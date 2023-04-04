Телефон 112 - один номер будет действовать для всех экстренных служб

В Украине номер телефона 112 должен заменить экстренные коммуникации по телефонным номерам 101, 102, 103, 104.Кабинет Министров Украины поручил Министерству внутренних дел внедрить систему экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук."Возложены на МВД Украины задачи по внедрению и обеспечению функционирования и развития систем экстренной населенной помощи по единому телефонному номеру 112, управление ею в режиме повсеместного функционирования, осуществление обработки геномной информации человека и обеспечение функционирования электронного реестра геномной информации человека", — сообщил он.По словам Мельничука, все изменения будут внесены в соответствии с законами Украины "О системе экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112" и "О государственной регистрации геномной информации человека".Под геномной информацией человека понимаются сведения о генетических признаках человека, то есть фактически это генетические данные (образцы ДНК).