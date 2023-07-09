Пересчет пенсий в июле 2023 года: кому прибавят от 100 до 1000 гривен

В июле в Украине в третий раз за год перечислят пенсии. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.

«От 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности".



Напомним, что в марте произошла индексация, в ходе которой выплаты были увеличены на 19,7%, максимальная доплата составила 1500 гривен, а минимальная – 100 гривен. Во время мартовской индексации пересчитаны пенсионные выплаты у 10,5 млн украинских пенсионеров.

В июле повысят выплаты тем пенсионерам, которые вышли на пенсию по специальным законам. Размер доплат будет индивидуальным, кому могут повысить пенсии на 100 грн, кому — на 1000 грн.

У пенсионеров могут забрать часть пенсионных выплат

В Украине некоторые граждане могут потерять часть пенсионных выплат. Речь идет о трудоустроенных пенсионерах и ФОПах. Причина – несвоевременное извещение пенсионером органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства или занятии предпринимательской деятельностью.

В Пенсионном фонде сообщили, что лица, получающие пенсионные выплаты от государства и решившие продолжить работать или заниматься предпринимательской деятельностью, должны сообщить об этом органам ПФУ.

У кого из пенсионеров могут забрать часть пенсии и почему

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», после трудоустройства пенсионер обязан сообщить об этом Пенсионному фонду в течение 10 дней. С этими требованиями действующего законодательства каждый пенсионер знакомится при обращении за назначением пенсии, лично поставив свою подпись в заявлении соответствующего содержания и получив «Памятку пенсионера».

В случае не сообщения пенсионером о трудоустройстве работники пенсионной службы обнаружат это при сверке данных с государственными реестрами общеобязательного государственного социального страхования, юридических и физических лиц-предпринимателей.

На дату такой сверки сумма излишне выплаченных пенсионных средств уже будет зафиксирована. В случае отказа пенсионера добровольно вернуть излишне полученные средства, Пенсионный фонд принимает решение об удержании с пенсии сумм переплаты в пределах 20 процентов пенсии (статья 50 Закона Украины 1058).

Как предупредить переплату пенсионных выплат и необходимость их возврата

Чтобы избежать возврата пенсий всем получателям выплат необходимо своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда о факте трудоустройства или увольнения с работы. Это можно делать путем подачи соответствующего заявления в дистанционном режиме через личный кабинет веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).