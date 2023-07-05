Украинцы массово через суд повышают свои пенсии: Кто и сколько денег может получать?

Пенсионеры по всей Украине массово судятся с Пенсионным фондом. К примеру, в Полтавской области военные пенсионеры уже подали 7 тысяч исков. Четыре тысячи исков уже рассмотрели, и суды приняли решения повысить пенсии.

Как сообщил начальник Главного управления ПФУ в Полтавской области Владимир Тараторин, почти половина всех обращений были поданы военными пенсионерами, которые через суд пытаются увеличить размеры своих пенсий, сообщает издание telegraf.

"Они и так получают пенсии вдвое больше средних и массово судятся, чтобы их еще увеличить", – отметил Владимир Тараторин. По его словам, военные пенсионеры подали уже более 7 тысяч исков в суд по увеличению размеров своих пенсий. Около 4 тысяч исков уже рассмотрены и судебными решениями предусмотрены возросшие пенсионные выплаты. На это Главному управлению ПФУ в Полтавской области дополнительно требуется 1 млрд 766 млн грн.



Отметим, в Украине средняя пенсия по состоянию на начало года составляла 4,6 тыс. грн. Денег на значительное повышение выплат нет. При этом остаются группы "особых" пенсионеров, среди которых прокуроры (в среднем получают 21,5 тыс. грн) и судьи (получают 96 тыс. грн).

Всего по состоянию на апрель 2023 года пенсии получают 10 млн 697 тыс. украинцев. За год число пенсионеров сократилось на 96 тыс. Средняя пенсия по стране составляет 5,2 тыс. грн. Однако большая часть пенсионеров (3,1 млн) получают выплаты в размере до 3 тыс. грн. От 3 тыс. до 4 тыс. грн получают 2,2 млн украинцев на заслуженном отдыхе.

Средняя пенсия по инвалидности составила 4,2 тыс. грн, а по выслуге лет (ею могут воспользоваться льготные категории, например шахтеры) по состоянию на 1 апреля 2023-го составила 9,1 тыс. грн.

Около 2,7 млн пенсионеров продолжают работать на заслуженном отдыхе. Их средняя пенсия составляет 5,4 тыс. грн. Социальная пенсия (ее получают те, кто не имеет достаточно стажа) – 2,4 тыс. грн.