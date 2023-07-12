Имеют ли медики право на отсрочку во время войны и кого точно мобилизуют

Более 500 дней в Украине продолжается военное положение и призыв на военную службу граждан. Медицинские работники, которые также являются военнообязанными или резервистами, не исключение. Однако не всех медиков имеют право мобилизовать.

Как происходит призыв в ряды ВСУ медработников, рассказали специалисты портала "Медична справа".

При каких условиях могут мобилизовать медработников во время военного положения

Как подчеркивают специалисты, мобилизация медицинских работников во время действия военного положения происходит так же, как и мобилизация других категорий граждан.

Таким образом, лица, получившие медицинскую или фармацевтическую специальность в учреждениях профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего или высшего образования, должны обязательно стать на военный учет.

Медиков могут мобилизовать в военное время при условии, что они:

имеют специальность и/или профессию, которая считается родственной с соответствующей военно-учетной специальностью, которая определяется в перечне, утвержденном Минобороны Украины;

пригодны проходить военную службу по состоянию здоровья;

не имеют оснований для отсрочки.

Призыв на военную службу. Фото: ЖОТЦК и СП

Женщины-медики, состоящие на военном учете, могут быть мобилизованы на военную службу в военное время при условии, что они:

имеют специальность и/или профессию, которая считается родственной с соответствующей военно-учетной специальностью, определившейся в перечне, утвержденном Минобороны Украины;

пригодны проходить военную службу по состоянию здоровья.

Когда медработники не подлежат мобилизации

Военнообязанные медики не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, если они:

забронированные на период всеобщей мобилизации и военного положения в порядке, установленном Кабмином;

признаны ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев);

имеют близких родственников, погибших или пропавших без вести при защите независимости Украины в АТО;

содержат трое и более детей до 18 лет;

имеют на иждивении детей с инвалидностью;

совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы (до достижения им 23 лет);

детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки (до 18 лет);

самостоятельно воспитывают ребенка (детей) до 18 лет;

заняты постоянным уходом за лицами, нуждающимися в уходе (в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход).

Призову на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат также медицинские работники, которые:

получают профессиональное высшее образование, являются студентами, ассистентами-стажерами, аспирантами и докторантами, обучающимися на дневной или дуальной формах получения образования;

являются научными и научно-педагогическими работниками учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или ученую степень;

являются педагогическими работниками учреждений общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Проверка военно-учетных документов. Фото: ЖОТЦК и СП

Что делать, если получили повестку или вас мобилизуют

Если медику пришло мобилизационное распоряжение, повестка от ТЦК и СП, то он обязан:

прибыть в воинскую часть или сборные пункты ТЦК и СП в сроки, указанные в документы;

с собой иметь оригиналы документов, указанных в повестке, при необходимости — документы, подтверждающие основания для освобождения от мобилизации;

сообщить руководителю здравоохранения о том, что вас призвали на военную службу.



Если медика мобилизуют в армию во время действия военного положения, то за ним сохраняется и место работы, и должность.