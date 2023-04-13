Time 100. Список самых влиятельных людей планеты 2023

первая леди Украины Елена Зеленская,

лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук.

президент США Джо Байден,

канцлер ФРГ Олаф Шольц,

премьер Японии Фумио Кишида

арестованный в России журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович.

Мать двоих детей, она никогда не хотела стать сердцем нации в состоянии войны. Елена Зеленская не ожидала, что станет воином народа Украины, но с самоотверженным мужеством ответила на этот призыв, – говорится в статье.

Интересно, что к списку " Титаны " засчитали певицу Бейонсе, Илона Маска, футболиста Лионеля Месси и разработчиков вакцины Biontech Угура Шахина и Озлем Туреджи.

" засчитали певицу Бейонсе, Илона Маска, футболиста Лионеля Месси и разработчиков вакцины Biontech Угура Шахина и Озлем Туреджи. Нынешними " Новаторами " стали гендиректор OpenAI Сэм Альтман, супермодель Белла Хадид и американская реперша Доджа Кэт.

" стали гендиректор OpenAI Сэм Альтман, супермодель Белла Хадид и американская реперша Доджа Кэт. В категории " Кумиры " – британский король Чарльз ІІІ, писатель Салман Рушди, американская баскетболистка Бритни Грайнер, которую уволили из заключения в России.

" – британский король Чарльз ІІІ, писатель Салман Рушди, американская баскетболистка Бритни Грайнер, которую уволили из заключения в России. Самыми влиятельными " Деятелями искусства " стали американский актер Майкл Б. Джордан, актеры Колин Фарелл и Дрю Бэрримор.

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Художники

МАЙКЛ Б. ДЖОРДАН

ДРЮ БЭРРИМОР

АЛИ ВОНГ

ОСТИН БАТЛЕР

ОБРИ ПЛАЗА

РАЙАН ДЖОНСОН

САЛЬМА ХАЙЕК ПИНО

ЗОИ САЛДАНЬЯ

ДЖУДИ БЛЮМ

КОЛИН ФАРРЕЛЛ

ЛЕА МИШЕЛЬ

СИМОНА ЛИ

ВОЛЬФГАНГ ТИЛЬМАНС

СЮЗАН-ЛОРИ ПАРКС

НИЛ ГЕЙМАН

ШЕРВИН ХАДЖИПУР

ЭЛЬ АНАЦУИ

КОЛЛИН ГУВЕР

СТИВ ЛЕЙСИ

Иконы

ДЖЕННИФЕР КУЛИДЖ

КЕ ХАЙ ЦЮАНЬ

САРА МАРДИНИ И ЮСРА МАРДИНИ

ШАХРУКХ КХАН

ПЕДРО ПАСКАЛЬ

БРИТНИ ГРИНЕР

КОРОЛЬ ЧАРЛЬЗ

САЛМАН РУШДИ

РОУВОН УЭЛЛС

ТРЕЙСИ Д. ХОЛЛ

ПЭН ЛИФА

ШЕННОН УОТТС

ХАЛУК ЛЕВЕНТ

ИМАРА ДЖОНС

ИВОН ШУИНАР

Пионеры

ДОДЖА КЭТ

МИКАЭЛА ШИФФРИН

БЕЛЛА ХАДИД

СЭМ АЛЬТМАН

НИЛУФАР ХАМЕДИ И ЭЛАХЕ МОХАММАДИ

ТОМ БРАУН

СС РАДЖАМУЛИ

МИСТЕР ЗВЕРЬ

ЭЛИЗАБЕТ МАРУМА МРЕМА

БРИТНИ ШМИДТ И ПИТЕР ДЭВИС

СЭМ РИВЕРА

РОБИН ЗЕНГ

ЭДВАРД РЕЙНОЛЬДС

МАРГАРЕТ МИТЧЕЛЛ

Лидеры

ЕЛЕНА ЗЕЛЕНСКАЯ

ЛУИС ИНАСИУ ЛУЛА ДА СИЛВА

ХАКИМ ДЖЕФФРИС

ЭВАН ГЕРШКОВИЧ

ДЖАНЕТ ЙЕЛЛЕН

ШЕРРИ РЕХМАН

МИТЧ МАККОННЕЛЛ

ЭНТОНИ АЛЬБАНЕЗЕ

МАРГРЕТ ВЕСТАГЕР

ДЖО БАЙДЕН

САМУЭЛЬ АЛИТО

ГУСТАВО ПЕТРО

ДЖИНА РАЙМОНДО

АЛЕКСАНДРА МАТВИЙЧУК

ФУМИО КИСИДА

СИНДИ МАККЕЙН

МАРИЯ ЭРРЕРА МАГДАЛЕНО

ОЛАФ ШОЛЬЦ

БОЛА АХМЕД ТИНУБУ

МИН АУНГ ХЛАИНГ

Титаны

АНДЖЕЛА БАССЕТ

ЛОРИН ПАУЭЛЛ ДЖОБС

ЛИОНЕЛЬ МЕССИ

ПАДМА ЛАКШМИ

ЙОХАН РОКСТРОМ

БЕЙОНСЕ

ПАТРИК МАХОУМС II

ИЛОН МАСК

ДЖИНА ПРИНС-БАЙТВУД

КАРЕН ЛИНЧ

ШОУ ЗИ ЧУ

ОЗЛЕМ ТУРЕДЖИ И УГУР ШАХИН

ДЕБОРА ЛИПШТАДТ

Новаторы

БОБ АЙГЕР

САРА КЕЙТ ЭЛЛИС

КИЛИАН МБАППЕ

НАТАША ЛИОНН

МОНИКА СИМПСОН

НАТАН ФИЛДЕР

ВАНДЖИРА МАТАЙ

ХИДЭТАКА МИЯДЗАКИ

ДЖЕРРОД КАРМАЙКЛ

КЭТРИН КОУЛМАН ФЛАУЭРС

ШОН ШЕРМАН

ИГА СВЯТЕК

КЕЙТ ОРФ

ДИМИ ОГОЙНА

АНДРЕА КРИЧЕР

Журнал Time обнародовал новый список 100 самых влиятельных людей планеты в 2023 году. Главной среди "лидеров" признали первую леди Елену Зеленскую. Соответствующий список разместили на сайте журнала. В списке шесть категорий.В категорию "" попали две украинки:Кроме того, в список "Лидеров" вошли:Как написали в журнале TIME, Елена Зеленская – это "писательница", работавшая за кадром, она никогда не просила внимания.Напомним, что в прошлом году до 100 самых влиятельных людей по версии журнала Time вошли Президент Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.