Атака «Шахедов» по Джанкою: беспилотники уничтожили российские ракеты в Крыму

Назначенный Москвой глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что "в районе Джанкоя отработала ПВО".
Ранее в нескольких местных телеграм-каналах появились кадры, на которых слышны громкие взрывы и стрельба из огнестрельного оружия. Некоторые источники предполагают, что по Джанкою были выпущены один или несколько украинских беспилотников-камикадзе.
На одном из видео местные жители говорят о попадании по железной дороге.
"По предварительным данным, обломки повредили домовладение и магазин. К сожалению, один человек ранен", - сообщает Аксенов.
Российские телеграм-каналы публикуют кадры, на которых видно поврежденное здание.
В Джанкое находится крупный железнодорожный узел и военые объекты. Этот город расположен неподалеку от оккупированной Россий части Херсонской области, и через него могут проходить пути снабжения российских войск.
Украинская разведка: в Джанкое уничтожены российские ракеты
Официальный телеграм-канал украинского Главного управления разведки утверждает, что в результате взрыва в Джанкое были уничтожены российские ракеты "Калибр".
По данным ГУР, это произошло "во время их транспортирования по железной дороге".
При этом украинские военные не пишут о причинах взрыва и прямо не берут за него ответственность.
На некоторых кадрах из Джанкоя местные жители говорят о попадании по железной дороге.
Один из телеграм-каналов, связанных с ЧВК "Вагнер", утверждает, что Украина использовала дроны-камикадзе для удара по району железнодорожного вокзала. По данным авторов публикации, "местными жителями отмечено от 7 до 10 взрывов, часть из которых может быть работой нашего ПВО, но как минимум 2 дрона противника достигли цели".
Эти сведения не подтверждены официальными источниками.
В условиях боевых действий Би-би-си не может подтвердить достоверность заявлений официальных органов воюющих сторон.
"Был прилет беспилотников". Глава назначенной Москвой администрации Джанкоя – об ударе по городу
Назначенный Москвой глава администрации Джанкоя Игорь Ивин рассказал телеканалу "Крым-24", что в результате удара при помощи беспилотников по городу ранения получил 33-летний мужчина, угрозы его жизни нет.
"Был прилет беспилотников. Повреждено несколько объектов. Частный дом на улице Южной, разрушения есть, но люди не пострадали. В центре города, рядом с седьмой школой - возгорание продуктового магазина. Там повреждение электросетей, не больше", - сказал Ивин [цитата по агентству ТАСС].
По словам Ивина, "на двух улицах обнаружены обломки БПЛА".
Украинская военная разведка утверждает, что в результате взрыва в Джанкое были уничтожены российские ракеты "Калибр". Местные жители публиковали кадры, на которых слышны громкие взрывы и стрельба из огнестрельного оружия.
Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкое работала система противовоздушной обороны.
В условиях боевых действий Би-би-си не может подтвердить достоверность заявлений официальных органов воюющих сторон.