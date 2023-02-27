Грузия разрешила украинцам находиться в стране без визы до двух лет

Правительство Грузии увеличило до двух лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины, передает портал BM.ge. Теперь украинцы смогут въезжать в Грузию без визы и оставаться в стране в течение полных двух лет. Ранее гражданам Украины, как и жителям других стран, въезжавшим в Грузию по безвизовому режиму, можно было находиться в стране до одного года, после чего нужно было выехать, а затем въехать заново.

Издание отметило, что подобное упрощение безвизового режима получили только украинцы. В отношении жителей 94 стран, среди которых и Россия, порядок остался прежним.

В то же время, как сообщает портал "Новости Грузия", с официальной просьбой о предоставлении убежища в Грузии в 2022 году обратились 1 473 иностранца. По данным МВД страны, этот статус получили 460 человек, 367 из которых – граждане Украины. Среди всех, получивших убежище в стране, четверо россиян. Также всего два гражданина РФ получили в Грузии статус беженца. А отказ в предоставлении такого статуса получили 40 россиян.



В течение прошлого года из Грузии были высланы 165 иностранцев, среди которых 29 граждан Ирана, 25 – Турции, 21 – Азербайджана, восемь – России и один – Украины.

После начала российского вторжения в Украину россияне начали массово уезжать из страны, после объявления "частичной" мобилизации число уезжающих увеличилось еще больше. Граждане России уезжали в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и другие страны. Однако некоторые из них начали вводить ограничения и отказывать в получении временного вида на жительство. Так, например, Турция начала отказывать россиянам в получении туристического ВНЖ, а Грузия все чаще не пускает в страну граждан России, даже если они уже жили там какое-то время.

Почему некоторые россияне – в том числе оппозиционно настроенные – получают отказы во въезде в Грузию: