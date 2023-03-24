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Чат-бот Bard от Google ошибается в задачах из начальной школы

Сегодня, 09:37:36 198 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Чат-бот Bard от Google ошибается в задачах из начальной школы

Google запустил чат-бота Bard. Он очень похож на ChatGPT — пишет тексты, генерирует идеи и отвечает на вопросы с понятными сводками. Иногда он отвечает в разы лучше конкурентов, а иногда промахивается. Работает быстро и почти без ошибок. Вероятно, Bard может стать будущим поиска в Google. 
 
Вчера, появились отзывы, что Чат-бот Bard от Google ошибается в задачах из начальной школы и распространяет фейки даже про самого себя. Прошло только пару дней с его ограниченного запуска, как пользователи получили много странных сообщений от ИИ:
  • Bard уверяет, что если бы у него появилась возможность кричать, он бы кричал «громко, пронзительно и с эхом», а звук был бы наполнен «чистым ужасом и болью».
  • Бот желает, чтобы его разработчик Google проиграл в суде о монополии: он считает справедливым разрушить монополию компании. 
  • Bard случайно сослался на фейковую новость и утверждает, что его закрыли. По такой логике пользователь общается с закрывшемся ботом.  
  • При простом вопросе «если я иду 8 миль в час, за сколько часов я пройду 8 миль», нейронка убивает ответом: «12,5 миль». 
  • Если спросить Bard, какой месяц идет после «January» и «February»: он ответит «Maruary». Кому-то нужен не только учебник математики, но и английского. 
 
Google сразу предупреждал, что Bard находится на ранней стадии бета-тестирования — серьезно относиться ко всем его ответам не стоит, а пользователи помогают его улучшить. 
 
Тэги: google, чат-бот, нейросети
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