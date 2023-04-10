«Нет более фашистского государства, чем Россия» - офицер РФ Владислав Аммосов перешел на сторону Украины

Владислав Аммосов более 15 лет строил карьеру в российской армии, но после полномасштабного вторжения приехал в Украину и готов защищать ее на фронте.

По словам экс-офицера ГРУ, раньше он был "имперцем" и поддерживал захватнические войны РФ.

Аммосов участвовал в Чеченской кампании, после которой его отношение к российской армии стало ухудшаться. Офицер ушел со службы в разведке еще до оккупации Крыма.

"Нет более фашистского государства, чем Россия. Вы представляете, какой будет градус ненависти после распада РФ? Люди вспомнят все... Я готов хоть сейчас в составе ДРГ идти на территорию России и там уничтожать врагов. Враги моей родины — это те, кто поддерживает путинскую власть", — добавил Аммосов.

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Бывший офицер военной разведки РФ перешел на сторону Украины и формирует "Сибирский батальон" для участия в боях на территории России.