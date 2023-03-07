Переезд в Черногорию: цены, работа, недвижимость и все, что нужно знать о жизни на берегу Адриатического моря

Жилье в городах Черногории

Подгорица - столица Черногории, население которой составляет около 200 000 человек. В Подгорице можно найти квартиры на аренду по цене от 250 евро в месяц за студию и от 350 евро за двухкомнатную квартиру. Стоимость покупки квартиры зависит от района и состояния жилья и может варьироваться от 1000 до 2000 евро за квадратный метр.

- столица Черногории, население которой составляет около 200 000 человек. В Подгорице можно найти квартиры на аренду по цене от 250 евро в месяц за студию и от 350 евро за двухкомнатную квартиру. Стоимость покупки квартиры зависит от района и состояния жилья и может варьироваться от 1000 до 2000 евро за квадратный метр. Будва - это город на побережье Адриатического моря, популярный курортный город с красивыми пляжами и историческими достопримечательностями. В Будве можно найти квартиры на аренду от 400 евро в месяц за студию и от 600 евро за двухкомнатную квартиру. Стоимость покупки квартиры в Будве может варьироваться от 1500 до 3000 евро за квадратный метр.

- это город на побережье Адриатического моря, популярный курортный город с красивыми пляжами и историческими достопримечательностями. В Будве можно найти квартиры на аренду от 400 евро в месяц за студию и от 600 евро за двухкомнатную квартиру. Стоимость покупки квартиры в Будве может варьироваться от 1500 до 3000 евро за квадратный метр. Бар - город на побережье Черногории, расположенный недалеко от Албании. В Баре можно найти квартиры на аренду от 250 евро в месяц за студию и от 350 евро за двухкомнатную квартиру. Стоимость покупки квартиры в Баре может варьироваться от 1000 до 2000 евро за квадратный метр.

- город на побережье Черногории, расположенный недалеко от Албании. В Баре можно найти квартиры на аренду от 250 евро в месяц за студию и от 350 евро за двухкомнатную квартиру. Стоимость покупки квартиры в Баре может варьироваться от 1000 до 2000 евро за квадратный метр. Котор - старинный город, распрасположенный на берегу Которского залива. В Которе можно найти квартиры на аренду от 300 евро в месяц за студию и от 500 евро за двухкомнатную квартиру. Стоимость покупки квартиры в Которе может варьироваться от 1500 до 3000 евро за квадратный метр.

- старинный город, распрасположенный на берегу Которского залива. В Которе можно найти квартиры на аренду от 300 евро в месяц за студию и от 500 евро за двухкомнатную квартиру. Стоимость покупки квартиры в Которе может варьироваться от 1500 до 3000 евро за квадратный метр. Тиват - еще один город на берегу Адриатического моря, расположенный недалеко от аэропорта Тиват. В Тивате можно найти квартиры на аренду от 400 евро в месяц за студию и от 600 евро за двухкомнатную квартиру. Стоимость покупки квартиры в Тивате может варьироваться от 1500 до 3000 евро за квадратный метр.

Работа и зарплаты в городах Черногории

Как найти работу, если вы не знаете черногорский язык?

