывах, ГАИ и ВВ на улицах

Стало известно, что сегодня во второй половине дня целиком вычистили чат городского посёлка Мачулищи – удалены абсолютно все сообщения о звуках взрывов ночью и утром, силовиках с оружием и в бронежилетах, внезапно появившихся постах ГАИ, проверке авто и документов водителей, а также о машинах внутренних войск.

По словам жителей, в данный момент, все сообщения об этом продолжают удаляться.

По состоянию на 18:53 (минское время) также известно о текущей ситуации в Мачулищах:

Проверка автомобилей продолжается, машины проверяют уже выборочно, смотрят водительские права, багажники, в некоторых случаях и мобильные телефоны;

ГАИ стоят как минимум на выезде из Гатово, около поворотов на Цесино, Плебанцы и Дергаи;

Есть данные, что по квартирам начал ходить ОМОН в полном обмундировании. По словам людей, «ходит по своим бчб спискам, ищут кто что-то сделал»;

Кроме того, окрестности Мачулищей в течении мин. 1,5 часов патрулировал вертолёт.



20:06. BYPOL: «В Мачулищах подорван самолёт ДРЛО А-50»

Вечером 26 февраля инициатива BYPOL сообщила, что «сегодня утром на военном аэродроме «Мачулищи» был совершен подрыв российского военного самолета ДРЛО А-50».

По данным BYPOL, повреждены передняя и центральная части самолёта, авионика и радиолокационная антенна.

21:02. Беларусские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах

Об этом изданию «Наша Нива» сообщил глава BYPOL Александр Азаров.

Подробности

Самолёт ДРЛО А-50У ВКС РФ в Мачулищах был атакован 2-мя дронами. По словам BYPOL, организаторы диверсии уже за границей, в безопасности. По информации «Беларускі Гаюн», сегодняшняя атака беларусских партизан на самолёт ДРЛО А-50У ВКС РФ в Мачулищах была произведена при помощи двух дронов.



Отметим, что в каком-то смысле А-50 является достаточно “удобной” мишенью благодаря большому (более 10 метров в диаметре) стеклопластиковому куполу, в котором размещается вращающаяся антенна радарного комплекса “Шмель”.



«Беларускі Гаюн» также обладает информацией, что силовики Лукашенко нашли сумку с пультами управления дронами.



Однако, по словам главы BYPOL Александра Азарова, беларусы, организаторы диверсии успешно скрылись и уже находятся в безопасности, за границей.