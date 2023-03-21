Атака «Шахедов» по Джанкою: беспилотники уничтожили российские ракеты в Крыму

В социальных сетях также публикуются видео, якобы сделанные в Джанкое, на которых слышны взрывы и автоматная стрельба.

Некоторые украинские каналы пишут, что в Джанкое работают системы ПВО, которые, предположительно, пытаются сбить украинские беспилотники. Эти данные пока не подтверждены официальными источниками.

В Джанкое работала ПВО, сообщил назначенный Москвой глава Крыма

Назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что "в районе Джанкоя отработала ПВО".

Ранее в нескольких местных телеграм-каналах появились кадры, на которых слышны громкие взрывы и стрельба из огнестрельного оружия. Некоторые источники предполагают, что по Джанкою были выпущены один или несколько украинских беспилотников-камикадзе.

На одном из видео местные жители говорят о попадании по железной дороге.

"По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен", - сообщает Аксенов.

Российские телеграм-каналы публикуют кадры, на которых видно поврежденное здание.

В Джанкое находится крупный железнодорожный узел и военые объекты. Этот город расположен неподалеку от оккупированной Россий части Херсонской области, и через него могут проходить пути снабжения российских войск.