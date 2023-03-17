Война в Украине может закончиться в октябре - военный аналитик из Швейцарии

Военный эксперт, сотрудник военной академии Швейцарской высшей технической школы Цюриха Маркус Койпп считает, что война может закончиться к октябрю из-за того, что Россия не сможет восполнять запасы оружия. Об этом он заявил в интервью T-Online.

«Война, вероятно, закончится в октябре. К такому выводу я прихожу на основе простых расчетов, соотнося запасы танков и другой боевой техники у России до войны с потерями. У меня также сложилось впечатление, что российские запасы крайне завышены: многое оружие относятся к 1950-м и 1960-м годам, что хорошо выглядит на бумаге, но не имеет никакой практической ценности», — сказал Койпп.

Эксперт считает, что украинское руководство поступает правильно, продолжая оборонять Бахмут. По его мнению бои за город связывают большое количество российских войск, при этом за счет боев Украине удается сохранить свои резервы, необходимые для будущего наступления. Кроме того, Койпп считает, что чем больше Киев подчеркивает важность Бахмута, тем настойчивее российская сторона хочет его завоевать. «Россия попадается на уловку», — считает аналитик.

Потери России в шесть раз выше

«На данный момент российские потери примерно в шесть раз выше, чем у Украины. Если эти отношения изменятся в пользу российской стороны, то украинские войска отступят», — утверждает Койпп. Он подчеркивает, что высокие потери под Бахмутом и Угледаром приближают поражение России.

По мнению аналитика, у России нет возможности пойти ва-банк на каком-то одном участке фронта. «Я не думаю, что это вероятно. Россия — это большая потемкинская деревня, которая успешно обманула Запад, заставив его поверить в свою силу и могущество», — сказал он.

С анализом Койппа согласился Бен Ходжес, бывший командующий армией США в Европе, который ранее уже выступал с заявлениями, что война может закончиться в этом году. «Российская армия истощается с такой скоростью, что может развалиться до конца этого года, если Запад вовремя выполнит свои обещания», — написал он в твиттере.

Мнения расходятся

Мнение Койппа расходится с позицией многих военных аналитиков, которые считают, что война может затянуться на годы. Кроме того, западные страны с начала года призывают руководство Украины переключить внимание с боев за Бахмут в Донецкой области на подготовку нового наступления. The Washington Post на этой неделе писала, что у ВСУ в том числе из-за потерь под Бахмутом может не хватить сил для масштабного наступления.