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Массовая драка в Днепре на Пасху: мужчины устроили разборки посреди дороги

Вчера, 17:50:37 732 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Массовая драка в Днепре на Пасху: мужчины устроили разборки посреди дороги

В Днепре вечером 16 апреля, на Пасху, произошла массовая драка с пострадавшими. Около 10 человек устроили разборки посреди дороги на улице Донецкое шоссе.

Видео с места происшествия опубликовали в местных телеграм-каналах. Факт драки ТСН.ua подтвердили в Патрульной полиции Днепропетровской области.

Известно, что в полицию позвонили прохожие. Патрульные приехали, вызвали медиков, следственно-оперативную группу и передали им дебоширов.

По данным "Информатора" травмы получили трое мужчин 32, 35 и 37 лет. Двоих из них госпитализировали в больницу с травмами головы, переломами и колотыми ранами конечностей. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

Причина конфликта между днепрянами неизвестна. Как сообщили ТСН.ua в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области, мужчины отказываются писать заявления друг на друга.

 
Тэги: днепр, пасха, драка
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