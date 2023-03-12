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Скандал в ВСУ. Лейтенант Виктор Витусевич избил ногами срочника в Житомирской области. ВИДЕО

Сегодня, 13:18:49 130 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Скандал в ВСУ. Лейтенант Виктор Витусевич избил ногами срочника в Житомирской области. ВИДЕО

Офицер ВСУ избил ногами солдата в Житомирской области. Видео с этой сценой распространяется в соцсетях.
 
Лейтенант Виктор Витусевич, командир 2-го взвода роты охраны 190 учебного центра Житомирского района. Причина избиения - якобы употребление солдатом алкоголя. 
 
Витусевич уже признал свою вину, записав покаянное видео. Но сказал, что ситуация не изменит его отрицательного отношения к алкоголю в армии.
 
Видео уже завирусилось, руководство в Киеве в курсе ситуации. Сегодня ему доходчиво объяснят, что такая дедовщина в украинской армии недопустима.

 
Тэги: драка, ВСУ, дедовщина
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