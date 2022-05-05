Переезд в Тбилиси: быт, кухня, мои мысли и адаптация в Грузии. ФОТО

3 апреля 2022 я с подругой и кошкой Сули вылетела из Москвы в Тбилиси. Это был одновременно спланированный и неожиданный переезд. В тексте не будет никаких инструкций «как переехать», «где сделать карту» и прочее — просто мои новости, наблюдения и мысли.

Получился какой-то депрессивный текст, но вы же знаете, что я рада отъезду.

Почему Грузия

Я переехала в Москву из совсем маленького города в 2012 году учиться, и первые годы, конечно, была в восторге. Спустя время поняла, что жизнь в столице слишком дорого обходится: и материально, и эмоционально. Очень устала от спешки, напряжённой атмосферы, вечного холода, серости, огромных расстояний, метро, дорогого такси, невозможности просто чилить или быстренько выехать на природу. Да и перспектива жить в России меня вообще не радовала.

Получалось, что плачу за жизнь в Москве много, а плюшками и возможностями города не пользуюсь: «так называемым московским образом жизни» не живу, во «ВкусВилл» хожу раз в месяц, на всякие выставки мне глубоко всё равно, до нетворкинга с медиа тусовочкой мне тоже особого дела нет. В общем, мне — сычу — захотелось поближе к природе, в хороший климат, в город поменьше.

Российские города не рассматривала вообще никакие — даже теоретически. Сложных переездов с получением рабочих виз, с совершенно новой культурой, с долгой адаптацией тоже не хотелось. Первая мысль — Грузия. Это очень близко к родительскому дому (в 300 километрах от Тбилиси), понятный менталитет, привычный климат, при этом современная страна с богатой культурой. Стоимость жизни тоже устраивала — можно жить на московскую зарплату.

В 2019 году я задумалась над переездом. Потом началась пандемия и я на эту идею временно забила. В конце 2021 года решила, что весной съезжу в Тбилиси недели на две, а лучше на месяц: посмотрю, как там, и если понравится — перееду после лета, чтобы жару переждать в прохладной Москве.

От момента, как я захотела переехать в Тбилиси, до переезда, я очень много смотрела и читала о Грузии. Учила алфавит, знала какое-то количество слов, понимала, где что находится, что сколько стоит и так далее. Короче, было ощущение, что я уже прожила там пару лет.

Месяц до переезда

В январе мы с подругой забронировали жильё в Тбилиси на две недели на начало апреля — собирались просто съездить в отпуск. Билеты на самолёт планировали купить в начале марта.

Но в конце февраля у одного деда окончательно потекла крыша. Когда заговорили о признании самопровозглашённых ЛДНР, мы сразу решили вместо обычного отпуска переезжать совсем. Уезжать в страну, где ты ни разу не был — сомнительная затея, но оставаться в России было просто тошно. Хаха, если бы мы знали, что будет дальше.

Что случилось утром 24 февраля, вы знаете. Мы сразу же купили билеты в один конец с пересадкой в Ереване за 18 тысяч, и с тех пор активно планировали переезд.

До отъезда оставалось больше месяца, и помимо того, что я ах****ла от происходящего, как и все вы, я ещё пыталась очень активно работать (помните эти мои адские дежурства с прямыми эфирами и бесконечным потоком новостей «Панорамы»?). Потом нас заблокировали, я решила уйти из TJ, не имея другого варианта работы. Меня разрывало от мысли, что целую профессию в стране растоптали.

Плюс множество страхов: что закроют границу со стороны России, меня задержат за антивоенные посты, российские пограничники по какой-то причине не выпустят или грузинские не пустят, что я умру от голода, потому что все мои деньги обесценятся и так далее. В грузинских чатах экспатов только нагнетали панику, так что я почти сразу отписалась. Короче, это был месяц очень сильного перманентного стресса, страха, ненависти и непонимания.

В марте я потеряла вообще все точки опоры в жизни: нет работы, нет профессии, нет дома (в квартире оставалось доживать пару недель, а дальше только временное жильё в AirBnb). Ощущение было, будто я в открытом космосе без возможности куда-то прибиться, за что-то зацепиться. Мем ниже хорошо описывает тогдашнее самочувствие.





Куда дела вещи

За 10 лет в Москве я накопила довольно много дорогих сердцу вещей. Было бы ещё больше, если бы каждый год я не переезжала в новую квартиру и не избавлялась от хлама и прочитанных недорогих книг. Ненужные вещи я выкинула. Дорогие сердцу и нужные, но которыми сейчас не пользуюсь, отправила почтой родителям. Например, переслала пуховик, тёплые вещи, дорогие редкие книги, всякие другие штуки.









