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Главная » Новости » Технологии » 2023 » Июнь » 30 » 07:55:31
 

Tinder перестал работать на России

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Tinder перестал работать на России

Популярное в мире мобильное приложение для знакомств Tinder 30 июня, как и обещал его владелец Match Group, перестало работать в России.
 
В приложении больше нельзя свайпать анкеты, сообщает ТАСС, при попытке сделать это высвечивается информация об ошибке и просьба зайти позднее.
 
Также Tinder теперь недоступен в магазинах приложений Google Play и AppStore.

Match Group анонсировала прекращении работы Tinder в России в начале мая 2023 года. В заявлении компании тогда подчеркивалось, что в Match Group «привержены защите прав человека». Представитель компании Friends Fiduciary Corp, акционера Match Group, напрямую заявил, что уход Tinder связан с вторжением войск РФ в Украину.

По сравнению с другими подобными сервисами Tinder продержался относительно долго. Так, вскоре после начала войны из России ушли дейтинговые приложения Badoo, Bumble, Fruitz и Feeld.
 
Тэги: Тиндер, знакомства, приложение, россия
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