Tinder перестал работать на России

Популярное в мире мобильное приложение для знакомств Tinder 30 июня, как и обещал его владелец Match Group, перестало работать в России.

В приложении больше нельзя свайпать анкеты, сообщает ТАСС, при попытке сделать это высвечивается информация об ошибке и просьба зайти позднее.

Также Tinder теперь недоступен в магазинах приложений Google Play и AppStore.



Match Group анонсировала прекращении работы Tinder в России в начале мая 2023 года. В заявлении компании тогда подчеркивалось, что в Match Group «привержены защите прав человека». Представитель компании Friends Fiduciary Corp, акционера Match Group, напрямую заявил, что уход Tinder связан с вторжением войск РФ в Украину.



По сравнению с другими подобными сервисами Tinder продержался относительно долго. Так, вскоре после начала войны из России ушли дейтинговые приложения Badoo, Bumble, Fruitz и Feeld.

