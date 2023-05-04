Украинцы выманили у российского военного 4,5 млн рублей, которые ему выплатили на лечение

Телефонные мошенники из Украины выманили у российского военного из Алтайского края 4,5 млн рублей — значительную часть денег он получил за тяжелое ранение на войне в Украине.Как рассказал сам 27-летний мобилизованный Евгений К. из Алейска в 2022 году он три раза ездил воевать в Украину. В последний раз получил серьезное ранение, попал в госпиталь, потом был отправлен в санаторий. Вместе с травмой ему выплатили на «армейский» счёт в банке ВТБ 3 миллиона рублей.В феврале 2023, когда военнослужащий проходил лечение в госпитале, ему начали звонить сотрудники «службы поддержки банка ВТБ». Они сообщили, что по его карте проходят подозрительные действия, нужно срочно выполнить ряд действий. Установить тестовое приложение банка, а также программу для удалённого рабочего стола и с его помощью перевести деньги на другие счета в качестве «тестовых операций».Евгений так и сделал, отправив свои накопления на украинские счета. После этого его банковский счёт заблокировали. А через неделю «сотрудники службы поддержки» позвонили снова — теперь с просьбой взять кредит, сообщив, что некоторые мошенники уже задержаны и это последняя проверка. Военный получил кредит на 2,5 миллиона рублей — почти все из них российский военный сразу отправил неизвестному через банкомат. Уже после этого Евгений узнал о подобных случаях обмана из СМИ. И в марте, когда закончилось лечение, обратился в местную полицию.Ранее рассказывалось о том, как мошенники из Украины обманывают россиян и как это все устроено."Это вообще финансовая спецоперация. Мы у них забираем, а ВСУ отдаем. У нас директор 15% своего личного дохода отдает на ВСУ, почти все по 5 тыс. грн с зарплаты на армию донатим", – говорит мошенник. Лучший финал общения с жертвой, говорит молодой человек, – включить гимн Украины или выкрикнуть "Слава Украине". Правда, это не по методичке и "старшие" (так называют руководство) такую самодеятельность не приветствуют.", - рассказывает житель Днепра Максим.Днепропетровские офисы, уверяет Максим, работают с россиянами и беларусами. Украинцев звонками не беспокоят. "Стыдно по Украине работать. Этим только зэки и муда** занимаются", – уверяет Максим.