Скандал в ВСУ. Лейтенант Виктор Витусевич избил ногами срочника в Житомирской области. ВИДЕО

Лейтенант Виктор Витусевич, командир 2-го взвода роты охраны 190 учебного центра Житомирского района. Причина избиения - якобы употребление солдатом алкоголя.

Витусевич уже признал свою вину, записав покаянное видео. Но сказал, что ситуация не изменит его отрицательного отношения к алкоголю в армии.

Видео уже завирусилось, руководство в Киеве в курсе ситуации. Сегодня ему доходчиво объяснят, что такая дедовщина в украинской армии недопустима.





Офицер ВСУ избил ногами солдата в Житомирской области. Видео с этой сценой распространяется в соцсетях.