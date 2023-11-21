Три сценария войны в Украине: эксперт объяснил, что будет дальше

Есть три сценария войны – истощение, замораживание или победа Украины и поражение России.

Путин избрал стратегию войны на истощение. Учитывая это, есть три варианта развития дальнейших событий в Украине.

Их озвучил эксперт Валерий Пекарь.

1. Продолжение войны на истощение

По его предположениям, самый плохой сценарий, пока все двигается по этой траектории, — продолжение войны.

"Смена власти в странах Запада приведет к уменьшению поддержки до уровня, когда Украина не сможет продолжать войну и будет вынуждена вести переговоры о мире на условиях России. Даже если политическая поддержка сохранится на нынешнем уровне, количество точек напряжения в мире будет расти, отвлекая от Украины, и способность Запада предоставлять оружие начнет иссякать, а переводить американскую или европейскую экономику на военные рельсы никто не будет", — считает Пекарь.

По его мнению, этот сценарий развития событий фактически означает поражение Украины, не оставляющее шансов на восстановление экономики.

"В то же время это поражение и россии, но их устраивает завершение войны взаимным поражением. основания окончательно отказаться от Украины как недемократической страны или приводят к массовому протесту, что во время войны будет иметь крайне негативные последствия", — предупредил эксперт.

2. Замораживание войны

Пекарь отметил, что в этом сценарии союзники оставляют поддержку Украины примерно на нынешнем уровне, чтобы не допустить поражения Украины и не нанести поражение России.

"Констатируя невозможность добиться успехов, западные союзники склоняют Украину к переговорам о замораживании конфликта, в то же время сильно давя на путина (сегодня ему выборы не нужны, потому что ставка сделана на первый сценарий, но многие факторы могут изменить ситуацию). Инициатором переговоров станет или Байден весной летом 2024 года (ему надо выглядеть на выборах победителем или по крайней мере миротворцем), или уже победитель американских выборов весной 2025 года", — предполагает он.

Однако после подписания мирного соглашения обе стороны через несколько лет произойдет последующая война. По его прогнозам, минимум через 3 года, максимум – 7.

"Поскольку мирное соглашение ведет к снятию военного положения, проводятся демократические выборы, на которых побеждают новые лица, олицетворяющие курс на всестороннюю модернизацию, в то время как Зеленский ассоциируется с поражением и сходит с политической сцены... В лучшем варианте этого сценария Украина настолько хорошо модернизируется, что Россия опасается напасть. В худшем варианте Украина готовится слабо, и второе вторжение приводит к полному поражению и установлению пророссийского режима", — написал эксперт.

3. Победа

Самый оптимистический вариант – Украине удается убедить союзников, что поражение Путина является приемлемым сценарием. Помощь резко растет до уровня, позволяющего успешно провести весенне-летнее контрнаступление, освободить юг и Крым, значительно сократить линию фронта, заморозить оккупированную часть Востока до лучших времен и в таком формате выйти на переговоры на украинских условиях.

"После подписания мира Украина вступает в НАТО и получает большие деньги на восстановление и модернизацию экономики. Победная Украина привлекает внимание мира в разных аспектах. Безопасная ситуация благоприятна для экономического роста, разблокированные моря открыты для экспорта. Зеленский легко выигрывает демократические выборы как победитель в войне", – подчеркнул Пекарь.

Однако, по его словам, этот сценарий наименее вероятен, поскольку "предусматривает тот уровень стратегического и переговорного мастерства, которого у Украины сейчас нет".