Что-то отдала знакомым и друзьям насовсем или на время. Например, отдала (за символические деньги) икеевскую мебель, посуду и кучу всего подруге из Комитета. На хранение ещё одной подруге отдала свою панельку и книги. У меня было три больших красивых домашних цветка — их отдала другой подруге. И хотя они в надёжных руках, сам факт, что я что-то растила, а теперь это не со мной, меня фрустрирует. Сейчас пишу и сильно расстраиваюсь, что пришлось разрушить свой быт.

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В итоге удалось поместить свою жизнь в чемодан (не самый большой) и рюкзак.





Как готовила к переезду кошку

Все наши с подругой вещи при переезде — и Сули. Мой чемодан зелёный

Я супер-тревожная хозяйка молодой кошки Сули. Я ужасно боялась, что что-то случится в поездке: что она перенервничает, сбежит в аэропорту на досмотре, сойдёт с ума от непонимания происходящего и прочее. Но всё прошло отлично. Я подготовила все доки, дала (кое как) ей утром перед полётом таблетку от стресса и спокойно перевезла её в переноске до самого Тбилиси.





Сули в кафе перед вылетом

В новой квартире она пару дней пряталась по углам, была грустненькая и не ела, но потом всё наладилось. Я зря переживала.

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Жильё

У нас была арендована квартира в центре Тбилиси (Чугурети) на две недели. За это время нужно было найти новое жильё и переехать. Сперва мы смотрели квартиры в Ваке и Сабуртало, потом поняли, что это гибло дело — квартир за адекватные деньги (до 750$) просто не было. Стали искать в других районах (Исани, Дигоми и тд). Но мысль, что придётся опять трястись в транспорте, чтобы просто погулять в центре, и что я опять буду жить в районе панелек, как и в Москве, меня огорчала. Тем более, разница в цене была не такая большая.

В итоге после двух дней беспрерывного скроллинга сайтов home.ge, ss.ge и нескольких каналов-агрегаторов объявлений в телеграме (ищите по словам типа «недвижимость Тбилиси»), мы нашли неплохую трёшку с двумя спальнями в Ваке. Сперва не поверили, что это реальное объявление — в этом районе квартиры стоят дороже. Цены сейчас завышены — в декабре они были раза в два ниже.





Вид с балкона

Теперь живём с видом на Мтацминду и в 10 минутах ходьбы от главной улицы района. На ней есть всё: супермаркеты, кафе, кофейни, рестораны, отличные аптеки, велодорожка, красивая пешеходная зона и вход в большой парк. Район небольшой, но классный. Улицы очень приятные, много больших деревьев, зелени, исторической и современной архитектуры. Единственный минус: чтобы добраться до дома, надо минут 5 идти в гору.

Быт

Я сейчас минимально занимаюсь бытовыми делами — слишком устала от забот, дала себе время отдохнуть. Нужно разобраться с интернетом дома — он слишком меленный и постоянно переподключается или вообще отключается.

С лифтом пока тоже не разобрались. В Тбилиси почти везде лифты платные: где-то можно просто кинуть монету, а у нас — либо приложить брелок, либо ввести код. Доступ к лифту стоит 16 лари (около 400 рублей) в месяц на квартиру. Брелок перестал работать на выходных, а когда в будни стали звонить и пытаться узнать, как его оплатить, оказалось, что в нашей квартире он вообще не зарегистрирован и нам дали брелок от другой. Короче, геморрой.

Я ещё не получила банковскую карту и пока расплачиваюсь везде налом, хотя это не очень удобно, конечно. Например, в Glovo (типа как Delivery Club) нельзя сделать заказ, если к приложению не привязана карта. Не оформила счёт просто потому, что у меня пока нет сил хаха. На днях пойду попробую получить.





Хинкали из доставки

В квартиру надо много чего купить: посуду (здесь был самый минимум), всякие полочки для ванной, полотенца нормальные, милые штуки для уюта. Я пока себя здесь чувствую не очень комфортно — люблю, когда дома есть мои, приятные сердцу и глазу, вещи. А их я отправила родителям, так как привезти с собой пледы, коврики и стаканы для расчёсок не получалось. Когда откроют наземную границу из России в Грузию, поеду к родителям и заберу часть вещей.

Ещё хочу съездить купить растения для дома и балкона — там планирую позже поставить столик, стулья, чтобы была зона чила. Но пока мне дико страшно тратить деньги, вообще стараюсь не покупать лишнее. Боюсь, что рубль в очередной раз рухнет и я умру от голода в канаве. К тому же, я пока не понимаю, сколько денег нужно на нормальную жизнь в Тбилиси.

