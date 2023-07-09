Пересчет пенсий в июле 2023 года: кому прибавят от 100 до 1000 гривен

|Главная » Новости » 2023 » Июль » 9 » 21:52:17
В июле в Украине в третий раз за год перечислят пенсии. Речь идет о запланированной индексации на 19,7% пенсионных выплат госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.
Об этом сообщил глава правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус.
«От 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности".
Напомним, что в марте произошла индексация, в ходе которой выплаты были увеличены на 19,7%, максимальная доплата составила 1500 гривен, а минимальная – 100 гривен. Во время мартовской индексации пересчитаны пенсионные выплаты у 10,5 млн украинских пенсионеров.
В июле повысят выплаты тем пенсионерам, которые вышли на пенсию по специальным законам. Размер доплат будет индивидуальным, кому могут повысить пенсии на 100 грн, кому — на 1000 грн.
В Украине некоторые граждане могут потерять часть пенсионных выплат. Речь идет о трудоустроенных пенсионерах и ФОПах. Причина – несвоевременное извещение пенсионером органов Пенсионного фонда о факте трудоустройства или занятии предпринимательской деятельностью.
В Пенсионном фонде сообщили, что лица, получающие пенсионные выплаты от государства и решившие продолжить работать или заниматься предпринимательской деятельностью, должны сообщить об этом органам ПФУ.
Чтобы избежать возврата пенсий всем получателям выплат необходимо своевременно уведомлять органы Пенсионного фонда о факте трудоустройства или увольнения с работы. Это можно делать путем подачи соответствующего заявления в дистанционном режиме через личный кабинет веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП).