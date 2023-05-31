Владислав Колодяжный из GT Group обсудил запрет на импорт нефтегаза из рф

Кабинет министров Украины недавно вынес запрет на импорт топлива российского происхождения. Нефть, природный газ и другие виды горючего пополнили список товаров, которые нельзя ввозить на таможенную территорию страны. Эту новость прокомментировал Владислав Колодяжный, глава компании GT Group, занимающейся импортом сжиженного газа (LPG). По его мнению, это решение стало первой уверенной победой Украины в энергетической войне и проложило путь к независимости национального топливного рынка.

Поступление российского газа в Украину предприниматель долгое время считал серьёзной проблемой. Торговые отношения с государством-агрессором недопустимы, однако топливо, произведённое в рф, продолжало переправляться в нашу страну даже после полномасштабного вторжения. По оценкам GT Group, в 2022 году примерно пятую часть от общего объёма импорта LPG составил российский продукт (свыше 140 тысяч тонн). Он провозился как ресурс неопределённого происхождения по сниженной цене, а альтернативные пути поставки были попросту невыгодными. Однако благодаря изменениям в украинском законодательстве поток всех видов топлива из россии, наконец, должен быть остановлен.

«Это первый шаг к диверсификации рынка сжиженного газа и содействие энергетической независимости Украины», — написал Владислав Колодяжный в своей публикации в Facebook. Также он добавил, что предстоит ещё немало работы и предложил алгоритм действий, благодаря которым прийти к поставленной цели можно будет гораздо быстрее.

Первым этапом, по словам эксперта, должны стать расширение перечня санкционных товаров и полный запрет на их ввоз не только из рф, но и из государств, которые пособничают военной агрессии. В связи с этим необходимо усовершенствовать процедуру проверки импортируемого горючего: не только устанавливать его производителя посредством сертификатов, но и отслеживать весь его путь через третьи страны до таможенной территории Украины. Это исключит случаи, когда газ российского происхождения смешивается с другими продуктами и в результате перепродаётся как европейский или неопределённого происхождения. Следить за исполнением новых требований, оценивать их эффективность и выявлять угрозы должна будет специальная мониторинговая группа, в которую войдут представители топливно-энергетического рынка, энергетической таможни и др.

На втором этапе украинская сторона должна заняться развитием инфраструктуры, в которой будут происходить перевалка и хранение газа, продолжает свою мысль Владислав Колодяжный. Глава GT Group предлагает начать со строительства европейской железнодорожной колеи и перехода на евростандарты в плане хранения минимальных запасов горючего, чтобы получить доступ к западным сетям. Затем необходимо избрать модель налогообложения на рынке нефтепродуктов. Это должно происходить с учётом законов ЕС, чтобы украинские инфраструктурные проекты были привлекательными для зарубежных инвесторов.

Третий шаг — упрощённое получение лицензий на хранение и производство топлива, а также переход к финансовым методам контроля и стимулирования. К примеру, в Польше получить такую лицензию несложно, однако её стоимость высокая. Этот подход кажется бизнесмену наиболее приемлемым, поскольку таким образом минимизируется коррупция в сфере.

Разумеется, это далеко не полный список мероприятий, которые пойдут на благо украинскому рынку, а лишь необходимый минимум. Владислав Колодяжный подчёркивает их важность, поскольку один запрет на импорт не даст ожидаемого результата. Реагировать на вызовы необходимо незамедлительно — от этого зависит стабильность и успешное развитие отечественного энергетического сектора.