Как получить УБД в Украине с 1 июля и что нужно знать

«Давайте начнем с базы. Получить УБД вы можете только если выполняли лично или в составе подразделения непосредственно боевые задачи и проводили разведку, что логично. По-хорошему, этим должно заниматься, собственно, или ваше подразделение, или ТЦК (от этого слова уже дергается глаз), но можете и сами», — пишут специалисты.

«Если же вы по тем или иным причинам уволены с военной службы, то процедура очень похожа. Только все необходимые вышеперечисленные документы (включая копии паспорта, идентификационного кода и фотографиями) вы подаете с заявлением на ТЦК, где состоите на учете, а оттуда уже их передают на рассмотрение комиссии», — объясняют в BO Vesta.