Средняя зарплата в стране

Цены в Черногории

Молоко (1 литр) - 0.70-1.00 евро

Хлеб (1 буханка) - 0.50-1.50 евро

Яйца (10 штук) - 1.50-2.50 евро

Сыр (1 кг) - 5.00-10.00 евро

Мясо (1 кг) - 5.00-10.00 евро

Фрукты и овощи (1 кг) - 1.00-3.00 евро

Жилье

Питание

Транспорт

Услуги связи

Развлечения

Образование

Здравоохранение

Переезд семьи в другую страну - это большой шаг, который может быть как возбуждающим, так и напряженным. Если вы планируете переезд из Украины в Черногорию, то вам, вероятно, нужна информация о жилье, работе, зарплатах и общих расходах на жизнь. В этой статье мы рассмотрим эти вопросы и дадим вам несколько советов, которые помогут вам сделать переезд более гладким.Черногория - это небольшая страна, но у нее есть несколько крупных городов, в которых можно найти разнообразное жилье. Основные города Черногории - это Подгорица, Будва, Бар, Котор и Тиват.Черногория - это страна с небольшим рынком труда, и поэтому найти работу может быть непросто. Однако, в крупных городах, таких как Подгорица, Будва, Бар, Котор и Тиват, есть некоторые вакансии, которые открыты для иностранных работников.Одной из основных отраслей экономики Черногории является туризм, поэтому в этой сфере можно найти много вакансий. Работа в туризме может быть разной: от официанта в ресторане до менеджера в отеле. Средняя зарплата в этой отрасли варьируется от 300 до 1000 евро в месяц.Также можно найти работу в сфере IT и программирования. В Черногории есть несколько IT-компаний, которые нанимают иностранных специалистов. Средняя зарплата в этой отрасли может достигать и 2000 евро в месяц.Другие отрасли, в которых можно найти работу, - это производство и строительство. В этих отраслях средняя зарплата может варьироваться от 400 до 800 евро в месяц.Если вы не говорите на местном языке, то поиск работы может быть сложным. Однако, есть несколько способов, которые помогут вам найти работу:Ищите вакансии на английском языке. Некоторые компании публикуют вакансии на английском языке, поэтому ищите их на сайтах вакансий, таких как LinkedIn, Glassdoor или Indeed.Используйте сервисы по поиску работы. Существуют онлайн-платформы, которые специализируются на поиске работы для иностранных работников. Некоторые из них - это Jooble, Workabroad, и Jobsora.Обращайтесь в международные компании. Многие международные компании, имеющие представительства в Черногории, могут нанимать иностранных работников, не говорящих на местном языке. Ищите вакансии на сайтах международных компаний, таких как Coca-Cola, Deloitte, и PwC.Используйте услуги рекрутеров. Рекрутеры могут помочь вам найти работу в Черногории, особенно если вы не знаете языка. Они могут связаться с компаниями, которые могут нанимать иностранных работников.Уровень зарплат в Черногории может варьироваться в зависимости от отрасли и города. Средняя зарплата в стране составляет около 500 евро в месяц, что является одной из самых низких в Европе. В Подгорице, столице Черногории, средняя зарплата может составлять около 600 евро в месяц. В Будве, городе на побережье, средняя зарплата может достигать 800 евро в месяц.Цены на продукты в Черногории могут варьироваться в зависимости от города и магазина. В целом, цены на продукты в Черногории ниже, чем в большинстве других стран Европы, но выше, чем в некоторых странах Восточной Европы.Вот примеры цен на продукты в местных магазинах Черногории:Основные траты на жизнь в Черногории будут зависеть от вашего образа жизни и места жительства. Однако, вот некоторые общие расходы, с которыми вы можете столкнуться при жизни в Черногории:Стоимость аренды жилья могут варьироваться в зависимости от места жительства и типа жилья. В Подгорице цены на аренду квартиры начинаются от 200 евро в месяц, а в Будве - от 300 евро в месяц. Цены на покупку квартиры в Черногории также могут варьироваться, в зависимости от местоположения и размера квартиры.Цены на продукты в магазинах в Черногории ниже, чем в большинстве других стран Европы, но все же могут составлять значительную часть вашего бюджета.Если у вас нет своей машины, вам может понадобиться использовать общественный транспорт. Цены на проезд в автобусах и трамваях начинаются от 0.70 евро за одну поездку.Цены на мобильную связь и интернет могут быть немного выше, чем в некоторых других странах.Цены на развлечения, такие как походы в рестораны, концерты и кинотеатры, также могут варьироваться в зависимости от местоположения и типа развлечения. В целом, цены на развлечения в Черногории могут быть ниже, чем в некоторых других странах Европы.Если у вас есть дети, то вы можете столкнуться с дополнительными расходами на образование. Черногория имеет хорошие образовательные учреждения, но цены на образование могут быть высокими.Черногория имеет общественную систему здравоохранения, но вы также можете выбрать частные медицинские услуги. Цены на медицинские услуги могут варьироваться в зависимости от типа услуги и местоположения.В целом, уровень расходов на жизнь в Черногории может быть ниже, чем в некоторых других странах Европы, но также может быть выше, чем в некоторых других странах. Важно учитывать, что ваши расходы будут зависеть от места жительства, образа жизни и личных потребностей.

Плюсы и минусы в Черногории

Красивая природа и чистые пляжи: Черногория имеет красивые пейзажи и чистые пляжи, которые могут быть доступны для жителей на берегу моря.

Удобство: жизнь на берегу моря может предоставить удобства, такие как доступ к ресторанам, магазинам и развлечениям.

Климат: Черногория имеет теплый климат, который может быть привлекательным для многих людей.

Сезонность: жизнь на берегу моря в Черногории может быть сезонной, что означает, что в некоторые времена года многие рестораны и развлечения могут быть закрыты.

Туристы: береговая линия Черногории является популярным туристическим направлением, что может привести к большому количеству туристов и толпам в высокий сезон.

Дорогая недвижимость: жилье на берегу моря в Черногории может быть дороже, чем внутренние районы, что может быть проблемой для некоторых семей.

Инфраструктура: некоторые районы на берегу моря в Черногории могут иметь ограниченную инфраструктуру, что может быть проблемой для некоторых людей.

Жизнь на берегу моря в Черногории имеет свои плюсы и минусы. Вот некоторые из них:Плюсы:Минусы:В целом, жизнь на берегу моря в Черногории может быть привлекательной для многих людей, но важно учитывать все плюсы и минусы, прежде чем принимать решение о переезде. Надеемся, что эта статья дала вам полезную информацию о жизни в Черногории и поможет вам принять решение о переезде и адаптации в этой стране.Автор: Валерия Горная, специально для ЖЖ инфо из Черногории.