Грузинский язык я пока не учила толком — только самые необходимые слова. Большая часть времени у меня уходит на работу и на отдых после неё. Запомнила часть алфавита по этой схеме. Особенно легко было запомнить «Р». Позже хочу начать учиться с репетитором. Английским продолжаю заниматься, но надо бы почаще, конечно.

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Город

Тбилиси очень крутой. Много современной архитектуры и хороших общественных пространств — в основном небольших, но очень приятных. Нравится, как здесь в историческую застройку вписывают современную. Я не много гуляла по туристическому центру, потому что меня напрягают лавки с сувенирами, зазывалы и прочая фигня. А вот тихие улицы с историческими зданиями — любовь.

Тип застройки зависит от района. В Чугурети и Вера в основном двухэтажные дореволюционные дома. Красивые, но немного уставшие. Гулять среди такого приятно, но жить вряд ли, так как в старых домах часто бывают плохие коммуникации, старые окна и вечный запах сырости.

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Сейчас я живу в Ваке и последние две недели гуляю в основном тут, в Вере и Сабуртало, потому что после работы поздно освобождаюсь, а на выходных далеко идти неохота. В Ваке очень приятно — это дорогой район с исторической и новой застройкой, с кучей магазинов, кофеен и ресторанов. В целом, можно отсюда и не выезжать особо.

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В Тбилиси я себя ощущаю как дома: тоже горы, тёплый климат, много зелени, та же еда, те же ароматы — в воздухе пахнет цветами и выпечкой. Даже архитектура похожая есть в Пятигорске. Это всё неудивительно, учитывая, что мой дом буквально в 300 километрах.

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Абсолютно разрывает мозг факт, что ты можешь почти где угодно подняться на гору и смотреть на город. А ещё можешь проехать 20-30 минут и оказаться в офигеть каких красивых местах. Я пока особо никуда не ездила: было в Мцхете и на нескольких вьюпоинтах недалеко от Тбилиси.

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Очень стильная здесь молодёжь — в Москве люди одеваются не так смело и как-то слишком причёсано что ли. Местные приветливые и часто улыбаются. На улицах много собак — мне жалко, что у них нет дома, хотя они и очень толстенькие.

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В Тбилиси много граффити, классных муралов, очень стильных кафе, крутых магазинов местных дизайнеров, всяких концепт-сторов и прочего. Не покидает ощущение, что живёшь среди творческих смелых людей.

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Про еду говорить не вижу смысла — в Грузии очень вкусно, вы все это знаете. Цены в хороших кафе примерно как в Москве, но есть недорогие неплохие заведения. Для примера, хинкали около 1,20-1,80 лари за штуку (30-45 рублей), огромный аджарский хачапури 12-18 лари (300-450 рублей), латте 6-12 лари (150-300 рублей). Много хороших кофеен со вкусным кофе.

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Адаптация

Я много гуляю пешком, первые недели старалась ни с кем особо не разговаривать, потому что боялась новых коммуникаций. Мне было (и остаётся) страшно говорить с новыми людьми на неродном языке. Еду в кафе стараюсь заказывать простую, чтобы не задавали много уточняющих вопросов. Во всякие концепт-сторы, магазины грузинских дизайнеров и прочее тоже пока не хожу, потому что, опять же, пока не хочу коммуникаций.

Я нормально говорю на английском, но всё равно мне как-то страшно, некомфортно и неловко. Ощущаю себя незванным гостем, чужаком. Хотя я глубоко признательна жителям Тбилиси — встречаю только желание помочь и вежливость. Просто я ужасно не люблю чувствовать себя глупой. А не зная грузинский язык, я именно так себя и ощущаю.

Пока я себе выстроила защитный купол от новых знакомств и общения. Мне нужно время, чтобы нормально ощущать себя в новом пространстве, а уже потом в новом обществе. Это может звучать как угодно, но вот такую стратегию я выбрала — мне так проще.

Я понимаю, что этот страх и неловкость — дело временное, мне просто нужно адаптироваться и привыкнуть. К тому же, это скорее какая-то фоновая тревога, чем всепоглощающее чувство. Может сложиться ощущение, что, выходя из дома, я трясусь и тревожусь, но это не так. Я получаю дикое удовольствие от прогулок по городу, от обедов на зелёных верандах, да и вообще от города.

Я в Мцхете

В Грузии чувствую себя в безопасности и довольно спокойно, несмотря на некоторые переживания. Мысли вернуться в Москву нет — скорее, это мой страшный сон. Что будет дальше — не знаю и ничего не планирую. Пока просто привыкаю и стараюсь наслаждаться жизнью, насколько это возможно, пока твоя страна бомбит соседей.

Украине сил!



Катерина Кузнецова, TJournal